Brunch und Verabschiedung zum Abschluss! So geht es jetzt bei Dynamo weiter

Dresden - Die Tränen waren erst einmal getrocknet, doch weh taten der verpasste Aufstieg und die verfehlte Qualifikation für den DFB-Pokal bei Dynamo Dresden auch am Pfingstsonntag noch.

Am Samstag herrschte bei den Dynamo-Spielern Enttäuschung pur, viele weinten. © Lutz Hentschel

Um 10 Uhr hatte Trainer Markus Anfang (48) die Mannschaft und den Staff noch einmal in der Walter-Fritzsch-Akademie zu einem Brunch versammelt. Die Spieler mit Vertrag haben Trainingspläne für den Sommer erhalten und sind dann am heutigen Sonntag offiziell in den Urlaub gestartet.

Die Spieler, die keinen Vertrag mehr bei der SGD besitzen, wurden vorerst verabschiedet. Was aber nicht heißt, dass keiner von ihnen wiederkommt.

Denn in den nächsten Tagen und Wochen wird es Gespräche geben, in denen sich entscheidet, wie es weiter geht.

"Der eine oder andere kann noch mehr, als er jetzt gezeigt hat. Viele haben sich weiterentwickelt und sind in der Rückrunde besser geworden, das gibt mir Hoffnung für die kommende Saison", hatte der Coach nach der Partie auf der Pressekonferenz resümiert.

Mit Sicherheit hat Sportchef Ralf Becker (52) für beide Ligen einen personellen Plan in der Tasche, den für die 2. Bundesliga muss er nun vorerst im Safe verstauen.

Ausgeliehen sind Ahmet Arslan (29/Holstein Kiel), Kyu-Hyun Park (22/Werder Bremen), Dennis Borkowski (21, RB Leipzig) und Christian Conteh (23, Feyenoord Rotterdam).