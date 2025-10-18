Dynamo in Münster live: Aufgepasst! Hier läuft das SGD-Duell heute im TV

Dynamo Dresden bei Preußen Münster im Liveticker: Das SGD-Auswärtsspiel beim SCP wird live von Sky übertragen.

Von Ivan Simovic

Münster - Zurück im Zweitliga-Alltag: Dynamo ist nach Länderspielpause am heutigen Samstag (Anpfiff: 13 Uhr) auswärts gegen Preußen Münster gefordert - und sollte liefern.

Denn nach zuletzt fünf Pflichtspielen ohne Sieg müssen für die Mannen von SGD-Chefcoach Thomas Stamm (42) beim SCP mal wieder drei Punkte her, um sich nicht noch weiter im Tabellenkeller festzusetzen. TAG24 berichtet im Liveticker - und hält Euch selbstverständlich vor, während und auch nach der Partie auf dem Laufenden.

11.09 Uhr: Wer überträgt heute das Dynamo-Spiel in Münster live?

Zweitliga-Fußball im TV - aber auch diesmal wieder nur hinter der Bezahlschranke. Dynamos Auswärtsspiel bei Preußen Münster wird live von Sky übertragen. Alle, die kein kostenpflichtiges Streaming-Abo besitzen, gucken somit erneut in die Röhre. Kein Grund jedoch, das Spiel sausen zu lassen, denn: Im TAG24-Liveticker könnt Ihr die Begegnung kostenlos mitverfolgen.

Pay-TV-Sender Sky überträgt die heutige Zweitliga-Partie der SGD in Münster live. © Robert Michael/dpa

10.41 Uhr: Wer ersetzt verletzten Dynamo-Stammkeeper Schreiber?

Vor der Partie beim SCP steht Dynamos Cheftrainer Thomas Stamm (42) vor einer wichtigen Personalentscheidung. Mit dem verletzungsbedingten Ausfall von SGD-Stammkeeper Tim Schreiber (23) muss der 42-jährige Coach nämlich einen passenden Torhüter-Ersatz finden. Die endgültige Entscheidung, ob nun Lennart Grill (26) oder doch Daniel Mesenhöler (30) im Kasten der Schwarz-Gelben stehen wird, ließ Stamm vor dem Spiel im Preußenstadion noch offen. Eine Tendenz zeichnete sich dennoch ab: "Wir haben uns die letzten Wochen nicht aus Jux und Tollerei für Lennart auf der zweiten Position hinter Tim entschieden. Aktuell hat er eine Nasenlänge vorn", erklärte Stamm auf der Pressekonferenz am vergangenen Donnerstag. Wer von den beiden nun letztlich den SGD-Kasten hüten darf, bleibt abzuwarten. Klarheit darüber herrscht dann spätestens mit Bekanntgabe der Aufstellungen, wie gewohnt eine Stunde vor Anpfiff der Partie.

Bitter! Dynamo-Keeper Tim Schreiber (23) fällt wegen einer Handverletzung aus. © Lutz Hentschel

10.13 Uhr: Rot-Sperre abgesessen! Dynamos Sapina darf wieder ran

In den letzten Dynamo-Partien beim SV Darmstadt 98 (0:2-Niederlage) und gegen den Karlsruher SC (3:3-Remis) fehlte Vinko Sapina (30) wegen einer Rot-Sperre. Doch nun darf der SGD-Motor endlich wieder ran. "Es hat maximal genervt, zugucken zu müssen", gab der 30 Jahre alte Deutsch-Kroate nach dem 5:1-Testspielsieg in Auerbach gegen den SSV Jahn Regensburg offen zu. Im Heimspiel gegen Hannover 96 (2:2-Unentschieden) hatte Sapina seinen Gegenspieler Enzo Leopold (25) mit offener Sohle getroffen, war daraufhin von Schiedsrichter Dr. Max Burda nach 54 gespielten Minuten mit glatt Rot des Feldes verwiesen worden.

Dynamo-Akteur Vinko Sapina (30) hat seine Rot-Sperre abgebrummt. © Lutz Hentschel

9.47 Uhr: Schiedsrichter Tom Bauer pfeift Dynamo-Auswärtsspiel in Münster

Er hat heute auf dem Platz das Sagen! Schiedsrichter Tom Bauer (29, Ludwigshafen) wird das Auswärtsspiel der Dynamos bei Preußen Münster leiten. Der seit rund fünf Jahren im deutschen Profifußball aktive Unparteiische pfeift dabei bereits zum zweiten Mal in dieser Saison ein Spiel mit SGD-Beteiligung. Ende August hatte der 29-Jährige nämlich den bislang noch einzigen Zweitliga-Sieg der Schwarz-Gelben in Bielefeld gepfiffen. Vor fremder Kulisse setzten sich die Schwarz-Gelben damals durch einen Fallrückzieher von Luca Herrmann (26) in der Nachspielzeit gegen dezimierte Arminen mit 2:1 (1:0) durch. Bauer assistieren Tobias Fritsch (35, Hahnheim) sowie Sebastian Hilsberg (25, Mainz). Vierter Offizieller ist Timon Schulz (29, Lehrte).

Tom Bauer (29) ist heute als Schiri im Einsatz. © Rolf Vennenbernd/dpa

9.19 Uhr: Reise in die Vergangenheit für Ex-Dynamo-Profi Oliver Batista Meier

Wiedersehen mit alten Bekannten: Preußen-Kicker Oliver Batista Meier (24) trifft heute auf seinen Ex-Klub. Richtig Fuß fassen konnte der 24-Jährige bei den Schwarz-Gelben trotz dreier Anläufe jedoch nicht. Im Winter 2022 war der Offensivmann zunächst von der Zweitvertretung des FC Bayern München zur SGD gekommen. Zum Ende der Saison hatte "OBM" mit den Schwarz-Gelben den Gang in die Drittklassigkeit antreten müssen, schloss sich in der Folge per Leihe dem SC Verl an. Nach der vorzeitigen Rückkehr folgte Abgang Nummer zwei zum schweizerischen Erstligisten Grasshopper Club Zürich. Mit Start der vergangenen Spielzeit 2024/25 schien der gebürtige Pfälzer in Dresden endgültig angekommen zu sein. Unter der Regie von Chefcoach Thomas Stamm (42) kam er auf Einsätze, in denen er aufblühte und mit starken Leistungen überzeugte. Daran anknüpfen konnte er nicht. Und so verschwand Batista Meier dann aber doch wieder vom Stamm-Radar, kam nicht mehr zum Zug - und beendete das schwarz-gelbe Kapitel mit dem Abschied nach Ulm zum SSV 1846, von wo er nur ein halbes Jahr später zum SCP wechselte.

Konnte sich bei Dynamo nicht vollends durchsetzen: Oliver Batista Meier (24). © David Inderlied/dpa

8.57 Uhr: Dynamo Dresden mit Personalsorgen vor Zweitliga-Duell beim SCP

Sorgenfalten bei den Schwarz-Gelben: Dynamo-Cheftrainer Thomas Stamm (42) muss im Auswärtsspiel beim SCP auf mehrere wichtige Spieler verzichten. Mit Sascha Risch (25), Julian Pauli (20), Jakob Zickler (19) sowie Stammkeeper Tim Schreiber (23) fehlen gleich vier Profis verletzungsbedingt, stehen dem SGD-Coach damit nicht zur Verfügung.

Vier Personal-Ausfälle! Dynamo-Coach Thomas Stamm (42) wird umstellen müssen. © Uwe Anspach/dpa

8.41 Uhr: Preußen Münster im Formcheck

Acht Zweitliga-Spiele, sechs Punkte - und nur ein Dreier: Für die Dynamos läuft die bisherige Saison nicht wirklich erfreulich. Besser hingegen sieht es bei Preußen Münster aus. Die in der vergangenen Spielzeit noch akut abstiegsbedrohten "Adlerträger" konnten bislang drei Siege einfahren, stehen mit zehn Zählern auf Platz elf der Tabelle. Einen entscheidenden Verdienst an dem soliden Start hat Alexander Ende (46), der bereits in den Jahren zuvor beim Drittligisten SC Verl erfolgreiche Arbeit geleistet hatte. Trotz eines größeren Umbruchs mit elf Ab- und 13 Zugängen hat das Team des 46-jährigen Cheftrainers schnell zu einer Einheit gefunden und wirkt im Vergleich zur Vorsaison deutlich gefestigter. Seine Handschrift ist zu erkennen, spiegelt sich auf dem Platz und den Ergebnissen der Westfalen wider.

Verlieh den Münsteranern neuen Auftrieb: Cheftrainer Alexander Ende (46). © David Inderlied/dpa

8.25 Uhr: Etwa 1800 Dynamo-Fans in Münster erwartet

So geht Vereinsliebe! Rund 1800 Dynamo-Anhänger werden heute zum Auswärtsspiel ins rund 560 Kilometer entfernte Münster reisen, um ihre Mannschaft vor Ort lautstark zu unterstützen. Der Gästeblock im Preußenstadion ist jedoch nicht ausverkauft. Denn noch sind wenige Sitzplatzkarten zu haben. Unentschlossene SGD-Fans haben also noch die Chance, sich an der Tageskasse Tickets für die Partie zu sichern.

Die Dynamos dürfen sich auch heute wieder auf die Unterstützung der eigenen Anhängerschaft verlassen. © Lutz Hentschel

8.10 Uhr: Gelingt heute ein Dynamo-Sieg bei Preußen Münster?

Der Ball rollt wieder! Für die Dynamos geht es nach der Länderspielpause mit einem Auswärts-Duell bei Preußen Münster weiter. Ab 13 Uhr bietet sich den Dresdner damit die nächste Chance, Boden gutzumachen und sich mit der maximalen Punkteausbeute vorerst aus der Abstiegszone zu befreien. In bisher acht absolvierten Zweitliga-Spielen hat das Team von Cheftrainer Thomas Stamm nämlich erst einen einzigen Sieg eingefahren, steht somit mit nur sechs Zählern im Keller des Tableaus auf Rang 16. Mit einem Dreier würde die SGD über den Strich springen - und zurück in die Erfolgsspur kommen.

Dynamo-Chefcoach Thomas Stamm (42) ist mit seiner Mannschaft in Münster gefordert. © Lutz Hentschel

18. Oktober, 8 Uhr: Dynamo Dresden bei Preußen Münster im Liveticker

Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für das Auswärtsspiel von Dynamo Dresden bei Preußen Münster. Wir halten Euch über alle wichtigen Informationen rund um die Zweitliga-Begegnung auf dem Laufenden.