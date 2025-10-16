Dynamo-Dresden-Blog: Lazarett ist wieder groß, aber Thomas Stamm bleibt unbesorgt

Fortsetzung des Artikels laden

9. Oktober, 16.40 Uhr: Jetzt ist Dynamo Dresden wieder am Zug

Dresden stellt den alten Abstand wieder her. Flüssig lief der Ball aus der Abwehr bis nach ganz vorn. Vincent Vermeij bediente Stefan Kutschke (54.), der zum 4:1 einschob.

9. Oktober, 16.32 Uhr: Jahn Regensburg verkürzt

Und die zweite Hälfte startete mit einem Elfmeter für Regensburg. Jan-Hendrik Marx sprang der Ball an die Hand. Phil Beckhoff (47.) verkürzte auf 1:3.

9. Oktober, 16.29 Uhr: Thomas Stamm wechselt einmal

Die zweite Hälfte beginnt. Thomas Stamm wechselt nur einmal: Für Dominik Kother spielt nun Jonas Oehmichen.

9. Oktober, 16.17 Uhr: Klare Pausenführung für die SGD

Kurz danach ist erst einmal Schluss, Pause in Auerbach! Dynamo führt 3:0. Das ist eine sehr einseitige Angelegenheit hier im Vogtland.

Die SGD geht mit einer klaren Führung in die Halbzeitpause. © TAG24/Thomas Nahrendorf

9. Oktober, 16.15 Uhr: Dynamo Dresden legt kurz vor der Pause nach

Ein Zaubertor zum 3:0 (43.)! Einen indirekten Freistoß aus gut 25 Metern zirkelte Jan-Hendrik Marx ins Netz. Von der Lattenunterkante sprang die Kugel in die Maschen. Sehenswert!

9. Oktober, 15.47 Uhr: Die SGD erhöht sofort gegen Jahn Regensburg

Und schon das 2:0 (16.). Diesmal bekam Dynamo nicht sofort den Gegentreffer, sondern legte nach. Diesmal hat Dominik Kother geflankt und zwar butterweich auf den Kopf von Luca Herrmann, der aus sechs Metern einnickte.

9. Oktober, 15.44 Uhr: Dynamo Dresden führt!

In der 12. Minute geht Dresden mit 1:0 in Führung. Nach einem schönen Spielzug gab Tony Menzel scharf in die Mitte. Dominik Kother musste gegen seinen Ex-Verein nur noch den Fuß hin halten.

9. Oktober, 15.30 Uhr: Der Ball rollt

Auf geht's! Das Testspiel zwischen Dynamo Dresden und Jahn Regensburg läuft. Schon vor etwas mehr als einem Jahr hatte es genau diese Paarung in Auerbach schon einmal gegeben, damals allerdings unter umgekehrten Voraussetzungen: Im Sommer 2024 war die SGD der Drittligist, Jahn Regensburg gerade in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Die Partie endete 1:1.

9. Oktober, 14.50 Uhr: So startet die SGD in den Test gegen Jahn Regensburg

Die Aufstellungen stehen fest! Während Regensburg mit vollem Personal angereist ist, gibt Thomas Stamm mehreren Stammkräften wie Niklas Hauptmann und Christoph Daferner heute frei. Deshalb und weil die SGD insgesamt fünf Verletzte bzw. Länderspiel-Reisende zu verzeichnen hat, sitzen bei den Schwarz-Gelben nur vier Spieler auf der Bank. Vincent Vermeij gibt dafür sein Debüt, Alexander Rossipal feiert sein Comeback nach langer Verletzungspause.

So starten die Mannschaften ins Testspiel. © TAG24/Thomas Nahrendorf

9. Oktober, 14.40 Uhr: Gleich testet Dynamo Dresden gegen Jahn Regensburg

Hallo aus Auerbach! In knapp einer Stunde beginnt im Vogtland der Test von Dynamo gegen Drittligist Jahn Regensburg. Eigentlich war eine Spielzeit von 2x60 Minuten vorgesehen, aber auf Wunsch der Oberpfälzer wurde sich auf eine normale Spielzeit von 2x45 Minuten geeinigt. Personalnews gibt es auch zu vermelden: Julian Pauli folgt Kofi Amoako zur U21-Nationalmannschaft. Auch der Innenverteidiger wurde von Coach Antonio Di Salvi hochgezogen.

Die beiden Trainer Thomas Stamm (l.) und Michael Wimmer schauen sich die Bedingungen in Auerbach an. © TAG24/Thomas Nahrendorf

7. Oktober, 16 Uhr: Ausgedünnte Reihen im öffentlichen Training

Wenn du Nationalspieler in deinen Reihen hast, ist das eine Auszeichnung für den Verein. Es ist aber in einer Länderspielpause auch extrem schwer, weil mit Kofi Amoako, Julian Pauli und Claudio Kammerknecht drei Stammspieler fehlen. Auch die an der Schulter verletzten Sascha Risch und Jakob Zickler fehlen. Daher ist es zum Training reichlich ausgedünnt. Trainer Thomas Stamm setzt im ersten Training nach dem 3:3 gegen Karlsruhe bei Nieselregen vorwiegend auf Spielformen.

Im Gegensatz zur Vorwoche, als alle Spieler zur Verfügung standen, muss Thomas Stamm im Training von Dynamo Dresden auf zahlreiche Profis verzichten. © TAG24/Thomas Nahrendorf

6. Oktober, 13.15 Uhr: Kofi Amoako reist zur U21-Nationalmannschaft

Eigentlich sollte er gemeinsam mit Julian Pauli zur U20-Nationalmannschaft reisen, jetzt wurde Kofi Amoako "befördert": Wegen mehrerer Ausfälle nominiert U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo den Dynamo-Abräumer nach. Anstatt zwei U20-Elite-League-Spiele gegen Portugal zu bestreiten, geht es für den 20-Jährigen jetzt in der EM-Qualifikation am 10. Oktober in Jena gegen Griechenland und am 14. Oktober in Belfast gegen Nordirland.

Kofi Amoako (r.) wurde für die deutsche U21-Nationalmannschaft nachnominiert. © Robert Michael/dpa

6. Oktober, 11.50 Uhr: Dynamo Dresden bekommt mehr Tickets für Spiel bei Preußen Münster

Der Ärger bei Dynamo Dresden war groß: Einen Tag vor dem Vorverkaufstart wurde die SGD darüber informiert, dass das Auswärtskontingent für das Spiel in Münster am 18. Oktober eingekürzt wird, die Sitzplätze wurden aus dem Vorverkauf genommen. Jetzt gibt es allerdings gute Nachrichten. Weil der Bau weit genug fortgeschritten ist, gibt Preußen Münster jetzt grünes Licht, um die Sitzplätze doch an Dresdner Fans vergeben zu können, teilte die SGD mit. Am Mittwoch, dem 8. Oktober, gehen die Sitzplätze zunächst in den Mitgliederverkauf, sollten im Anschluss noch Tickets zur Verfügung stehen, startet der freie Verkauf.

Das Preußenstadion wird im laufenden Betrieb umgebaut. Entsprechend konnte der SCP zunächst nicht das volle Auswärtskontigent an Dynamo Dresden geben. Jetzt wurde aber eine Lösung gefunden. © Friso Gentsch/dpa

2. Oktober, 17.40 Uhr: Zwei SGD-Profis reisen zur deutschen U20-Nationalmannschaft

Nicht nur A-Bundestrainer Julian Nagelsmann hat heute seinen Kader bekannt gegeben, auch U20-Nationalcoach Hannes Wolf hat seine Auswahl nominiert. Und zu der gehörten zwei SGD-Profis: Sowohl Kofi Amoako als auch Julian Pauli gehen auf Länderspielreise! Zunächst treffen sich die U20-Nationalspieler im Campus in Frankfurt, bevor es auf die Reise nach Portugal geht. In Viseu treffen die Junioren dann am 10. und 13. Oktober gleich zweimal auf ihre portugiesischen Altersgenossen.

Julian Pauli und Kofi Amoako (beide 20) gehen auf Länderspielreise nach Portugal. © Bildmontage: Robert Michael/dpa, PICTURE POINT / Gabor Krieg

2. Oktober, 10.05 Uhr: Darum kann der KSC Dynamo als Vorbild dienen

Morgenstund hat Gold im Mund? Der frühe Vogel fängt den Wurm? Vielleicht hilft es ja, dass man bei Dynamo Dresden scheinbar wieder auf frühe Pressekonferenzen setzt. Ab 8.30 Uhr saß Coach Thomas Stamm am heutigen Donnerstag auf dem Podium und sprach über das Topspiel der 2. Bundesliga am Samstagabend gegen den Karlsruher SC. Tabellarisch ist es das sicherlich nicht, da die SGD mit nur fünf Zählern im Tabellenkeller hängt, während der KSC mit neun Zählern mehr auf einen Aufstiegsplatz schielt. Die Badener können aber laut Stamm durchaus als Vorbild dienen. "Wenn es um das defensive Arbeiten gegen den Ball geht, um enge Räume, da müssen sie sich in der Liga nicht verstecken und sind für uns auch ein Stück weit Vorbild", so der Schweizer. Immerhin hat er für die Jagd auf den ersten Heimdreier bis auf den noch gesperrten Vinko Sapina alle Mann zur Verfügung. Auch wenn Alexander Rossipal, Jakob Zickler und Vincent Vermeij noch Rückstand haben.

Thomas Stamm erklärte auf einer frühen Pressekonferenz am Donnerstagmorgen, warum der kommende Gegner vom KSC Dynamo als Vorbild dienen kann. © TAG24/Jens Maßlich

1. Oktober, 13.35 Uhr: So hoch ist der Schaden im Darmstädter Gästeblock

Der SV Darmstadt hat soeben die Schadensumme der zerstörten Sanitäranlagen im Gästebereich aus dem Spiel am Freitag gegen Dynamo Dresden bekannt gegeben. Der wird sich auf maximal 10.000 Euro belaufen. Beide Vereine stehen im Austausch, Dynamo werde sich an der Schadensregulierung beteiligen. Das teilte die SGD mit.

Auswärtsfahrer der SGD zerstörten Sanitäranlagen im Gästeblock am Böllenfalltor. © Lutz Hentschel

30. September, 14.45 Uhr: Claudio Kammerknecht in Nationalmannschaft berufen

Nach dem Heimspiel gegen den KSC geht es für Claudio Kammerknecht (26) mal wieder auf Länderspielreise: Der Innenverteidiger von Dynamo Dresden wurde erneut ins Nationalteam Sri Lankas für die anstehenden Partien der Asien-Cup-Qualifikation berufen. Schon am 9. Oktober steht dabei das Duell gegen Turkmenistan vor heimischer Kulisse in Colombo auf dem Programm, anschließend kommt es fünf Tage später (14. Oktober) gleich zum Rückspiel in Ashgabat. Derzeit steht Sri Lanka mit drei Punkten nach zwei Begegnungen auf dem dritten Platz der Gruppe D in der Quali für den AFC Asian Cup. Für Kammerknecht könnten es die Länderspiele acht und neun werden.

Die Nationalmannschaft ruft Claudio Kammerknecht (26)! In wenigen Tagen geht es für den SGD-Kicker auf Reisen. © Daniel Karmann/dpa

29. September, 17.55 Uhr: Dynamo Dresden trainiert in voller Mannstärke

Dass man das bei Dynamo Dresden in dieser Saison einmal sagen kann! Am Montag bat Thomas Stamm seine Truppe zum öffentlichen Training - und der gesamte Kader war dabei. Zum ersten Mal fehlte niemand erkrankt, verletzt oder angeschlagen, der Langzeit-Verletzte Jakob Zickler war nach seinem Schulterbruch ebenso wieder im Mannschaftstraining dabei wie Alexander Rossipal, der an muskulären Problemen gelitten hatte, und Vincent Vermeij, dessen Gürtelrose endgültig ausgeheilt zu sein scheint. Nachdem es gegen Darmstadt besonders in der Offensive gehapert hatte, ließ der SGD-Cheftrainer seine Spieler vor allem an Abschlüssen feilen.

Alle da! Am Montag wurde es im Käfig auf dem Trainingsgelände ziemlich voll. © TAG24/Aliena Rein

Die SGD-Profis arbeiteten an ihren Aktionen im letzten Drittel. © TAG24/Aliena Rein

29. September, 13.20 Uhr: Stadt Dresden erlässt Allgemeinverfügung gegen KSC!

Das nächste Heimspiel der Dynamos gegen den Karlsruher SC ist eine Hochrisikopartie, die ihre Schatten vorauswirft - darum hat die Stadt Dresden eine Allgemeinverfügung rund um das Rudolf-Harbig-Stadion am Samstag erlassen. Am Spieltag dürfen zwischen 17.30 bis 24 Uhr keine Metallstangen, Ketten (ausgenommen Schmuck), pyrotechnische Erzeugnisse jeglicher Art, Steine, Messer, Scheren, Arbeits- und Protektorenhandschuhe sowie durchstichhemmende Handschuhe, Schutzwesten, Protektoren, Helme, Sturmhauben mitgeführt werden. Die Anordnung gilt am Lennéplatz, Lennéstraße ab Straßburger Platz, in der Parkstraße bis Blüherstraße bis zur Grunaer Straße und dem Straßburger Platz. Die Maßnahme soll der Sicherheit aller Beteiligten des brisanten Duells dienen, das 2017 seinen unrühmlichen Höhepunkt mit dem militärischen Aufzug von Dynamo-Ultras in Karlsruhe hatte.

Die Polizei wird die Partie am Samstag (Anstoß: 20.30 Uhr) mit einem Großaufgebot absichern. © xcitepress

28. September, 14.52 Uhr: Öffentliches Dynamo-Training am Montag

Ab aufs Feld! Dynamo lädt schon am kommenden Montagnachmittag zu einem öffentlichen Training auf dem Gelände der "AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie" ein. Ab 15 Uhr wird sich das Team von SGD-Chefcoach Thomas Stamm (42) dann unter den Augen der eigenen Fans auf das bevorstehende Zweitliga-Heimspiel gegen den Karlsruher SC (Samstag, 20.30 Uhr) vorbereiten.

Bittet seine Akteure zum Training: Dynamo-Trainer Thomas Stamm (42). © Lutz Hentschel

27. September, 19.53 Uhr: "Tor des Monats"-Auszeichnung für Luca Herrmann

Alles andere wäre auch überraschend gewesen: Dynamos Luca Herrmann (26) hat sich mit seinem Fallrückzieher-Treffer gegen Arminia Bielefeld die Auszeichnung zum "Tor des Monats August" der ARD-Sportschau gesichert. Das Traumtor zum Last-Minute-Sieg im Duell bei den Ostwestfalen am 24. August erhielt bei der Wahl etwa 56.000 Stimmen. Damit entschied der 26-jährige SGD-Akteur das Kopf-an-Kopf-Rennen mit Havelse-Kicker Lorenzo Paldino (26) für sich, der beim 1:1-Remis zu Hause gegen Drittliga-Konkurrent Rot-Weiss Essen ebenfalls akrobatisch getroffen hatte.

Dynamo-Profi Luca Herrmann (26) traf per Fallrückzieher zum 2:1-Endstand. © IMAGO / Noah Wedel

25. September, 9.25 Uhr: Dynamo Dresden testet in der Länderspielpause in Auerbach gegen Jahn Regensburg

Dynamo Dresden steht am morgigen Freitag das schwere Auswärtsspiel am Böllenfalltor gegen den SV Darmstadt 98 bevor, hinter den Kulissen blickt die SGD aber schon auf die Länderspielpause im Oktober. Am 9. Oktober, ein Donnerstag, trifft Dresden in Auerbach im Stadion zur Vogtlandweide auf Jahn Regensburg, wie der gastgebende VfB mitteilte. Anstoß ist 15.30 Uhr. Jene Partie gab es im Juli 2024 bereits einmal - auch in Auerbach. Damals war der SSV Zweitligist und Dynamo Drittligist, jetzt ist es umgedreht. Am Ende hieß es 1:1.

Jonas Oehmichen (l.) und Co. testeten bereits im Juli 2024 in Auerbach gegen Regensburg, nun gibt es die Partie erneut. © Picture Point/Gabor Krieg

24. September, 14.35 Uhr: Gute Nachrichten: Die Infektionskette bei Dynamo ist unterbrochen!

Die vielleicht wichtigste Nachricht der Woche - zumindest bei Schwarz-Gelb: Die Kette wurde erfolgreich unterbrochen! Dynamo musste keine weiteren infektiöse Ausfälle hinnehmen. Die vier Spieler, die von Freitag bis Sonntag an einem Magen-Darm-Infekt litten (Jonas Oehmichen, Kofi Amoako, Jan-Hendrik Marx und Nils Fröling), sind wieder im Mannschaftstraining. Inwiefern es kräftemäßig für Freitag in Darmstadt reicht, wird sich zeigen. "Sie haben heute alle das komplette Training mitgemacht. Von daher gehen wir auch davon aus, dass sie eine Option für Freitag sind", bestätigte Thomas Stamm auf der Presskonferenz, die bereits am heutigen Mittwoch stattfand. Denn bereits am Donnerstagmittag geht es mit dem Bus nach Hessen, wo die nächsten Punkte her sollen.

Trainer Thomas Stamm (42, r.) freut sich, dass der Magen-Darm-Virus sich nicht weiter im Team verbreitet hat. © TAG24/Jens Maßlich

22. September, 20.20 Uhr: Weniger Auswärtstickets für das Spiel gegen Preußen Münster

Die Schwarz-Gelben sind gar nicht happy: Kurz vor dem Vorverkaufsstart für Mitglieder am Dienstag hat Preußen Münster das Auswärtskontingent der SGD für das Zweitliga-Duell am 18. Oktober eingeschrumpft. Für die Partie könnten vorerst keine Sitzplatztickets verkauft werden, wie es in der Mitteilung hieß. Daher stehen den Dresdnern weniger Karten zur Verfügung. Der SCP begründe das mit der Sicherheitseinstufung des Spiels sowie den fehlenden baulichen Gegebenheiten beim Gästeblock im Zuge des Neubaus der Westtribüne. Die Sicherheitseinstufung soll in der bisherigen Kommunikation für die Preußen aber keine Rolle gespielt haben, bemängelte die Sportgemeinschaft: "Die SG Dynamo Dresden zeigt vor allem aufgrund der Kurzfristigkeit, einen Tag vor Beginn des Vorverkaufs, großes Unverständnis, da im bisherigen Austausch keinerlei Andeutungen einer solchen Thematik gegeben war." Der Klub arbeite an einer Lösung und hoffe auf einen Baufortschritt im Preußenstadion, um später vielleicht doch noch mehr Tickets bekommen zu können. Der freie Verkauf, insofern nach der Mitgliederphase dann überhaupt noch Karten über sind, startet am Mittwoch.

Aufgrund von Baumaßnahmen im Preußenstadion gepaart mit der Sicherheitseinstufung des Spiels stehen Dynamo in Münster kurzfristig weniger Tickets zur Verfügung. © Friso Gentsch/dpa

20. September, 18 Uhr: Dynamo Dresdens U21 gewinnt Stadtderby gegen FV Dresden 06 Laubegast

Dynamo Dresdens U21 hat das Stadtduell gegen den FV Dresden 06 Laubegast mit 2:0 (0:0) für sich entschieden. Nachdem die erste Halbzeit ohne Tore geblieben war, brachte Arne Seemann (56.) die Hausherren in Front, kurz vor dem Abpfiff machte der eingewechselte Tünay Bektas (90.+6) mit seinem ersten Saisontreffer den Deckel drauf. Durch den dritten Saisonsieg überholt die "Zweete" der SGD Laubegast und klettert auf den vierten Tabellenplatz der Sachsenliga.

Dynamo Dresdens U21-Trainer Sebastian König coachte sein Team zum dritten Saisonsieg in der Landesliga. © PR SG Dynamo Dresden e.V.

19. September, 17.42 Uhr: Dynamo Dresden wehrt sich gegen DFB-Strafe

Nach dem Skandal-Spiel in Rostock war Dynamo am Mittwoch vom DFB zu einer saftigen Geldstrafe in Höhe von 113.450 Euro verdonnert worden, doch das will die SGD nicht so einfach hinnehmen. Dresden hat das Urteil des Deutschen Fußball-Bundes nicht akzeptiert, wie ein Vereinssprecher gegenüber TAG24 bestätigte. Die Angelegenheit wurde nun den Klub-Anwälten übergeben. Zuvor hatte das Sportgericht den Drittligisten wegen drei Fällen unsportlichen Verhaltens der Anhänger sanktioniert. Ein Drittel der Summe sollte in eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen fließen. Das Spiel in Rostock am 22. Februar war wegen Ausschreitungen rund 27 Minuten unterbrochen und stand kurz vor dem Abbruch.

Dynamo legt gegen das Urteil des DFB Einspruch ein. © Michael Schwartz/dpa

17. September, 16.20 Uhr: Luca Herrmann und Julian Pauli sind bei Training dabei

Es geht durchaus auch sportlich zu bei Dynamo. Die erste Trainingseinheit des Zweitligisten der Woche läuft. Die Vorbereitung auf Hannover läuft. Zum Personal: Luca Herrmann (26) hat seine Kreislaufprobleme aus dem Elversberg-Spiel überwunden und trainiert wieder mit. Auch Julian Pauli (20) ist dabei. Beide können - Stand jetzt - am Sonntag spielen. Individuell trainieren Vincent Vermeij (31), Alexander Rossipal (29) und Jakob Zickler (19).

Julian Pauli (20) stand am Wochenende wieder auf dem Trainingsplatz. © Lutz Hentschel

12. September, 14.40 Uhr: So ist die personelle Lage bei Dynamo Dresden vor dem Spiel in Elversberg

Die Pressekonferenz vor dem Spiel am Sonntag bei der SV Elversberg ist vorbei. Trainer Thomas Stamm gab auch ein personelles Update vor der Partie: Vincent Vermeij nach seiner Gürtelrose, Jakob Zickler (Schlüsselbein gebrochen) und Alexander Rossipal (muskuläre Probleme) fehlen noch. Dafür ist Nils Fröling wieder fit und kehrt zurück in den Kader. Stamm sprach über den anderen Dresdner Aufsteiger. Er verglich den Auftakt der Dresdner Eislöwen am Dienstag in Berlin mit Dynamos erstem Spiel in Fürth.

Dynamo-Trainer Thomas Stamm (42) sprach am Freitag über die personelle Lage vor der Partie in Elversberg. © TAG24/Thomas Nahrendorf

9. September, 20.45 Uhr: Kevin Broll trainiert bei Greuther Fürth mit

Ex-SGD-Keeper Kevin Broll (30), der seit seinem Abschied vom zypriotischen Klub Omonia 29is Maiou im Juni ohne Verein darsteht, ist derzeit Trainingsgast bei der Dynamo-Zweitliga-Konkurrenz Greuther Fürth. Wie die Kleeblätter mitteilten, unterstütze Broll das Fürther Torwartteam in nächster Zeit, weil aktuell mit Nils Körber (28), der sich im Testspiel gegen Augsburg verletzt hatte, und zuletzt im Test gegen Augsburg verletzt hatte, und Timo Schlieck (19), der sich derzeit noch im Aufbautraining befindet, zwei Keeper fehlen. Im Juli hatte Broll bereits bei Waldhof Mannheim vorgespielt, der Drittligist hatte sich jedoch gegen eine Verpflichtung des 30-Jährigen entschieden.

Kevin Broll (30) verließ Dynamo Dresden nach der Saison 2023/24. Aktuell ist er auf der Suche nach einem neuen Team. © Picture Point / Gabor Krieg

8. September, 15.45 Uhr: Öffentliches Training, diese Spieler absolvieren individuelle Übungen

Die Vorbereitung auf Elversberg läuft! Schon am Montag bittet Trainer Thomas Stamm seine Mannschaft zum öffentlichen Training, auch wenn die SGD erst am Sonntag beim Tabellen-Zweiten ranmuss. Nicht mit von der Partie sind nach wie vor Vincent Vermeij und Alexander Rossipal, die beide eine individuelle Einheit absolvieren. Auch Stefan Kutschke und Nils Fröling sind als Vorsichtsmaßnahme nicht beim Mannschaftstraining dabei, sondern arbeiten individuell. Zudem fehlt Sascha Risch krankheitsbedingt.

Dynamo Dresden bereitet sich auf das Auswärtsspiel im Saarland gegen Elversberg vor. © TAG24/Aliena Rein

Alexander Rossipal trainierte individuell. © TAG24/Aliena Rein

7. September, 15.30 Uhr: Schon am Montag öffentliches Training bei Dynamo Dresden

Schon am Montag lädt die SGD zum öffentlichen Training. Um 15 Uhr startet dieses in der Walter-Fritzsch-Akademie.

Schon am Montag lädt die SGD zum öffentlichen Training der Woche. © Lutz Hentschel

4. September, 13.33 Uhr: DFL terminiert Spieltage 8 bis 14

Nun steht fest, wie die SGD bis Ende November spielen wird. 8. Spieltag, 4. Oktober, 20.30 Uhr (Samstag): Dynamo Dresden gegen Karlsruher SC 9. Spieltag, 18. Oktober, 13 Uhr (Samstag): Preußen Münster gegen Dynamo Dresden 10. Spieltag, 25. Oktober, 13 Uhr (Samstag): Dynamo Dresden gegen SC Paderborn 11. Spieltag, 1. November, 13 Uhr (Samstag): Hertha BSC gegen Dynamo Dresden 12. Spieltag, 7. November, 18.30 Uhr (Freitag): Dynamo Dresden gegen 1. FC Nürnberg 13. Spieltag, 21. November, 18.30 Uhr (Freitag): VfL Bochum gegen Dynamo Dresden 14. Spieltag, 30. November, 13.30 Uhr (Sonntag): Dynamo Dresden gegen Fortuna Düsseldorf

Die Dynamo-Fans dürften nun etwas Planungssicherheit für die nächsten Wochen haben. © Picture Point / Gabor Krieg

3. September, 15.10 Uhr: Öffentliches Dynamo-Training läuft

Das öffentliche Training bei Dynamo läuft. Mit Kofi Amoako, Nils Fröling, David Kubatta und Vincent Vermeij fehlen vorerst vier Spieler auf dem Rasen. Sie trainieren individuell im Kraftraum.

Das Training der schwarz-gelben Profis ist in vollem Gange. © TAG24/Tina Hofmann

3. September, 10.40 Uhr: Dynamos Amoako und Pauli sagen Länderspielreise ab

Die Länderspielpause steht an - und zwei Dynamo-Profis hätten einen Platz im Kader des deutschen U20-Teams haben können, entschieden sich aber dagegen. Bundestrainer Hannes Wolf (44) muss in den kommenden "U20 Elite League"-Spielen ohne Kofi Amoako und Julian Pauli (beide 20) auskommen. Beide Nachwuchs-Akteure sagten ihre Teilnahme nämlich ab. Amoako war beim Last-Minute-Erfolg bei Arminia Bielefeld angeschlagen ausgewechselt worden, steht dem 44-jährigen Chefcoach damit gegen die Schweiz und Italien nicht zur Verfügung. Pauli hingegen hatte sich bereits vor dem Wechsel nach Dresden darauf verständigt, der Nationalmannschaft im Falle eines Köln-Abgangs abzusagen. Ebenfalls auf eine Länderspiel-Reise verzichtet hatte Claudio Kammerknecht (26). So bleiben alle drei Akteure "zu Hause", dürften somit bei der öffentlichen Trainingseinheit am heutigen Mittwochnachmittag (ab 15 Uhr) mit auf dem Platz stehen.

Lehnte eine Einladung zur U20 der deutschen Nationalmannschaft ab: Dynamos Kofi Amoako (20). © Lutz Hentschel

1. September, 15.12 Uhr: Öffentliches Dynamo-Training in der Länderspielpause

Gegen den FC Schalke 04 unterlagen die Dynamos trotz starker Leistung mit 0:1 (0:0), das Warten auf den ersten Heim-Dreier in der neuen Spielzeit geht damit weiter. Nun steht für die Akteure aber erst einmal die Länderspielpause an, in der jedoch hart geschuftet wird. Auf dem Gelände der "AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie" werden sich die Mannen von Chefcoach Thomas Stamm (42) auf das kommende Zweitliga-Duell bei der SV Elversberg vorbereiten - und das auch unter den Augen der eigenen Anhängerschaft. So findet am kommenden Mittwochnachmittag mal wieder eine öffentliche Trainingseinheit statt, bei denen die schwarz-gelben Fans den SGD-Profis bei der Arbeit zuschauen können. Los geht's ab 15 Uhr.

Bereitet seine Jungs auf das kommende Zweitliga-Duell bei der SV Elversberg: Dynamo-Coach Thomas Stamm (42). © Lutz Hentschel

29. August, 15.08 Uhr: Christoph Daferner ist fit, Julian Pauli trainiert am Samstag erstmals

Schalke wartet am Sonntag: Die Pressekonferenz vor dem Zweitliga-Hit im restlos ausverkauften Rudolf-Harbig-Stadion ist vorbei. Trainer Thomas Stamm (42) sprach über seinen vorerst letzten Neuzugang Julian Pauli (20), der am Samstag erstmals mit der Mannschaft trainieren wird. Gleichzeitig bestätigte er, dass Christoph Daferner (27) wieder zum Kader gehören wird. Er hat am Vormittag beim Training problemlos alles mitmachen können. Fehlen werden weiterhin Vincent Vermeij (31) nach seiner Gürtelrose und Alexander Rossipal (29, muskuläre Probleme).

Thomas Stamm (42) gab vor dem Schalke-Spiel grünes Licht für eine Rückkehr von Christoph Daferner. © TAG24/Thomas Nahrendorf

28. August, 22.03 Uhr: Hat Dynamo Dresden Abwehrtalent Julian Pauli an der Angel?

Vielleicht kommt sogar noch vor dem Spiel gegen Schalke Bewegung bei Dynamo rein: Wie der Kölner Express berichtet, soll die SGD unmittelbar vor einer Leihe von Innenverteidiger Julian Pauli (20) stehen. Der in London geborene U20-Nationalspieler des DFB kickt seit 2021 in der Effzeh-Jugend und stand vergangene Saison immerhin 17 Mal in der 2. Bundesliga für den späteren Aufsteiger auf dem Rasen. Wahrscheinlich wären es noch deutlich mehr Einsätze gewesen, hätte ihn eine hartnäckige Kopfverletzung nicht ausgebremst. Im Trainingslager der Geißböcke verletzte sich der Youngster dann erneut und verpasste große Teile der Vorbereitung, weshalb er im Kampf um die Stammplätze den Anschluss verlor - und nun in Dresden Spielpraxis sammeln soll. Laut dem Bericht geht der Leih-Transfer für eine Saison bereits am Freitag final über die Bühne. Die Chancen der SGD auf einen festen Wechsel in der Zukunft stehen jedoch schlecht, denn in Köln halte man weiterhin große Stücke auf das Talent und habe seinen bis 2027 laufenden Vertrag im Zuge des zwischenzeitlichen Abgangs vorzeitig verlängert.

Julian Pauli (20, r.) könnte offenbar bald in Dresden aufschlagen. © Daniel Karmann/dpa

27. August, 15.31 Uhr: Dynamo Dresden trainiert - mit Niklas Hauptmann und Christoph Daferner

Am Mittwoch bereiten sich die SGD-Kicker nach dem Triumph gegen Bielefeld bei sommerlichem Wetter in der Walter-Fritzsch-Akademie auf den anstehenden Zweitliga-Kracher gegen Schalke vor. Der zuletzt angeschlagene Nilas Hauptmann ist dabei wieder mit von der Partie und auch Christoph Daferner steht mit Gips ums linke Handgelenk erneut auf dem Platz. Neuzugang Vincent Vermeij fehlt dafür genau wie Talent Jakob Zickler (Schulter) weiterhin. Der Niederländer hat seine Gürtelrose-Erkrankung nach TAG24-Infos allerdings überstanden und wird als "reine Vorsichtsmaßnahme" noch geschont, trainiert dafür individuell. Aufgrund des Rückstands sei er aber noch keine Option für die Partie gegen die Knappen am Sonntag.

Bei bestem Wetter fand am Mittwoch das öffentliche Training der Dynamos statt. © TAG24/Ivan Simovic

25. August, 14.30 Uhr: An diesem Tag trainiert Dynamo Dresden vor dem Schalke-Kracher öffentlich

In dieser Woche läuft nicht nur der heiße Endspurt der Transferperiode, sondern steht Dynamo nach dem ersten Sieg in der 2. Bundesliga mit dem Heimspiel am Sonntag gegen den FC Schalke 04 der nächste Kracher bevor. Am Mittwoch, dem 27. August, dürfen die Fans die Vorbereitung auf den Gegner genau unter die Lupe nehmen, ab 15 Uhr läuft das öffentliche Training in der Walter-Fritzsch-Akademie. Zudem beginnt am Mittwoch, dem 27. August um 10 Uhr, der Mitgliederverkauf für das Heimspiel gegen Hannover 96 am 21. September (13.30 Uhr) sowie das Auswärtsspiel am 26. September (18.30 Uhr) bei der SV Elversberg. Sollten nach dem Mitgliederverkauf noch Tickets in den freien Verkauf gehen, gibt es diese ab Donnerstag, dem 28. August um 10 Uhr, in den freien Verkauf.

Die Fans können Torwart Tim Schreiber (23) am Mittwoch beim öffentlichen Training bestaunen. © Lutz Hentschel

Die Pressekonferenz vor dem Duell der Aufsteiger am Sonntag in Bielefeld ist vorüber. Nach dem guten Auftritt am Montag im Pokal gegen Mainz (0:1) will Dynamo nun endlich die ersten Punkte in der Meisterschaft. Personell sieht es aber unverändert aus. Trainer Thomas Stamm muss auf die verletzten Christoph Daferner (Hand) und Alexander Rossipal (muskuläre Probleme) sowie den erkrankten Vincent Vermeij verzichten. "Daffi" hat allerdings am Vormittag wieder voll mit der Mannschaft trainiert, ist aber für Sonntag noch keine Alternative. Vielleicht dann aber fürs nächste Heimspiel gegen Schalke.

Dynamos Cheftrainer Thomas Stamm (42) muss personell jonglieren. © Thomas Nahrendorf

21. August, 15.55 Uhr: Christoph Daferner trainiert mit

Christoph Daferner zeigte sich beim öffentlichen Training wieder auf dem Platz. Der 27-Jährige trainiert allerdings individuell, übt Abschlüsse. Auffällig dabei noch immer seine bandagierte rechte Hand. Nicht mittrainieren konnten Vincent Vermeij (31, Virusinfektion) und Alexander Rossipal (29, muskuläre Probleme). Nils Fröling (25), der gegen Mainz mit Rückenproblemen ausgewechselt wurde, ist dagegen mit dabei.

Christoph Daferner übte am Donnerstag Abschlüsse. © Aliena Rein

19. August, 13.30 Uhr: Öffentliches Training am Donnerstag

Dynamo Dresden empfängt seine Fans in dieser Woche an einem ungewöhnlichen Tag zum öffentlichen Training. Am Donnerstag dürfen in der Walter-Fritzsch-Akademie die SGD-Anhänger bei der Vorbereitung auf das Liga-Spiel gegen Arminia Bielefeld zuschauen. Der ungewöhnliche Trainingstag ist dem Spielplan der Dynamos geschuldet: Erst am Montag waren die Schwarz-Gelben im Pokal aktiv, gegen Arminia Bielefeld muss das Team von Thomas Stamm erst am Sonntag ran.

Am Donnerstag dürfen die SGD-Fans ihren Spielern beim Training zuschauen. © Lutz Hentschel

15. August, 14.55 Uhr: Dynamo-Trikots fast komplett ausverkauft

Mit ihren Trikots hat die SGD in diesem Jahr einen echten Hit gelandet: Schon nach wenigen Wochen sind die Lager leer, die Shirts beinahe ausverkauft! Insgesamt 14.000 Trikots wurden bereits verkauft, besonders die Auswärtstrikots haben es den Fans angetan. Doch auch die gelben Heimtrikots konnten überzeugen und sind in manchen Größen nur noch in Restmengen zu haben. Um dem Engpass entgegenzuwirken, hat Dynamo bereits Tausende weitere Nickis bei Ausstatter Jako bestellt, diese kommen jedoch erst im November. Um die Wartezeit zu versüßen, gibt es allerdings ein Goodie für die geduldigen Fans: Wer ab dem 22. August sein Trikot im Fanshop vorbestellt, bekommt ein vom gesamten Team handsigniertes Aufstiegsposter dazu.

Mit den Trikots der Saison 2025/26 hat Dynamo Dresden einen echten Volltreffer gelandet. © Bildmontage: PICTURE POINT / Sven Sonntag , Picture Point / Roger Petzsche

14. August, 15.10 Uhr: Thomas Stamm erklärt Hoti-Poker quasi für beendet

Ungewöhnlich früh vor einem Spiel hieß es bei der SGD Spieltagspressekonferenz. Am Montag erst steht das Erstrundenspiel im DFB-Pokal an, am heutigen Donnerstag gab Coach Thomas Stamm jede Menge Einblicke in seine Planungen und all die weiteren Themen der vergangenen Tage. Vincent Vermeij beispielsweise sieht der Schweizer trotz seiner wenigen Trainingseinheiten bis Montag durchaus als Option für die Startelf gegen Mainz, einen anderen Pokaltorwart eher nicht. Robin Meißner hätte auch wieder eine Option sein können, bescheinigte ihm der SGD-Coach. Doch der Angreifer sei selbst mit dem Wechsel-Wunsch gekommen - analog Dmytro Bohdanov. Und die Personalie Andi Hoti? Die legte Stamm trotz des neuen Innenverteidigers beim 1. FC Magdeburg mehr oder weniger ad acta. "Die Aussagen von meinem Trainerkollegen nach dem Spiel waren aussagekräftig genug. Irgendwann ist dann auch mal gut, dass man Andi da lässt, wo er ist. Da geht es auch um Respekt gegenüber ihm und dem Verein, dass man auch mal Dinge sein lässt. Wenn er zum 1. September hier ist, gibt es eine Antwort, wenn nicht, dann auch."

Thomas Stamm sprach auf der Pressekonferenz vor der ersten Pokalrunde ausführlich über die Personalplanung. © TAG24/Jens Maßlich

13. August, 16.51 Uhr: Dynamo Dresden gewinnt Geheimtest gegen Hertha BSC II

Pünktlich pfeift Schiedsrichter Michael Näther ab. Bei der Hitze braucht es keine Nachspielzeit, die am Dresdner 3:0 (2:0)-Erfolg wohl ohnehin nichts geändert hätte. Zweimal Luca Herrmann (45./55.) und einmal Stefan Kutschke (4.) machten die Tore im Geheimtest, bei dem Coach Thomas Stamm und Neuzugang Vincent Vermeij fehlten. Den ausführlichen Spielbericht findet Ihr hier: "Auch ohne Stamm und Vermeij: Dynamo trotzt der Hitze und siegt klar im Geheimtest".