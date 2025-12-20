Dynamo in Kiel live: Rote Laterne abzugeben! Das letzte SGD-Spiel des Jahres läuft

Dynamo Dresden gegen Holstein Kiel im TAG24-Liveticker: Das letzte SGD-Spiel des Jahres läuft!

Von Thomas Nahrendorf, Florian Mentele

Kiel - Jahresabschluss im hohen Norden! Kann sich Dynamo Dresden heute Abend mit einem Sieg gegen Holstein Kiel aus 2025 verabschieden?

Spielstand: Holstein Kiel - Dynamo Dresden 0:0 In unserem großen TAG24-Liveticker zum Keller-Kracher halten wir Euch vor, während und nach der Partie auf dem Laufenden.

12. Minute: Jakob Lemmer kommt auf der rechten Seite durch und zum Abschluss, Kiel-Keeper Krumrey pariert zur Ecke.

10. Minute: Hauptmann bleibt nach einem Zweikampf im Mittelfeld gegen Rosenboom liegen. Der KSV-Kicker trifft den SGD-Kapitän mit offener Sohle am Schienbein, es scheint aber weiterzugehen.

8. Minute: Auch Kiel presst sofort hoch, von einer Abtastphase gibt es an der Ostsee keine Spur. Die Intensität ist vom Anpfiff weg extrem.

5. Minute: Dadurch öffnen sich hinten aber Räume: Julian Pauli hält Phil Harres unfair auf und sieht gleich mal die erste Gelbe Karte der Begegnung.

5. Minute: Dynamo lässt sich von der Rauch-Störung nicht beeindrucken und greift die Hausherren ganz früh und hoch an.

4. Minute: Nach rund anderthalb Minuten geht es jetzt weiter.

2. Minute: Die Kieler Anhängerschaft startet das Duell direkt mit einer großen Pyro-Show und tränkt das Spielfeld so in Rauch. Schiedsrichter Schröder hat die Partie jetzt unterbrochen, gleich dürfte es aber weitergehen.

Die Hausherren zündeten gleich zu Beginn des Spiels Pyrotechnik. © TAG24

Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und Holstein Kiel läuft!

Anpfiff: Der Ball im letzten Dynamo-Spiel des Jahres 2025 rollt! Kann die SGD mit einem Erfolgserlebnis ins Weihnachtsfest und die Winterpause gehen?

Die Dynamo-Fans heizen den Spielern schon vor Anpfiff mit einer Choreo ein. © TAG24

20.21 Uhr: Thomas Stamm und Niklas Hauptmann wollen Braunschweig-Spiel ausmerzen

Niklas Hauptmann und Thomas Stamm sprachen vor dem Anpfiff bei Sky noch über die aktuelle Situation bei der SGD und die Ergebnisse der Konkurrenz. "Für uns ist entscheidend, das jetzt für 90 Minuten aus dem Kopf zu kriegen. Natürlich bekommt man die Ergebnisse mit, man hat viel Zeit im Hotel vorher, aber wir wollen heute einfach unsere Leistung bringen und die letzte Woche vergessen machen", erklärte "Haupe". "Die Tabellensituation probieren wir immer wegzuschieben. Die erste Halbzeit gegen Braunschweig haben wir schon angesprochen, gar nicht so die Einstellung, denn das war von den Zahlen her unsere intensivste Mannschaft", sagte zudem Stamm. "Wichtig ist, dass wir nicht auf andere schauen, sondern auf uns. Und dass wir heute mit drei Punkten nach Hause fahren und mit 16 Punkten in die Pause gehen."

20.08 Uhr: Ex-Dynamo Manuel Schäffler als Experte im Einsatz

Am Sky-Mikrofon steht heute vor der Partie Manuel Schäffler Rede und Antwort. Der frühere Stürmer spielte für Kiel und die SGD, Dynamo war seine letzte Station vor dem Karriereende im vergangenen Sommer. "Natürlich schaue ich immer noch drauf, gerade in Dresden, wo die Vergangenheit noch nicht so lange her ist", so der 36-Jährige. "Ich glaube, beide Mannschaften haben heute ein ganz wichtiges Spiel. Gerade Dresden kann mit einem Dreier das Feld dort unten nach den Partien vom Nachmittag ganz eng zusammenziehen", schätzt der Ex-Profi die Situation von Schwarz-Gelb ein.

Manuel Schäffler (l.) schnürte zwei Jahre die Schuhe an der Elbe. © Lutz Hentschel

20 Uhr: Die Spieler von Dynamo Dresden machen sich warm

Die SGD-Akteure haben sich mittlerweile auf dem Rasen im Holstein-Stadion eingefunden. Der dichte Nebel in Kiel stört im gleißenden Flutlicht kaum, dafür herrscht mit leichtem Regen bei 4 Grad authentisch-nordisches Ostsee-Wetter.

Die Dynamos bereiten sich in Kiel auf das letzte Spiel der Hinrunde vor. © TAG24

Trotz Nebel ist im Flutlicht alles gut zu erkennen. © TAG24

19.46 Uhr: Das sagt Kiel-Trainer Marcel Rapp vor der Partie gegen Dynamo Dresden

Beide Teams möchten sich mit einem Erfolgserlebnis ins Weihnachtsfest und die Winterpause verabschieden. Das hat auch KSV-Trainer Marcel Rapp auf der abschließenden Pressekonferenz noch einmal betont. "Wir wollen mit 20 Punkten in die Pause gehen. Wir wollen das Heimspiel gegen Dresden einfach gewinnen vor unseren Fans", sagte der 46-Jährige, der nicht "mit einem schlechten Gefühl unterm Christbaum rumlaufen" will. Gegenüber Thomas Stamm (42) äußerte sich ganz ähnlich, wie Ihr in unserem Artikel: "Es braucht einen Sieg in Kiel! Die Rote Laterne soll nicht am Dynamo-Weihnachtsbaum brennen" nachlesen könnt.

Trainer Marcel Rapp und seine Störche haben keine leichte Hinserie hinter sich. © Andreas Gora/dpa

19.31 Uhr: Thomas Stamm nimmt drei Wechsel vor!

Mit drei Veränderungen zur Vorwoche gegen Braunschweig geht Dynamo Dresden ins letzte Spiel des Jahres gegen Kiel! Niklas Hauptmann, Luca Herrmann und Vincent Vermeij rücken in die Startelf, Vinko Sapina, Nils Fröling und Stefan Kutschke nehmen dafür zunächst auf der Bank Platz. Thomas Stamm setzt also auf Altbewährtes: Hinsichtlich der Feldspieler handelt es sich um exakt die Truppe, die jeweils 2:1 gegen Bochum und Düsseldorf gewinnen konnte. Nur Tim Schreiber steht inzwischen für den verletzten Lennart Grill zwischen den Pfosten. Rapp tauscht hingegen sogar viermal: Nekic, Rosenboom, Schwab und Skrzybski beginnen, Tolkin, Knudsen, Therkelsen (alle Bank) sowie Komenda (nicht im Kader) müssen weichen.

Mit dieser Anfangsformation geht Dynamo die letzte Aufgabe des Jahres an. © TAG24

19.08 Uhr: Spieler von Dynamo Dresden sind am Holstein-Stadion angekommen

Der Mannschaftsbus der SGD ist inzwischen an der Arena eingetroffen, noch rund anderthalb Stunden bis zum letzten Anpfiff des Jahres!

Die Anreise hat geklappt: Dynamo ist im Storchennest gelandet. © TAG24/Thomas Nahrendorf

18.45 Uhr: Robert Schröder leitet das Spiel zwischen Dynamo Dresden und Holstein Kiel

Als Schiedsrichter ist heute Abend Robert Schröder (40) aus Hannover im Einsatz. Für die Hausherren ist das ein sehr gutes Omen: 13 Begegnungen mit Kieler Beteiligung leitete der 40-Jährige bereits, ganze zehnmal verließen die Störche dabei den Platz als Sieger. Hinzukommen zwei Niederlagen und ein Unentschieden. Die SGD hat bislang in zwölf Partien Bekanntschaft mit dem Sportfachwirt gemacht - und eine ausgeglichene Bilanz. Je fünf Siege und Niederlagen gab es für Schwarz-Gelb mit Schröder an der Pfeife, außerdem zwei Remis. Unterstützt wird er von seinen Assistenten Clemens Neitzel-Petersen (38, Hamburg) und Thomas Gorniak (45, Bremen), als Vierter Offizieller fungiert Konrad Oldhafer (30, Poppenbüttel).

Robert Schröder ist heute Abend in Kiel der starke Mann an der Pfeife. © Picture Point / Gabor Krieg

18.30 Uhr: Auch Niklas Hauptmann trifft auf seinen Ex-Klub

Nicht nur für KSV-Stürmer Phil Harres (23) kommt es heute zu einem Wiedersehen, auch Niklas Hauptmann spielt gegen seinen ehemaligen Verein. Der Dynamo-Anführer war in der Saison 2020/21 vom 1. FC Köln an Kiel ausgeliehen und absolvierte ganze 37 Partien (fünf Vorlagen) für die Störche. Mit den Nordlichtern zog er sogar sensationell ins Halbfinale des DFB-Pokals ein, wo der damalige Zweitligist an Borussia Dortmund scheiterte. In der Liga schaffte es Hauptmann mit Holstein auf Platz drei und musste in der Aufstiegsrelegation ausgerechnet gegen seinen eigentlichen Arbeitgeber aus Köln ran. Das Hinspiel gewannen die Kieler mit "Haupe" in der Startelf 1:0, im Rückspiel musste die Leihgabe dann aber verletzungsbedingt passen, die KSV ging 1:5 unter und blieb im Unterhaus.

In Kiel erlebte Niklas Hauptmann (l.) eine äußerst turbulente Saison. © PICTURE POINT / S. Sonntag

18 Uhr: Holstein Kiel bedankt sich mit Freibier bei den Fans

Bei den Gastgebern findet heute eine starke Aktion für durstige Fans statt: Die Störche schenken Freibier aus! Als Dankeschön für die "herausragende Unterstützung im Jubiläumsjahr 2025" gibt es an den Budenzauber-Ständen im Stadioninnenbereich eine Stunde lang von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr das kühle Blonde oder wahlweise Wasser für lau. Das flüssige Weihnachtsgeschenk ist dabei auf ein Getränk pro Bestellung begrenzt.

Die Fans der Störche dürfen sich heute über Freibier freuen. © Bernd Thissen/dpa

17.45 Uhr: Fast volles Haus an der Ostsee

14.000 Zuschauer werden heute Abend im Holstein-Stadion erwartet, ganz ausverkauft ist die Hütte damit nicht. Rund 1400 Anhänger reisen aus Dresden mit an, die Karten im Gästebereich sind damit restlos vergriffen, für den Heimbereich öffnen sich aber noch die Tageskassen in Kiel. Etwa 15.000 Zuschauer passen insgesamt in die Arena. Schon bald bekommen die Störche übrigens endlich ein neues Stadion.