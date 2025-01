Dynamo gegen Köln live: Pünktlich zum Rückrundenstart! Neuer Teppich fürs RHS

Dynamo Dresden gegen Viktoria Köln im Liveticker: Neues Grün für die Profis! Die Spielfläche im Rudolf-Harbig-Stadion wurde ausgetauscht.

Von Tina Hofmann

Dresden - Die Winterpause ist endlich vorbei, mit drei Neuzugängen startet Dynamo Dresden am heutigen Sonntag den zweiten Teil der Mission Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Zum Auftakt der Rückrunde in der 3. Liga empfängt das Team von Trainer Thomas Stamm um 13.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion Viktoria Köln. Als Tabellenführer ging die SGD in die Rückrunde, heute soll die Spitze verteidigt werden. TAG24 berichtet für Euch im Liveticker über alles Wichtige vor dem Spiel, während der Partie und nach dem Schlusspfiff.

11.58 Uhr: Kölner Mannschaftsbus am Stadion angekommen

Die Domstädter sind da! Um 11.55 Uhr fuhr Viktoria Köln als erstes Team am Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion vor. Die Hausherren lassen derweil noch auf sich warten, ist der Bus bislang noch nicht in Sichtweite.

Vor wenigen Minuten ist der Mannschaftsbus von Viktoria Köln am Stadion eingetroffen. © privat

Dem Streifenwagen vorneweg folgte der Kölner Teambus. © privat

11.40 Uhr: Neuer Rasen für das Rudolf-Harbig-Stadion

Die SGD spielt heute auf einem nagelneuen Rasen. Als Dynamo im Camp war, wurde der Rasen im Stadion erneuert. Das war nach dem Weihnachtskonzert notwendig geworden und ist inzwischen Tradition, einmal im Januar sowie einmal im Juli nach all den Konzerten und Veranstaltungen im Mai/ Juni wird der Rollrasen ausgetauscht. In die Kosten von etwa 150.000 Euro teilen sich stets Veranstalter, Stadionprojektgesellschaft und Verein.

Neues Grün für die Profis! Die Spielfläche im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion wurde ausgetauscht. © Thomas Nahrendorf

11.30 Uhr: Dynamo-Fans warten auf den Einlass

Es ist angerichtet in Dynamos Wohnzimmer. Die ersten Fans warteten schon über zweieinhalb Stunden vor dem Anpfiff gegen Viktoria Köln vor dem Eingang des K-Blocks. Die Spannung steigt für das erste Spiel der Rückrunde.

Schlangestehen! Dynamos Anhängerschaft wartet vor dem heimischen K-Block auf den Einlass. © privat

Kaiserwetter in Dresden! Begleitet von strahlendem Sonnenschein haben sich die Anhänger der Schwarz-Gelben in Richtung Rudolf-Harbig-Stadion aufgemacht. © privat

11 Uhr: Dynamo-Profi Heise Heise droht Gelbsperre

Philip Heise geht heute mit vier Gelben Karten in die Partie. Kassiert der Linksverteidiger heute einen Karton, dann fehlt er im Kracher-Duell bei Energie Cottbus. Ob er von Anfang an spielt, wird sich zeigen. Vor der Winterpause verlor er seinen Stammplatz an Sascha Risch.

Philip Heise (33) muss aufpassen! Der Dynamo-Routinier steht bei vier Gelben Karten, wären mit einer fünften gesperrt. © Lutz Hentschel

10.30 Uhr: Als Dynamo Dresden unter Olaf Janßen in die 3. Liga abstieg

Der Trainer von Viktoria Köln, Olaf Janßen, war stets beliebt in Dresden und das trotz seines Abstieges mit der SGD vor elf Jahren. Im September 2013 hatte er das Amt bei der SGD gemeinsam mit Co-Trainer Peter Nemeth von Vorgänger Peter Pacult übernommen, konnte den Klub aber in den folgenden Monaten nicht vor dem Absturz in die 3. Liga bewahren. Mit einer 2:3-Niederlage am letzten Spieltag am 11. Mai 2014 gegen Arminia Bielefeld war der Abstieg besiegelt. In der Folge war Janßen in unterschiedlichen Funktionen beim VfB Stuttgart, dem FC St. Pauli, Viktoria Köln, dem VfL Wolfsburg und Hertha bSC tätig, ehe er am 1. Februar 2021 Viktoria Köln übernahm. Bereits jetzt steht schon fest, das Janßen den Verein am Saisonende verlassen wird. Was er im Anschluss tun wird, ist noch unklar.

Olaf Janßen konnten den Abstieg mit Dynamo Dresden im Mai 2014 nicht verhindern. © Lutz Hentschel

10 Uhr: Hier wird die Begegnung Dynamo Dresden gegen Viktoria Köln heute übertragen

Leider schauen die eingefleischten Dynamo-Fans zum Auftakt der Rückrunde mal wieder in die Röhre, sollten sie über keinen Bezahlstream verfügen. Die Begegnung von Dynamo Dresden gegen Viktoria Köln wird live und exklusiv auf MagentaSport übertragen. Alles wichtigen News findet Ihr aber hier in unserem Liveticker.

Gezeigt wird die Partie heute nur live und exklusiv auf MagentaSport. © Lutz Hentschel

9.30 Uhr: Diese Top-Spiele hat Dynamo Dresden jetzt vor der Brust

Neben dem Auftakt gegen Viktoria Köln geht die Rückrunde für Dynamo Dresden knackig los. Schon am kommenden Samstag muss die SGD zum absoluten Kracher-Duell bei Energie Cottbus ran. Im Anschluss steigt schon am 1. Februar das Sachsenderby daheim gegen Aue, es folgen dann die Partien beim VfB Stuttgart II, gegen 1860 München und am 22. Februar bei Hansa Rostock.

Bei aller Freude über den Auftakt in die Rückrunde ist heute auch ein extrem trauriger Tag. Am 19. Januar 2022, nur wenige Tage vor seinem 71. Geburtstag, verstarb Dynamo Dresdens Legende Dixie Dörner (†70). Der 100-fache DDR-Nationalspieler litt an einer schweren Krankheit, gegen die er tapfer ankämpfte, ihr aber schließlich erlag. Anlässlich seines dritten Todestages gibt der Fanshop ein Sondertrikot heraus, das man seit gestern bestellen kann. Der Erlös aus dem Verkauf fließt in die Dixie-Dörner-Stiftung und kommt dem Dresdner Nachwuchssport zugute.

Am 19. Januar 2022 verstarb Dixie Dörner (†70) nach langer, schwerer Krankheit. © Lutz Hentschel

Zu Ehren von Dörner verkauft der Fanshop ein Sondertrikot im Retro-Look der Saison 1985/86. Jonas Oehmichen, Dörners Sohn Steffen und Ralf Minge präsentieren das Shirt (v.l.). © Bildmontage: Fanshop SG Dynamo (2)

8.40 Uhr: Das hat sich bei Viktoria Köln in der Winterpause getan

Drei Neuzugänge hat sich Viktoria Köln in der Winterpause an Land gezogen. Tobias Eisenhuth wurde vom SSV Jahn Regensburg fest verpflichtet. Der Defensiv-Allrounder wurde in der Jugend bei Energie Cottbus ausgebildet, kam in der laufenden Saison in der 2. Bundesliga in Regensburg kein einziges Mal zum Einsatz, spielte achtmal in der Bayernliga Nord. Vom FC Schalke 04 lieh Köln den offensiven Mittelfeldspieler Paul Pöpperl aus. Er lief im vergangenen halben Jahr für den VVV Venlo in der zweiten niederländischen Liga auf. Von Bayer 04 Leverkusen kam Torhüter Oleksandr Petrenko für den verletzten Oskar Hill.

8.20 Uhr: Schiedsrichter Assad Nouhoum pfeift heute Dynamo Dresden gegen Viktoria Köln

Zum zweiten Mal in dieser Saison kommt heute Assad Nouhoum (30) ins Rudolf-Harbig-Stadion. Der Schiedsrichter aus Fürstenfeldbruck leitete bereits das Heimspiel am 29. September 2024 gegen Alemannia Aachen (0:0). Dabei verteilte er an die SGD drei Gelbe Karten. Stefan Kutschke, Lars Bünning und Christoph Daferner wurden verwarnt. An den Linien assistieren ihm heute Christopher Knauer und David Kern. Vierter Offizieller ist Tim Gerstenberg.

Assad Nouhoum (30) pfeift heute das Spiel von Dynamo Dresden gegen Viktoria Köln. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Bereits das Heimspiel gegen Aachen leitete der Unparteiische, zeigte dabei unter anderem Stefan Kutschke (r.) Gelb. © Lutz Hentschel

8 Uhr: Mit dieser Bilanz im Rücken geht Dynamo Dresden heute ins neue Jahr

Am 21. Dezember 2024 sicherte sich Dynamo mit dem Sieg in Unterhaching die Herbstmeisterschaft der 3. Liga. © Picture Point/S. Sonntag

7.40 Uhr: David Kubatta und Robin Meißner liefen schon für Viktoria Köln auf

In den vergangenen beiden Sommer-Transferperioden angelte sich Dynamo Dresden jeweils einen Spieler vom heutigen Gegner. 2023 war es Stürmer Robin Meißner, der den Weg von der Domstadt nach Elbflorenz nahm, auch wenn er offiziell vom HSV wechselte, aber in der Spielzeit davor an Viktoria Köln ausgeliehen war. 2024 kam Innenverteidiger David Kubatta. Nach einer Anpassungszeit kämpfte sich der Abwehrmann vor der Winterpause in die Startelf, musste dann aber aufgrund eines grippalen Infekts zu Hause bleiben, verpasste das Trainingslager in der Türkei. Ob er sich dennoch seinen Platz zurückerkämpfen konnte, wissen wir heute spätestens gegen 12.30 Uhr, wenn die offizielle Aufstellung kommt.

Robin Meißner (M.) und David Kubatta (2.v.l.) spielten bereits bei Viktoria Köln. © Lutz Hentschel

7.20 Uhr: So lief der Rückrundenstart der Konkurrenten von Dynamo Dresden in die 3. Liga

Das Debüt an der Seitenlinie von Jens Härtel beim FC Erzgebirge Aue war mit der Niederlage in Hannover nicht von Erfolg gekrönt. © picture point/Sven Sonntag

7 Uhr: Schafft es einer der Neuzugänge bei Dynamo Dresden heute in die Startelf?

Andi Hoti, Dominik Kother und Mika Baur heißen die Neuzugänge der Winterpause bei Dynamo Dresden. Während mit Hoti ein Innenverteidiger geholt wurde, sind Kother und Baur Offensivkräfte. Schafft es einer von ihnen, oder springen womöglich gar zwei Neue in die Startelf gegen Viktoria Köln? Ersetzen muss Trainer Thomas Stamm auf jeden Fall Jonas Oehmichen (Offensive), der aufgrund seiner Schulter-Operation monatelang ausfällt. Kurzfristig muss die SGD auch auf Jonas Sterner verzichten. Er zog sich im Trainingslager in der Türkei beim Testspiel gegen Rot-Weiss Essen eine Knöchelverletzung zu und fällt einige Wochen aus. Sterner war vor der Winterpause auf der rechten Abwehrseite gesetzt. Man darf gespannt sein, wer die beiden vakanten Stellen einnimmt und ob es weitere Veränderungen gibt, taktisch wie personell.

Dominik Kother und Andi Hoti (v.l.) waren im Trainingslager in der Türkei bereits dabei. © Lutz Hentschel

Mika Baur (M.) stieß erst nach der Vorbereitung in der Türkei zum Team. © imago/eibner

6.40 Uhr: TAG24-Liveticker zum Heimspiel der SG Dynamo Dresden gegen Viktoria Köln

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker am 20. Spieltag der 3. Liga mit dem Heimspiel der SG Dynamo Dresden gegen Viktoria Köln im Rudolf-Harbig-Stadion. Hier erfahrt Ihr heute alles Wichtige rund um die Partie.