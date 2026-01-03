Dynamo im Trainingslager: SGD trifft bei Ankunft in der Türkei auf bekannte Gesichter

Dynamo Dresden im Trainingslager: Die SGD ist in der Türkei gelandet und traf am Flughafen auf den TSV 1860 München und Markus Kauczinski.

Von Jens Maßlich

Lara (Türkei) - Schuften für das große Ziel: Vom 3. bis 10. Januar bereitet sich Dynamo Dresden im türkischen Ferienort Lara bei Antalya auf die Rückrunde der 2. Bundesliga vor. TAG24 ist für Euch mit dabei!

Die sportliche Ausgangslage dürfte allen bei der SGD klar sein. Schwarz-Gelb hat in 17 Partien lediglich 13 Punkte eingesackt, hält daher zur Saison-Halbzeit die Rote Laterne in der Hand - und braucht im neuen Jahr schon ein kleines Wunder für den Klassenerhalt. In der Fame Residence Lara & Spa will Trainer Thomas Stamm (42) mit seiner Truppe jetzt den Grundstein für eine erfolgreichere Rückserie legen. Passenderweise trainieren die Dresdner dafür im Never-Give-Up-Footballcenter. Am Samstag, 9.15 Uhr, hob der Charterflieger mit insgesamt 29 Spielern in Richtung Mittelmeer ab. Am Dienstag, dem 6. Januar, ist ein Testspiel (16 Uhr) gegen den Schweizer Zweitligisten FC Aarau angesetzt, ein zweites soll im Rahmen des Camps noch folgen. In unserem großen Liveticker zum Dynamo-Trainingslager in der Türkei versorgen wir Euch mit allen Neuigkeiten, Storys und Highlights aus Lara.

3. Januar, 15.10 Uhr: Erste Trainingseinheit in der Türkei erst am Sonntag

Zwei Stunden sind die Dynamos aufgrund der Zeitverschiebung der Mitteleuropäischen Zeit voraus. Gegen 17 Uhr Ortszeit sollten alle Spieler, Trainer und Betreuer ihre Zimmer bezogen haben - also eigentlich noch ein wenig Zeit für ein bisschen Sport. Gibt's aber heute nicht mehr. Schwarz-Gelb startet ganz langsam in das Trainingslager - mit einem Spaziergang auf dem Hotelgelände. Mehr passiert an diesem Samstag nicht mehr. "Wir haben eine Besprechung, so als Kick-Off, wie wir es eigentlich fast immer haben. Die ist heute, nicht morgen, sodass wir morgen dann auch in die Kraftfenster reinstarten können", erklärt Coach Thomas Stamm. "Der Spaziergang dient einfach ein bisschen, nach der Reise sich zu bewegen, eine halbe Stunde. Das tut gut, mit dem einen oder anderen Spieler, wo man gestern vielleicht noch nicht ins Gespräch gekommen ist, noch mal zu quatschen." Erst morgen gibt es dann die ersten zwei Einheiten.

3. Januar, 13.22 Uhr: Dynamo Dresden ist in der Türkei angekommen

Die SGD ist wohlbehalten in Antalya gelandet und traf am Flughafen gleich auf bekannte Gesichter. Denn auch der TSV 1860 München bereitet sich in der Türkei auf die Rückrunde vor und versammelte sich am Nachbarkofferband. Bei den Löwen sitzt seit Oktober Markus Kauczinski (55) auf der Trainerbank, der von Dezember 2019 bis April 2021 in Dresden das Zepter in der Hand hielt. Viele Überbleibsel von damals gibt es bei Dynamo nicht mehr, Stefan Kutschke (37) hat sich trotzdem mit dem ehemaligen SGD-Coach unterhalten. Außerdem kickt Morris Schröter (30) inzwischen an der Isar. Der Außenbahnspieler flitzte in der Saison 2021/22 im schwarz-gelben Trikot übers Feld.

Stefan Kutschke (37, l.) mit Dynamos Ex-Trainer Markus Kauczinski (55). © Lutz Hentschel

Die Dynamos sind in der Türkei gelandet. © Lutz Hentschel

Am Nachbarkofferband tauchte ein wildes Löwenrudel auf. Darunter auch Ex-Dynamo Morris Schröter (30, v.l.). © Lutz Hentschel

3. Januar, 9.25 Uhr: Neue Gesichter an Bord

Mit rund zehn Minuten Verspätung um 9.25 Uhr rollt die 737 los! Mit an Bord sind dabei natürlich auch zahlreiche neue Gesichter. Gleich drei Zugänge hat Dynamo am zweiten Tag der Winter-Transferperiode präsentiert, insgesamt sind es schon vier. Zudem fliegt natürlich auch der neue Sport-Boss Sören Gonther (39) mit.

Die beiden neuen Dynamos Robert Wagner (22, l.) und Thomas Keller (26) im Dynamo-Flieger. © Lutz Hentschel

3. Januar, 9.10 Uhr: Dynamo Dresden hebt gleich ab, doch ein Spieler fehlt

In wenigen Minuten fliegen die Profis und Mitarbeiter von Dynamo in Richtung Türkei. Eigentlich sollten dabei 30 Spieler in der Maschine sitzen, aber Jakob Zickler (19) verpasst den heutigen Start. Der Offensiv-Youngster ist krank geworden und soll je nach Verlauf in den nächsten Tagen nachkommen.

Diese 737 bringt die Dynamos gleich vom Dresdner Schnee in die türkische Sonne. © Lutz Hentschel

Die neue starke Dreierachse bei Dynamo: Stephan Zimmermann (38, l.), Sören Gonther (39, M.) und Thomas Stamm (42) warten auf den Abflug. © Lutz Hentschel

3. Januar, 8.30 Uhr: Erstes Trainingslager für neuen Sport-Geschäftsführer Sören Gonther

Nicht nur im Kader der Dresdner weht derweil ein frischer Wind. Am Freitag wurde auch der neue Sport-Geschäftsführer Sören Gonther (39) offiziell vorgestellt. Der Ex-Profi will das Trainingslager nutzen, um die Mannschaft und seine Kollegen jetzt besser kennenzulernen, wie er im Rahmen seines ersten Medienauftritts erklärte.

Sören Gonther (39) hat sein neues Amt bei der SGD zum Jahresbeginn angetreten. © Eric Münch

3. Januar, 8.15 Uhr: Dynamo Dresden hebt mit Aufbruchstimmung in die Türkei ab

Trotz der prekären Tabellensituation werden viele SGD-Fans am Freitag wieder neue Hoffnung geschöpft haben. Pünktlich zum offiziellen Trainingsstart der Wintervorbereitung mit einem Laktattest sowie einem Krafttraining hat der Zweitligist gleich drei Neuzugänge präsentiert. Jonas Sterner (23), Robert Wagner (22) und Thomas Keller (26) kicken in der Rückrunde leihweise an der Elbe. Kurz vor Weihnachten hatte Dynamo schon die Leihe von Jason Ceka (26) von der SV Elversberg bekannt gegeben, zudem soll in den nächsten Tagen noch ein Ersatz für den verletzten Torwart Lennart Grill (26) an der Elbe aufschlagen.

3. Januar, 8 Uhr: Das Wintertrainingslager von Dynamo Dresden im Liveticker