Dynamo viel zu brav für die 3. Liga? Die Zahlen der Saison!

Dresden - Nicht nur die Dynamo-Verantwortlichen suchen immer noch nach den Gründen für die verkorkste Rückrunde, auch viele Fans machen das. Erst recht nach dem Regensburger Aufstieg, der Jahn war nun weiß Gott keine Übermannschaft. Ein kleines Puzzle-Teil ist dabei auch die Fairness, Dresden hat in der abgelaufenen Saison nach Essen die wenigsten Gelben Karten bekommen, war in der Fairnesstabelle Dritter.

Das bitterste Gegentor der gesamten Saison war auch ein typisches: Es fiel sehr spät. Der Elfmeter in der 89. Minute in Regensburg zum 1:1 beendete die Aufstiegshoffnungen. © IMAGO/Sascha Janne

Nun fordert wirklich keiner, nach allem zu treten, was gegnerische Farben anhat. Aber so eine gewisse Grundaggressivität, wie sie im Pokalfinale gegen Aue herrschte, war nicht immer zu sehen und vor allem nicht bei jedem.

73 Verwarnungen sahen die Dresdner, das sind 1,9 pro Partie. Und da eben zum Vergleich: Regensburg hat 24 mehr bekommen. Das sagt schon viel aus. Fußballerisch war der Jahn in Hin- und Rückspiel den Dynamos deutlich unterlegen, holte aber durch Härte, Kampf und Disziplin vier Punkte. Die machten am Ende den Unterschied. Dresden war einfach viel zu brav.

Ein weiterer Fakt, der ebenfalls beim Last-Minute-Remis in Regensburg zum Tragen kam: Schwarz-Gelb agierte in der Schlussviertelstunde, und vor allem in der Nachspielzeit, zu drucklos.

Zwölf Tore erzielten der Jahn und die SGD zwischen der 76. und 90. Minute. Aber Regensburg eben auch fünf in der Nachspielzeit - unter anderem beim 1:0-Sieg in Dresden!



Dynamo gelang das in 38 Spielen nur zweimal. Nur einmal (!) davon in der Rückrunde beim 7:2 gegen Lübeck (90.+2, Jakob Lemmer).