17.05.2026 12:30 Dynamo gegen Kiel live: Diese Aktion haben die Fans für Stefan Kutschke geplant

Dynamo Dresden gegen Holstein Kiel live: Diese Aktion haben die Fans für ihren Kapitän Stefan Kutschke geplant.

Von Tina Hofmann

Dresden - Heute kommt es im Rudolf-Harbig-Stadion zum großen Herztropfen-Finale, auf das keiner Lust hatte, doch das Gute ist: Dynamo Dresden hat im Saison-Endspurt der 2. Bundesliga alles selbst in der Hand. Gewinnt das Team von Trainer Thomas Stamm zu Hause (15.30 Uhr) gegen Holstein Kiel, ist der Klassenerhalt sicher.

Gelingt kein Sieg, ist die SGD auf die Mithilfe der anderen Teams im Abstiegskampf angewiesen. Direkt abschmieren kann Dynamo nicht mehr, im schlimmsten Fall droht die Relegation. Die will die Mannschaft heute unbedingt verhindern, auch um Kapitän Stefan Kutschke ein würdiges Karriereende zu bescheren. Heiß wird es heute auch im Aufstiegskampf. Alles dazu erfahrt Ihr ebenfalls bei uns. Wir berichten für Euch im Liveticker.

12.30 Uhr: Diese große Aktion ist heute für Stefan Kutschke geplant

Egal, ob er heute nach dem Spiel verabschiedet wird, oder nicht: Die Fans haben eine ganz große Sache für IHREN Kapitän Stefan Kutschke geplant: Eine Choreo zum Karriereende. Mit ihm geht ein weiteres großes Herzstück von Dynamo, verliert der Klub ein Stück seiner Identität und eines der wichtigsten Gesichter der vergangenen Jahre. Nicht zuletzt sein Vertreter Niklas Hauptmann betonte zuletzt, wie wichtig der 37-Jährige für das Team ist: "Er hat in den vier Jahren den Laden hier zusammengehalten", erklärte der Vizechef. Er hat Spielern vermitteln, was Dynamo bedeutet, er reißt in seiner Bedeutung für die Kabine, den Verein und den Zusammenhalt eine Lücke, die kaum zu füllen sein wird.

Stefan Kutschke hinterlässt bei Dynamo Dresden in seiner Bedeutung für die Kabine, für junge Spieler, für den Zusammenhalt eine Lücke, die kaum zu füllen sein wird. © Lutz Hentschel

12.10 Uhr: Vermiest ausgerechnet ein Ex-Dynamo-Spieler der SGD heute die Party?

Ausgerechnet ein ehemaliger Spieler von Dynamo Dresden könnte heute den Crasher in Sachen Klassenerhalt spielen. Denn Stürmer Phil Harres war zuletzt in bestechender Form. In den vergangenen sieben Spielen traf er fünfmal. Im letzten Heimspiel der Saison blieb er bei der 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg allerdings ohne Torerfolg. Harres kam 2019 in den Nachwuchs bei Dynamo, zeigte eine tolle Veranlagung, bekam bei der SGD aber nie eine echte Chance und verließ den Klub nach zwei Leihen nach Ulm und zu Viktoria Berlin 2023 endgültig in Richtung Homburg. Von dort aus ging es nach Kiel, wo der Stürmer sogar Bundesliga spielte.

Phil Harres (M.) war zuletzt bei Holstein Kiel in bestechender Form. © Philipp Szyza/dpa

11.50 Uhr: So schafft Dynamo Dresden heute den Klassenerhalt

Für Dynamo Dresden ist es recht einfach: Gelingt heute der Sieg gegen Kiel, ist mit dem Abpfiff der Klassenerhalt gesichert. Dann müssen alle auf keinen anderen Platz mehr schauen, dann reichen die 41 Punkte ganz, ganz sicher, um auch kommende Saison im deutschen Unterhaus zu spielen. Gelingt der SGD ein Unentschieden, dann kann auch das reichen, wenn Braunschweig, Düsseldorf oder Bielefeld NICHT gewinnen. Wobei Bielefeld sogar mit drei Toren Unterschied gegen Hertha BSC gewinnen könnte, die SGD würde trotzdem drinbleiben. Ein Unentschieden reicht auch, wenn Magdeburg zu Hause gegen Kaiserslautern verliert oder wenn Braunschweig oder Düsseldorf nur einen Punkt holen. Verliert Dynamo, bleibt es bei der eben genannten Konstellation, die für den Klassenerhalt reicht. Verliert Dynamo und siegen Düsseldorf sowie Braunschweig und Bielefeld mit vier Tore Unterschied gegen Hertha, dann muss die SGD in die Relegation.

Trainer Thomas Stamm und seine Jungs können heute auf jeden Fall jubeln, wenn sie gegen Kiel gewinnen. © Lutz Hentschel

11.30 Uhr: So ist die personelle Lage bei Dynamo Dresden vor dem Kiel-Kracher

Langzeitverletzt fallen immer noch Torhüter Lennart Grill (Aufbautraining nach Patellasehnenriss) und Mittelfeldakteur Vinko Sapina (Aufbautraining nach Rückenbeschwerden aus). Auch Julian Pauli steht aufgrund muskulärer Probleme nicht zur Verfügung. Gute Neuigkeiten gab es allerdings von den beiden Innenverteidigerin Thomas Keller und Friedrich Müller, die beide wieder zur Verfügung stehen.

Friedrich Müller (l.) und Thomas Keller (r.) stehen in Dynamos Innenverteidigung wieder zur Verfügung. © Lutz Hentschel

11.10 Uhr: Abschied oder nicht? Das passiert heute bei Dynamo Dresden nach dem Abpfiff

Da Dynamo Dresden den Klassenerhalt noch nicht sicher hat, wird heute vor dem Anpfiff um 15.30 Uhr keiner offiziell vom Verein verabschiedet. Nach dem Abpfiff kommt es darauf an, ob die SGD in der 2. Bundesliga bleibt oder in die Relegation muss. Im Falle einer Relegation passiert gar nichts, dann heißt es: voller Fokus auf die entscheidenden zwei Spiele der Saison. Gelingt der Klassenerhalt, dann werden heute noch auf dem Rasen zehn Spieler verabschiedet. Neben Stefan Kutschke, der seine Karriere beendet, sind das die Leihspieler Thomas Keller (1. FC Heidenheim), Jonas Sterner (Hannover 96), Jason Ceka (SV Elversberg), Ben Bobzien (1. FSV Mainz 05), Robert Wagner (SC Freiburg), Julian Pauli (1. FC Köln) und Konrad Faber (FC St. Gallen). Verabschiedet werden auch Claudio Kammerknecht und Jan-Hendrik Marx, die den Klub verlassen müssen, ihre Verträge wurden nicht verlängert. Für beide ein emotionaler Moment, denn Kammerknecht erlebte in vier Jahren Dynamo tolle, wie unschöne Momente mit der SGD. Marx hat vor allem auch eine persönliche Beziehung zu Dresden, heiratete hier seine Frau und sein Sohn erblickte in Elbflorenz das Licht der Welt. Ein Abschied wird es wohl auch für Kofi Amoako, um den es heftige Gerüchte eines Wechsels zum HSV gibt. Er besitzt bei der SGD noch Vertrag. Offiziell wird er deshalb nicht verabschiedet.

Die Verträge von Jan-Hendrik Marx (l.) und Claudio Kammerknecht (r.) wurden nicht verlängert, beide müssen Dynamo Dresden verlassen. © Lutz Hentschel

10.50 Uhr: Auf diesen Gegner würde Dynamo Dresden in der Relegation treffen

Zahlreiche Entscheidungen sind am Samstag bereist im deutschen Fußball gefallen. Unter anderem, wer der Gegner in einer möglichen Relegation für Dynamo Dresden sein könnte: Rot-Weiss Essen! Keiner freut sich darauf, am Freitagabend an der Hafenstraße auflaufen zu müssen, denn vor grandioser Kulisse und Stimmung muss man erst einmal bestehen. Zudem ist es das übliche Phänomen: Das Team strotz nun vor Selbstvertrauen. Die Essener machten gestern in der 92. Minute das 3:2 beim als Absteiger aus der 3. Liga feststehenden SSV Ulm und katapultierten sich so in die Relegation. Zu Hause wurden sie dank großer Pyroshow und großem Fanauflauf bereits empfangen wie Aufsteiger. Jubeln durfte auch Energie Cottbus, die in die 2. Bundesliga aufgestiegen sind, der VfL Osnabrück stand bereits vorher als Aufsteiger fest. In der Regionalliga Nordost sicherte sich zudem Lok Leipzig im Fernduell mit Carl Zeiss Jena den Meistertitel, geht nun in die Aufstiegsspiele gegen die Würzburger Kickers.

Ex-Dynamo-Verteidiger Tobias Kraulich sicherte sich mit Rot-Weiss Essen am letzten Spieltag den Sprung in die Relegation zur 2. Bundesliga. © Lucca Fundel/dpa

10.30 Uhr: Heute kommt's bei Dynamo Dresden gegen Holstein Kiel zum großen Herztropfen-Finale

Es ist das große Finale am letzten Spieltag, das keiner wollte. Jetzt müssen die Herztropfen bei allen, die es mit Dynamo Dresden halten, doch aus dem Medizinschrank geholt werden. Denn in der letzten regulären Partie der Saison in der 2. Bundesliga geht es für die SGD heute ab 15.30 Uhr um den Klassenerhalt. Dabei hat das Team von Trainer Thomas Stamm alles selbst in der Hand. Mit einem Sieg ist die Mannschaft direkt durch, würde mit 41 Punkten sogar noch den Gegner von Holstein Kiel in der Tabelle holen. Gelingt nur ein Unentschieden oder verliert Dynamo gar, geht das große Rechnen los, dann ist die SGD auf die Hilfe anderer Teams angewiesen, um die Relegation abzuwenden.

Für Dynamo Dresden und Niklas Hauptmann geht es heute um den Klassenerhalt. © Lutz Hentschel

10.15 Uhr: Liveticker zur Partie Dynamo Dresden gegen Holstein Kiel in der 2. Bundesliga

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker zur letzten regulären Partie in der 2. Bundesliga zwischen Dynamo Dresden und Holstein Kiel. Anpfiff ist heute zur Bundesliga-Zeit um 15.30 Uhr, alle Teams spielen gleichzeitig im Kampf und Aufstieg und Klassenerhalt. Mit dem FC Schalke 04 steht der Meister und Aufsteiger in die Bundesliga bereits fest. Preußen Münster ist abgestiegen. Alle anderen Entscheidungen fallen erst heute. Wir berichten für Euch aus Dresden vor, während und nach der Partie in unserem Liveticker.