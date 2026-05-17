17.05.2026 16:15 Dynamo gegen Kiel live: Vermeij erhöht auf 2:0 und bringt die SGD dem Klassenerhalt noch näher

Dynamo Dresden gegen Holstein Kiel live: Vincent Vermeij erhöht auf 2:0 und bringt die SGD dem Klassenerhalt noch näher

Von Tina Hofmann

Dresden - Dynamo Dresden will heute in der 2. Bundesliga gegen Holstein Kiel den Klassenerhalt perfekt machen. Dafür braucht es einen Sieg oder die Mithilfe der anderen Teams.

Die Relegation soll unbedingt verhindert werden, auch um Kapitän Stefan Kutschke ein würdiges Karriereende zu bescheren. Heiß wird es heute ebenfalls im Aufstiegskampf. Alles dazu erfahrt Ihr ebenfalls bei uns. Spielstände: Dynamo Dresden - Holstein Kiel 2:0 Greuther Fürth - Fortuna Düsseldorf 3:0 FC Schalke 04 - Eintracht Braunschweig 1:0 Arminia Bielefeld - Hertha BSC 0:1 1. FC Magdeburg - 1. FC Kaiserslautern 0:0 Wir berichten für Euch im Liveticker.

Elfmeter für Kiel!

45.+2: Es gibt einen VAR-Check, weil Kiels Ivan Nekic zu Boden geht. Robert Wagner hatte ihm auf den Fuß getreten, allerdings im Rückwärtsgang, er kann den Gegenspieler nicht sehen. Die Entscheidung steht: Elfmeter für Kiel!

45. Minute: Kiels Coach Tim Walter sitzt auf der Bank und schüttelt durchgehend mit dem Kopf. So hatte er sich den Auftritt seiner Jungs in Dresden wohl nicht vorgestellt. Es gibt jetzt drei Minuten oben drauf.

41. Minute: An der Seitenlinie macht Stefan Kutschke in der Aufwärmzone Liegestütze. Er hofft sicher, dass er heute noch einmal aufs Spielfeld darf, sollte es so weitergehen im Spiel für Dynamo Dresden.

39. Minute: Auch auf den anderen Plätzen läuft es für die SGD. Fürth liegt schon 3:0 gegen Düsseldorf vorn und wäre jetzt sogar direkt gerettet, weil Bielefeld zu Hause gegen Hertha BSC hinten liegt und direkt runter müsste. Düsseldorf würde in die Relegation gegen Essen gehen.

Vincent Vermeij erhöht für Dynamo Dresden auf 2:0

37. Minute: Und da ist das 2:0 für Dynamo und wieder hält Vincent Vermeij den Kopf hin. Wahnsinn! Nach einer herrlichen Hereingabe von Amoako taucht der Niederländer ab und macht seinen zweiten Treffer.

35. Minute: Dynamo hat hier weiterhin alles im Griff, die Vorstöße, die vielleicht mal in den Sechzehner eindringen, klärt Torwart Tim Schreiber souverän.

31. Minute: Aktuell läuft für die SGD alles nach Plan. Nicht nur die eigene Führung ist wichtig, auch, dass Bielefeld noch kein Tor bei der Hertha geschossen hat und Düsseldorf mit 0:2 in Fürth zurück liegt. In der Blitztabelle steht Dynamo auf Platz 11.

Kurzer Schockmoment um Torhüter Tim Schreiber bei Dynamo Dresden

25. Minute: Schock-Moment für Dynamo Dresden - Tim Schreiber liegt am Boden. Er war im Strafraum mit dem eigenen Mann Thomas Keller und Marko Ivezic zusammengeknallt. Zum Glück steht er aber wieder.

23. Minute: Auf den anderen Plätzen geht es rund. Fürth hat schon zwei Tore daheim gegen Düsseldorf geschossen, braucht für die Relegation aber weitere Treffer, die SGD will natürlich jetzt auch nachlegen.

18. Minute: Das Tor dürfte der Stamm-Elf natürlich noch mehr Auftrieb geben, es duftet früh nach Klassenerhalt im RHS. Aktuell springen die Schwarz-Gelben sogar an Kiel vorbei auf Tabellenplatz elf.

Vincent Vermeij knipst Dynamo Dresden zur frühen Führung!

14. Minute: TOOOOOOR für Dynamo, Vincent Vermeij trifft zum 1:0! Der Eckball von Rossipal landet im Fünfmeterraum der Störche, wo der Niederländer am schnellsten reagiert, den Fuß hinhält und locker einnetzt.

Vincent Vermeij köpft das 1:0. © Robert Michael/dpa

13. Minute: Bobzien bleibt auf der rechten Seite in der Situation und holt einen Eckball raus. Bislang ist die SGD hier wacher und arbeitet sich langsam nach vorn.

8. Minute: Während Dynamo noch allmählich in die Partie findet, ist auf den anderen Plätzen bereits etwas passiert: Greuther Fürth führt vor heimischer Kulisse gegen Fortuna Düsseldorf, für die SGD ändert sich dadurch aber erstmal wenig. Die Kleeblatt-Führung kommt den Schwarz-Gelben eher entgegen, denn von den beiden Teams könnte nur F95 noch vorbeispringen.

Die Dynamo-Fans feiern Stefan Kutschke mit einer beeindruckenden Choreo. © privat

15.31 Uhr: Das Spiel läuft, unglaublich emotionaler Moment für Stefan Kutschke vor der Partie

Das Spiel läuft. Zuvor gab es einen unglaublich emotionalen Moment für Stefan Kutschke. Er kam mit Ehefrau Marie und seiner Tochter auf das Spielfeld, sie schauten sich gemeinsam die Choreo für ihn an, erste Tränen flossen.

15.20 Uhr: Die Dynamo-Hymne, der 12. Mann, läuft.

15.15 Uhr: Noch 15 Minuten! Die Anspannung im Rudolf-Harbig-Stadion steigt

Noch 15 Minuten bis zum Anpfiff. Das Stadion ist fast schon voll besetzt, gleich geht's los!

14.56 Uhr: Alle Spieler von Dynamo Dresden tragen das "Danke"-Shirt von Stefan Kutschke

Emotionale Geste! Alle Spieler - bis auf der Protagonist selbst - tragen das "Danke"-Shirt von Stefan Kutschke, das es im Fanshop gibt, beim Aufwärmen.

Alle Spieler, wie hier Nils Fröling, tragen das "Danke"-Shirt von Stefan Kutschke zum Abschied des Leaders. © privat

14.52 Uhr: Das sagt Dynamo-Trainer Thomas Stamm unmittelbar vor dem Spiel

Dynamo Dresdens Trainer Thomas Stamm sagt vor der Partie bei Sky auf die Frage, wie die Lage ist, da noch Teams die SGD überholen könnten. "Wir könnnen auch noch ein paar überholen. Wir sind in den letzten Wochen und Monaten sehr stabil, auch letzte Woche haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht, lediglich die Effizienz hat gefehlt", sagt der Coach.

14.49 Uhr: Das Wohnzimmer von Dynamo Dresden ist bereit für das große Finale um den Klassenerhalt

Das Wohnzimmer Rudolf-Harbig-Stadion ist bereit für das große Finale um den Klassenerhalt von Dynamo Dresden. Soeben hat das Team zum Aufwärmen den Rasen betreten.

Das Wohnzimmer ist bereit. © privat

14.14 Uhr: Die Aufstellungen sind da! So geht Dynamo Dresden in den Final-Kracher um den Klassenerhalt

Die Aufstellungen sind schon da, bei Dynamo bleiben die großen Überraschungen aus. Wie zu erwarten war, sind Friedrich Müller und Thomas Keller wieder fit und stehen in der Startelf.

Die Aufstellungen. © TAG24/Tina Hofmann

14.04 Uhr: Holstein Kiel kommt an

Zehn Minuten nach der Sportgemeinschaft fliegen auch die Störche aus Kiel ein. Knapp 550 Kilometer sollte der Bus nach der Anreise auf den Rädern haben, so weit ist es bis Kiel.

Um 14.04 Uhr kommt der Holstein-Bus an. © TAG24/Tina Hofmann

13.54 Uhr: Die Mannschaft von Dynamo Dresden ist schon da

Gute anderthalb Stunden vor Spielbeginn sind die SGD-Profis um 13.54 Uhr in ihrem Wohnzimmer angekommen. Jetzt fehlen nur noch die Gäste aus dem hohen Norden.

Der Dynamo-Mannschaftsbus fährt ins RHS ein. © TAG24/Tina Hofmann

13.43 Uhr: Mega-Andrang vorm K-Block und Choreo-Ankündigung

Schon knapp zwei Stunden vor dem Anpfiff zum Saisonfinale herrscht vor dem Rudolf-Harbig-Stadion ein riesengroßer Fan-Andrang. Allein im Bereich des K-Blocks warten bereits Hunderte bei bestem Frühlingswetter auf den Einlass. Dort wird auch eine Choreo zum Abschied von Kapitän Stefan Kutschke angekündigt, auf die beim Betreten geachtet werden soll.

Die Dynamo-Fans sind heiß auf den letzten Tanz der Saison - und bereits frühzeitig am RHS angekommen. © TAG24/Tina Hofmann

13.30 Uhr: Diesen Schiedsrichter schickt der DFB heute zu Dynamo Dresden

Der DFB hat sich für die Partie von Dynamo Dresden gegen Holstein Kiel heute für Marc-Philip Eckermann (28) entschieden. Drei Partien haben die Schwarz-Gelben bislang unter ihm absolviert. Die Bilanz könnte ausgeglichener nicht sein: Ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Zuletzt pfiff der Mann aus Breuningsweiler das 2:2-Unentschieden am 14. September bei der SV Elversberg. Das letzte Gastspiel in Elbflorenz hatte Eckermann am 1. Februar 2025 beim 2:1-Heimsieg gegen Erzgebirge Aue. Asmir Osmanagic und Felix Grund assistieren ihm heute, als Vierter Offizieller fungiert Lennart Kernchen. Im Kölner Video-Keller sitzen die Video-Schiedsrichter Benjamin Cortus und Dr. Justus Zorn.

Marc-Philip Eckermann (28, r.) leitet heute das Saisonfinale der SGD. © IMAGO/Zink

13.10 Uhr: Hier wird das große Saisonfinale heute übertragen

Das große Saisonfinale wird heute bei Sky und dem dazugehörigen Streamingdienst WOW übertragen. Einzelspiel oder Konferenz, die Entscheidung fällt heute beim spannenden Rennen um den Aufstieg, aber auch den Abstieg sicherlich schwer. Die Partie in Dresden wird aus der Box (also nicht live vor Ort) kommentiert von Dominik Müller (Einzelspiel). In der Konferenz ist Christian Straßburger zuständig für Dynamo, als Field-Reporter agiert Jens Westen. Aus dem Studio kommentiert Yannick Erkenbrecher in der Konferenz mit Experte Torsten Mattuschka an seiner Seite. Auf Schalke (gegen Eintracht Braunschweig) und in Elversberg (gegen Preußen Münster) sind ebenfalls Moderatoren und Experten vor Ort. Wer kein Abo beim Bezahlanbieter besitzt, erfährt natürlich alles in unserem Liveticker.

Wer Dynamo heute ein letztes Mal diese Saison im TV sehen will, braucht ein Sky-Abo. © imago/eibner

12.50 Uhr: So läuft der Aufstiegskampf der 2. Bundesliga

Heiß her geht es heute nicht nur im Abstiegskampf, sondern vor allem auch im Kampf um den Aufstieg. Dieses Rennen ist völlig irre in dieser Saison, denn die SV Elversberg, Hannover 96 und der SC Paderborn haben jeweils 59 Punkte. Elversberg besitzt mit plus 22 Tore dabei allerdings das beste Torverhältnis. Alle Infos zu dem Rennen um die Bundesliga findet Ihr in unserem Zweitliga-Ticker.