Dynamo gegen Kiel live: Vermeij erhöht auf 2:0 und bringt die SGD dem Klassenerhalt noch näher
Dresden - Dynamo Dresden will heute in der 2. Bundesliga gegen Holstein Kiel den Klassenerhalt perfekt machen. Dafür braucht es einen Sieg oder die Mithilfe der anderen Teams.
Die Relegation soll unbedingt verhindert werden, auch um Kapitän Stefan Kutschke ein würdiges Karriereende zu bescheren. Heiß wird es heute ebenfalls im Aufstiegskampf. Alles dazu erfahrt Ihr ebenfalls bei uns.
Spielstände:
Dynamo Dresden - Holstein Kiel 2:0
Greuther Fürth - Fortuna Düsseldorf 3:0
FC Schalke 04 - Eintracht Braunschweig 1:0
Arminia Bielefeld - Hertha BSC 0:1
1. FC Magdeburg - 1. FC Kaiserslautern 0:0
Wir berichten für Euch im Liveticker.
Elfmeter für Kiel!
45.+2: Es gibt einen VAR-Check, weil Kiels Ivan Nekic zu Boden geht. Robert Wagner hatte ihm auf den Fuß getreten, allerdings im Rückwärtsgang, er kann den Gegenspieler nicht sehen. Die Entscheidung steht: Elfmeter für Kiel!
45. Minute: Kiels Coach Tim Walter sitzt auf der Bank und schüttelt durchgehend mit dem Kopf. So hatte er sich den Auftritt seiner Jungs in Dresden wohl nicht vorgestellt. Es gibt jetzt drei Minuten oben drauf.
41. Minute: An der Seitenlinie macht Stefan Kutschke in der Aufwärmzone Liegestütze. Er hofft sicher, dass er heute noch einmal aufs Spielfeld darf, sollte es so weitergehen im Spiel für Dynamo Dresden.
39. Minute: Auch auf den anderen Plätzen läuft es für die SGD. Fürth liegt schon 3:0 gegen Düsseldorf vorn und wäre jetzt sogar direkt gerettet, weil Bielefeld zu Hause gegen Hertha BSC hinten liegt und direkt runter müsste. Düsseldorf würde in die Relegation gegen Essen gehen.
Vincent Vermeij erhöht für Dynamo Dresden auf 2:0
37. Minute: Und da ist das 2:0 für Dynamo und wieder hält Vincent Vermeij den Kopf hin. Wahnsinn! Nach einer herrlichen Hereingabe von Amoako taucht der Niederländer ab und macht seinen zweiten Treffer.
35. Minute: Dynamo hat hier weiterhin alles im Griff, die Vorstöße, die vielleicht mal in den Sechzehner eindringen, klärt Torwart Tim Schreiber souverän.
31. Minute: Aktuell läuft für die SGD alles nach Plan. Nicht nur die eigene Führung ist wichtig, auch, dass Bielefeld noch kein Tor bei der Hertha geschossen hat und Düsseldorf mit 0:2 in Fürth zurück liegt. In der Blitztabelle steht Dynamo auf Platz 11.
Kurzer Schockmoment um Torhüter Tim Schreiber bei Dynamo Dresden
25. Minute: Schock-Moment für Dynamo Dresden - Tim Schreiber liegt am Boden. Er war im Strafraum mit dem eigenen Mann Thomas Keller und Marko Ivezic zusammengeknallt. Zum Glück steht er aber wieder.
23. Minute: Auf den anderen Plätzen geht es rund. Fürth hat schon zwei Tore daheim gegen Düsseldorf geschossen, braucht für die Relegation aber weitere Treffer, die SGD will natürlich jetzt auch nachlegen.
18. Minute: Das Tor dürfte der Stamm-Elf natürlich noch mehr Auftrieb geben, es duftet früh nach Klassenerhalt im RHS. Aktuell springen die Schwarz-Gelben sogar an Kiel vorbei auf Tabellenplatz elf.
Vincent Vermeij knipst Dynamo Dresden zur frühen Führung!
14. Minute: TOOOOOOR für Dynamo, Vincent Vermeij trifft zum 1:0! Der Eckball von Rossipal landet im Fünfmeterraum der Störche, wo der Niederländer am schnellsten reagiert, den Fuß hinhält und locker einnetzt.
13. Minute: Bobzien bleibt auf der rechten Seite in der Situation und holt einen Eckball raus. Bislang ist die SGD hier wacher und arbeitet sich langsam nach vorn.
8. Minute: Während Dynamo noch allmählich in die Partie findet, ist auf den anderen Plätzen bereits etwas passiert: Greuther Fürth führt vor heimischer Kulisse gegen Fortuna Düsseldorf, für die SGD ändert sich dadurch aber erstmal wenig. Die Kleeblatt-Führung kommt den Schwarz-Gelben eher entgegen, denn von den beiden Teams könnte nur F95 noch vorbeispringen.
15.31 Uhr: Das Spiel läuft, unglaublich emotionaler Moment für Stefan Kutschke vor der Partie
Das Spiel läuft. Zuvor gab es einen unglaublich emotionalen Moment für Stefan Kutschke. Er kam mit Ehefrau Marie und seiner Tochter auf das Spielfeld, sie schauten sich gemeinsam die Choreo für ihn an, erste Tränen flossen.
15.20 Uhr: Die Dynamo-Hymne, der 12. Mann, läuft.
15.15 Uhr: Noch 15 Minuten! Die Anspannung im Rudolf-Harbig-Stadion steigt
Noch 15 Minuten bis zum Anpfiff. Das Stadion ist fast schon voll besetzt, gleich geht's los!
14.56 Uhr: Alle Spieler von Dynamo Dresden tragen das "Danke"-Shirt von Stefan Kutschke
Emotionale Geste! Alle Spieler - bis auf der Protagonist selbst - tragen das "Danke"-Shirt von Stefan Kutschke, das es im Fanshop gibt, beim Aufwärmen.
14.52 Uhr: Das sagt Dynamo-Trainer Thomas Stamm unmittelbar vor dem Spiel
Dynamo Dresdens Trainer Thomas Stamm sagt vor der Partie bei Sky auf die Frage, wie die Lage ist, da noch Teams die SGD überholen könnten. "Wir könnnen auch noch ein paar überholen. Wir sind in den letzten Wochen und Monaten sehr stabil, auch letzte Woche haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht, lediglich die Effizienz hat gefehlt", sagt der Coach.
14.49 Uhr: Das Wohnzimmer von Dynamo Dresden ist bereit für das große Finale um den Klassenerhalt
Das Wohnzimmer Rudolf-Harbig-Stadion ist bereit für das große Finale um den Klassenerhalt von Dynamo Dresden. Soeben hat das Team zum Aufwärmen den Rasen betreten.
14.14 Uhr: Die Aufstellungen sind da! So geht Dynamo Dresden in den Final-Kracher um den Klassenerhalt
Die Aufstellungen sind schon da, bei Dynamo bleiben die großen Überraschungen aus. Wie zu erwarten war, sind Friedrich Müller und Thomas Keller wieder fit und stehen in der Startelf.
14.04 Uhr: Holstein Kiel kommt an
Zehn Minuten nach der Sportgemeinschaft fliegen auch die Störche aus Kiel ein.
Knapp 550 Kilometer sollte der Bus nach der Anreise auf den Rädern haben, so weit ist es bis Kiel.
13.54 Uhr: Die Mannschaft von Dynamo Dresden ist schon da
Gute anderthalb Stunden vor Spielbeginn sind die SGD-Profis um 13.54 Uhr in ihrem Wohnzimmer angekommen.
Jetzt fehlen nur noch die Gäste aus dem hohen Norden.
13.43 Uhr: Mega-Andrang vorm K-Block und Choreo-Ankündigung
Schon knapp zwei Stunden vor dem Anpfiff zum Saisonfinale herrscht vor dem Rudolf-Harbig-Stadion ein riesengroßer Fan-Andrang.
Allein im Bereich des K-Blocks warten bereits Hunderte bei bestem Frühlingswetter auf den Einlass. Dort wird auch eine Choreo zum Abschied von Kapitän Stefan Kutschke angekündigt, auf die beim Betreten geachtet werden soll.
13.30 Uhr: Diesen Schiedsrichter schickt der DFB heute zu Dynamo Dresden
Der DFB hat sich für die Partie von Dynamo Dresden gegen Holstein Kiel heute für Marc-Philip Eckermann (28) entschieden.
Drei Partien haben die Schwarz-Gelben bislang unter ihm absolviert. Die Bilanz könnte ausgeglichener nicht sein: Ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Zuletzt pfiff der Mann aus Breuningsweiler das 2:2-Unentschieden am 14. September bei der SV Elversberg.
Das letzte Gastspiel in Elbflorenz hatte Eckermann am 1. Februar 2025 beim 2:1-Heimsieg gegen Erzgebirge Aue. Asmir Osmanagic und Felix Grund assistieren ihm heute, als Vierter Offizieller fungiert Lennart Kernchen. Im Kölner Video-Keller sitzen die Video-Schiedsrichter Benjamin Cortus und Dr. Justus Zorn.
13.10 Uhr: Hier wird das große Saisonfinale heute übertragen
Das große Saisonfinale wird heute bei Sky und dem dazugehörigen Streamingdienst WOW übertragen. Einzelspiel oder Konferenz, die Entscheidung fällt heute beim spannenden Rennen um den Aufstieg, aber auch den Abstieg sicherlich schwer.
Die Partie in Dresden wird aus der Box (also nicht live vor Ort) kommentiert von Dominik Müller (Einzelspiel). In der Konferenz ist Christian Straßburger zuständig für Dynamo, als Field-Reporter agiert Jens Westen.
Aus dem Studio kommentiert Yannick Erkenbrecher in der Konferenz mit Experte Torsten Mattuschka an seiner Seite. Auf Schalke (gegen Eintracht Braunschweig) und in Elversberg (gegen Preußen Münster) sind ebenfalls Moderatoren und Experten vor Ort.
Wer kein Abo beim Bezahlanbieter besitzt, erfährt natürlich alles in unserem Liveticker.
12.50 Uhr: So läuft der Aufstiegskampf der 2. Bundesliga
Heiß her geht es heute nicht nur im Abstiegskampf, sondern vor allem auch im Kampf um den Aufstieg. Dieses Rennen ist völlig irre in dieser Saison, denn die SV Elversberg, Hannover 96 und der SC Paderborn haben jeweils 59 Punkte.
Elversberg besitzt mit plus 22 Tore dabei allerdings das beste Torverhältnis.
Alle Infos zu dem Rennen um die Bundesliga findet Ihr in unserem Zweitliga-Ticker.
12.30 Uhr: Diese große Aktion ist heute für Stefan Kutschke geplant
Egal, ob er heute nach dem Spiel verabschiedet wird, oder nicht: Die Fans haben eine ganz große Sache für IHREN Kapitän Stefan Kutschke geplant: Eine Choreo zum Karriereende.
Mit ihm geht ein weiteres großes Herzstück von Dynamo, verliert der Klub ein Stück seiner Identität und eines der wichtigsten Gesichter der vergangenen Jahre.
Nicht zuletzt sein Vertreter Niklas Hauptmann betonte zuletzt, wie wichtig der 37-Jährige für das Team ist: "Er hat in den vier Jahren den Laden hier zusammengehalten", erklärte der Vizechef.
Er hat Spielern vermittelt, was Dynamo bedeutet, er reißt in seiner Bedeutung für die Kabine, den Verein und den Zusammenhalt eine Lücke, die kaum zu füllen sein wird.
12.10 Uhr: Vermiest ausgerechnet ein Ex-Dynamo-Spieler der SGD heute die Party?
Ausgerechnet ein ehemaliger Spieler von Dynamo Dresden könnte heute den Crasher in Sachen Klassenerhalt spielen. Denn Stürmer Phil Harres war zuletzt in bestechender Form.
In den vergangenen sieben Spielen traf er fünfmal. Im letzten Heimspiel der Saison blieb er bei der 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg allerdings ohne Torerfolg.
Harres kam 2019 in den Nachwuchs bei Dynamo, zeigte eine tolle Veranlagung, bekam bei der SGD aber nie eine echte Chance und verließ den Klub nach zwei Leihen nach Ulm und zu Viktoria Berlin 2023 endgültig in Richtung Homburg.
Von dort aus ging es nach Kiel, wo der Stürmer sogar Bundesliga spielte.
11.50 Uhr: So schafft Dynamo Dresden heute den Klassenerhalt
Für Dynamo Dresden ist es recht einfach: Gelingt heute der Sieg gegen Kiel, ist mit dem Abpfiff der Klassenerhalt gesichert. Dann müssen alle auf keinen anderen Platz mehr schauen, dann reichen die 41 Punkte ganz, ganz sicher, um auch kommende Saison im deutschen Unterhaus zu spielen.
Gelingt der SGD ein Unentschieden, dann kann auch das reichen, wenn Braunschweig, Düsseldorf oder Bielefeld NICHT gewinnen. Wobei Bielefeld sogar mit drei Toren Unterschied gegen Hertha BSC gewinnen könnte, die SGD würde trotzdem drinbleiben.
Ein Unentschieden reicht auch, wenn Magdeburg zu Hause gegen Kaiserslautern verliert oder wenn Braunschweig oder Düsseldorf nur einen Punkt holen.
Verliert Dynamo, bleibt es bei der eben genannten Konstellation, die für den Klassenerhalt reicht. Verliert Dynamo und siegen Düsseldorf sowie Braunschweig und Bielefeld mit vier Tore Unterschied gegen Hertha, dann muss die SGD in die Relegation.
11.30 Uhr: So ist die personelle Lage bei Dynamo Dresden vor dem Kiel-Kracher
Langzeitverletzt fallen immer noch Torhüter Lennart Grill (Aufbautraining nach Patellasehnenriss) und Mittelfeldakteur Vinko Sapina (Aufbautraining nach Rückenbeschwerden aus). Auch Julian Pauli steht aufgrund muskulärer Probleme nicht zur Verfügung.
Gute Neuigkeiten gab es allerdings von den beiden Innenverteidigerin Thomas Keller und Friedrich Müller, die beide wieder zur Verfügung stehen.
11.10 Uhr: Abschied oder nicht? Das passiert heute bei Dynamo Dresden nach dem Abpfiff
Da Dynamo Dresden den Klassenerhalt noch nicht sicher hat, wird heute vor dem Anpfiff um 15.30 Uhr keiner offiziell vom Verein verabschiedet.
Nach dem Abpfiff kommt es darauf an, ob die SGD in der 2. Bundesliga bleibt oder in die Relegation muss. Im Falle einer Relegation passiert gar nichts, dann heißt es: voller Fokus auf die entscheidenden zwei Spiele der Saison.
Gelingt der Klassenerhalt, dann werden heute noch auf dem Rasen zehn Spieler verabschiedet. Neben Stefan Kutschke, der seine Karriere beendet, sind das die Leihspieler Thomas Keller (1. FC Heidenheim), Jonas Sterner (Hannover 96), Jason Ceka (SV Elversberg), Ben Bobzien (1. FSV Mainz 05), Robert Wagner (SC Freiburg), Julian Pauli (1. FC Köln) und Konrad Faber (FC St. Gallen).
Verabschiedet werden auch Claudio Kammerknecht und Jan-Hendrik Marx, die den Klub verlassen müssen, ihre Verträge wurden nicht verlängert. Für beide ein emotionaler Moment, denn Kammerknecht erlebte in vier Jahren Dynamo tolle, wie unschöne Momente mit der SGD. Marx hat vor allem auch eine persönliche Beziehung zu Dresden, heiratete hier seine Frau und sein Sohn erblickte in Elbflorenz das Licht der Welt.
Ein Abschied wird es wohl auch für Kofi Amoako, um den es heftige Gerüchte eines Wechsels zum HSV gibt. Er besitzt bei der SGD noch Vertrag. Offiziell wird er deshalb nicht verabschiedet.
10.50 Uhr: Auf diesen Gegner würde Dynamo Dresden in der Relegation treffen
Zahlreiche Entscheidungen sind am Samstag bereist im deutschen Fußball gefallen. Unter anderem, wer der Gegner in einer möglichen Relegation für Dynamo Dresden sein könnte: Rot-Weiss Essen!
Keiner freut sich darauf, am Freitagabend an der Hafenstraße auflaufen zu müssen, denn vor grandioser Kulisse und Stimmung muss man erst einmal bestehen. Zudem ist es das übliche Phänomen: Das Team strotz nun vor Selbstvertrauen.
Die Essener machten gestern in der 92. Minute das 3:2 beim als Absteiger aus der 3. Liga feststehenden SSV Ulm und katapultierten sich so in die Relegation. Zu Hause wurden sie dank großer Pyroshow und großem Fanauflauf bereits empfangen wie Aufsteiger.
Jubeln durfte auch Energie Cottbus, die in die 2. Bundesliga aufgestiegen sind, der VfL Osnabrück stand bereits vorher als Aufsteiger fest. In der Regionalliga Nordost sicherte sich zudem Lok Leipzig im Fernduell mit Carl Zeiss Jena den Meistertitel, geht nun in die Aufstiegsspiele gegen die Würzburger Kickers.
10.30 Uhr: Heute kommt's bei Dynamo Dresden gegen Holstein Kiel zum großen Herztropfen-Finale
Es ist das große Finale am letzten Spieltag, das keiner wollte. Jetzt müssen die Herztropfen bei allen, die es mit Dynamo Dresden halten, doch aus dem Medizinschrank geholt werden.
Denn in der letzten regulären Partie der Saison in der 2. Bundesliga geht es für die SGD heute ab 15.30 Uhr um den Klassenerhalt. Dabei hat das Team von Trainer Thomas Stamm alles selbst in der Hand.
Mit einem Sieg ist die Mannschaft direkt durch, würde mit 41 Punkten sogar noch den Gegner von Holstein Kiel in der Tabelle holen.
Gelingt nur ein Unentschieden oder verliert Dynamo gar, geht das große Rechnen los, dann ist die SGD auf die Hilfe anderer Teams angewiesen, um die Relegation abzuwenden.
10.15 Uhr: Liveticker zur Partie Dynamo Dresden gegen Holstein Kiel in der 2. Bundesliga
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker zur letzten regulären Partie in der 2. Bundesliga zwischen Dynamo Dresden und Holstein Kiel.
Anpfiff ist heute zur Bundesliga-Zeit um 15.30 Uhr, alle Teams spielen gleichzeitig im Kampf und Aufstieg und Klassenerhalt. Mit dem FC Schalke 04 steht der Meister und Aufsteiger in die Bundesliga bereits fest. Preußen Münster ist abgestiegen.
Alle anderen Entscheidungen fallen erst heute. Wir berichten für Euch aus Dresden vor, während und nach der Partie in unserem Liveticker.
Titelfoto: Robert Michael/dpa