Dynamo musste zugucken! Doch diese Ex-Spieler brillierten im DFB-Pokal

Paul Seguin (28, l.) wusste für den FC Schalke 04 zu überzeugen. © Swen Pförtner/dpa

Los ging es gleich am Freitag mit dem frisch gewechselten Tim Knipping (30), der mit dem SV Sandhausen Zweitligist Hannover 96 im Elfmeterschießen besiegte.



Die Niedersachsen führten 2:0 und 3:2, doch der Innenverteidiger rettete die Badener in der 86. Minute in die Verlängerung.

Seinen Verein eine Runde weiter brachte auch Paul Seguin (28). Beim 3:1 des FC Schalke 04 bei Eintracht Braunschweig lieferte er eine Vorlage und schoss das zwischenzeitliche 2:1 in der 42. Minute. Der gebürtige Magdeburger ist neu im Pott, er kam von Union Berlin.

In Braunschweig war die Enttäuschung bei Kapitän Jannis Nikolaou (30) über das Ausscheiden natürlich riesengroß.

Genauso hingen die Köpfe bei Marcel Franke (30), Philip Heise (32) und Dzenis Burnić (25). Die drei ehemaligen Dresdner in Diensten der Karlsruher SC schieden mit 1:2 überraschend bei Drittligist 1. FC Saarbrücken aus. Rückkehrer Patrick Schmidt (29) und seine Teamkollegen bejubelten den Siegtreffer in der 91. Minute (Brünker). Während Franke, Heise und Schmidt in der Startelf standen, saß Burnic nur auf der Bank.