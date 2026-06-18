18.06.2026 05:48 Dynamos Kaderplanung: Das sind die Baustellen und Gerüchte

Bei Dynamo Dresden gibt es in Sachen Kaderplanung einige fixe Transfers, aber auch Baustellen und Gerüchte. Wir liefern einen Überblick.

Von Jens Maßlich

Dresden - Am 25. Juni startet Dynamo Dresden mit der Vorbereitung auf die neue Spielzeit, bis dahin - allerspätestens bis zum Trainingslagerstart am 16. Juli - sollen laut Sören Gonther (39) "95 Prozent" des Kaders stehen.

TAG24 gibt einen Überblick über die aktuellen Baustellen und Gerüchte. Torhüter Vier Torhüter stehen noch unter Vertrag, der von Daniel Mesenhöler (30) läuft aber zum 30. Juni aus. Nach TAG24-Informationen soll der aber verlängert werden, da der 30-Jährige in den vergangenen Jahren jede Rolle zuverlässig angenommen hat. Ein anderer Schlussmann soll die SGD noch verlassen.

Mit Daniel Mesenhöler (30) soll der Vertrag verlängert werden. © Lutz Hentschel

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Abwehr Größte Baustelle in Dynamos Kader ist die Viererkette. Auf der rechten Seite fehlen gleich zwei Spieler. Mit Simon Straudi (27) soll - wie TAG24 berichtete - bereits ein Neuer gefunden sein. Wunschkandidat Nummer eins ist aber noch immer Jonas Sterner (24). Die Verhandlungen ziehen sich jedoch. In der Abwehrzentrale wird mindestens ein erfahrener Mann gesucht. Die Verhandlungen mit Nicolai Rapp (29) vom Karlsruher SC sollen relativ weit sein. Auch bei Leihgabe Thomas Keller (26) ist die Tür noch nicht zu. Der frühere Dresdner Toni Leistner (35) wurde oder wird gehandelt, ist aber aktuell eher kein Thema.

Toni Leistner (35, M.) wurde oder wird gehandelt, ist aktuell aber eher kein Thema. © Andreas Gora/dpa

Einzig auf der linken Seite ist mit Brooklyn Ezeh (24), der Alexander Rossipal (30) Konkurrenz machen soll, die Baustelle geschlossen.

Dynamo Dresden: Noch jede Menge Fragezeichen auf den Außenbahnen

Sturm Links soll der Serbe Vladimir Lucic (23) ausgeliehen werden, auch mit Noah Weißhaupt (24) wurde verhandelt. Der hat sich aber inzwischen Darmstadt 98 angeschlossen. Bei Ben Bobzien (23) wird sich wohl erst Mitte, Ende Juli zeigen, ob noch was möglich ist.

Mit Noah Weißhaupt (24) verhandelte Dynamo, doch er entschied sich für den SV Darmstadt 98. © IMAGO/SOPA Images

Der 1. FSV Mainz 05 will Ben Bobzien (23) noch nicht wieder verleihen. Es wird sich erst Mitte, Ende Juli zeigen, ob noch was möglich ist. © Lutz Hentschel

Aber auch auf Rechts gibt es zwei Fragezeichen. Jakob Lemmer (26) hatte seit April ein Angebot vorliegen, aber bis zuletzt gezögert. Verlängerung inzwischen unwahrscheinlich - also gleich zwei offene Baustellen.

Jakob Lemmer (26) hatte lange Zeit ein Angebot vorliegen, aber bis zuletzt gezögert. © Lutz Hentschel