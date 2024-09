Enttäuschte Dynamos nach dem Hansa-Kracher: SGD lässt den Sieg liegen

Dynamo Dresden hatte unzählige Torschüsse und viele Chancen, dennoch reichte es gegen Hansa Rostock nur zum 1:1.

Von Tina Hofmann

Dresden - Dieses Unentschieden tut weh! Eine Stunde lang dominierte Dynamo Dresden am Samstag im Ost-Kracher Hansa Rostock. Am Ende reichte es beim 1:1-Unentschieden aber nur zu einem Punkt.

Das lag vor allem daran, dass die Schwarz-Gelben ihre zahlreichen Chancen nicht nutzten und nach der frühen 1:0-Führung durch Christoph Daferner (8. Minute) nicht nachlegten. So netzte in der 74. Minute mit Ryan Don Naderi ausgerechnet ein gebürtiger Dresdner, der bei "Soccer for Kids" und im Dynamo-Nachwuchs ausgebildet wurde, zum 1:1. Wir berichteten für Euch im Liveticker, den es hier zum Nachlesen gibt.

Die Stimmen von Thomas Stamm und Bernd Hollerbach auf der Pressekonferenz

16.27 Uhr: Thomas Stamm, Trainer von Dynamo Dresden, sagt: "Es war ein sehr gutes Spiel von uns. Wir spielen viele Chancen heraus, das Einzige, was wir uns vorwerfen müssen ist, dass wir das zweite Tor nicht gemacht haben. Wir haben dennoch wohl das beste Spiel gemacht. Von den Punkten her fühlt es sich deutlich zu wenig an. Die Leistung war aber über 90 Minuten sehr, sehr gut. Wenn man so verteidigt wie wir, kann man das 1:0 vielleicht auch halten. Es ist sehr, sehr enttäuschend, dass wir nur einen Punkt mitnehmen."

16.25 Uhr: Hansa Rostocks Trainer Bernd Hollerbach sagt: "Es war das erwartet schwere Spiel. Dynamo hat von Anfang an richtig Druck gemacht, wir haben nur verteidigt. In der ersten Halbzeit hat man gesehen, warum Dynamo oben steht. In der zweiten Halbzeit haben wir das Herz in die Hand genommen, die Einstellung war top, wir haben so gespielt, wie man ein Derby spielen muss. Den Punkt nehmen wir gern mit.

16.25 Uhr: Die Trainer sind da, die PK kann beginnen.

16.01 Uhr: Für Rostock ist es der erste Auswärtspunkt in dieser Saison überhaupt. Sieglos bleibt der Absteiger aus der 2. Bundesliga aber weiterhin. Bei seinem Startelf-Debüt in der 3. Liga machte ausgerechnet der Dresdner Naderi ein richtig gutes Spiel für die Kogge und belohnte sich am Ende mit dem Tor.

15.59 Uhr: Tony Menzel muss direkt nach dem Abpfiff behandelt werden

In der 69. Minute hatte sich Dresdens Tony Menzel direkt nach einer Rettungstat an den rechten Knöchel gefasst, biss dann aber auf die Zähne. Direkt nach dem Abpfiff eilten die Mediziner zu ihm auf den Rasen, behandelten den Mittelfeldspieler. Hoffentlich ist das nichts Schlimmeres aus SGD-Sicht.

Gebürtiger Dresdner Ryan Don Naderi vermasselt Dynamo den Sieg

90.+4: Schluss! Das Spiel ist beendet.

90.+3: Wieder bekommt Menzel auf die Socken. Glück für Dynamo, dass es keine Ecke gibt.

90.+3: Menzel sieht Gelb im Mittelfeld, Freistoß für Hansa.

90.+2: Die Ecke tritt Bastista Meier, Meißner kommt an den Kopfball, doch ein Rostocker hat den Kopf dann dran und klärt zu einer weiteren Ecke, aus der die Schwarz-Gelben kein Kapital schlagen können.

90.+1: Jetzt gibt es nochmal Ecke für Dynamo.

90. Minute: Vier Minuten werden nachgespielt.

90. Minute: Die letzte Minute der regulären Spielzeit ist angebrochen. Gelingt hier einem Team noch der Lucky Punch?

87. Minute: Im Dynamo-Block werden Pyrofackeln gezündet und damit geklaute Fan-Utensilien von Hansa angezündet.

86. Minute: Wechsel bei Hansa. Dietze kommt für Neidhart in die Partie.

85. Minute: Rossipal bringt Meißner an der Strafraumgrenze zu Fall, es gibt Freistoß.

83. Minute: Da ist fast das 2:1 für Hansa! Und wieder ist es Naderi, der an der Strafraumgrenze einen Ballverlust nutzt, abzieht. Schreiber muss eine ordentliche Parade auspacken, um den Schuss zu entschärfen.

82. Minute: Doppelwechsel bei Dynamo. Heise und Daferner gehen, dafür kommen Risch und Sterner ins Spiel.

76. Minute: Wieder hat Bastista Meier eine gute Gelegenheit, doch Uphoff im Tor der Hansa ist zur Stelle.

Ausgerechnet der gebürtige Dresdner Naderi macht das 1:1 für Hansa

74. Minute: Das ist ganz bitter für Dynamo! Ausgrechnet der gebürtige Dresdner Naderi macht das 1:1 für Hansa, während Sapina gerade erst zwei Sekunden wieder auf dem Feld, die Schwarz-Gelben also quasi in Unterzahl waren. Lemmer passt nicht auf, Casar und Kammerknecht gehen zum Kopfball, das Leder fällt herunter und Naderi ist zur Stelle, während Lemmer daneben steht.

Ryan Don Naderi (l.) macht das 1:1 für Hansa. © IMAGO / Ostseephoto

74. Minute: Tor für Hansa Rostock!

73. Minute: Harenbrock drischt den Ball nach vorn, doch das Gesicht des gerade eingewechselten Sapina ist dazwischen. Er liegt am Boden und muss behandelt werden.

72. Minute: 31.434 Zuschauer sind im Rudolf-Harbig-Stadion. Das ist neuer Saisonrekord in der 3. Liga.

70. Minute: Nächster Wechsel bei Dynamo. Sapina kommt für den bereits Gelb-verwarnten Niklas Hauptmann.

69. Minute: Ganz brenzlige Situation! Haugen schiebt sich in den Sechzehner, Menzel rettet wieder in höchster Not. Doch Haugen kommt erneut angerauscht und Menzel geht zu Boden, hält sich das rechte Sprunggelenk. Das sah schmerzhaft aus.

68. Minute: Lemmer kommt im Sechzehner zu Fall, elfmeterwürdig war das aber nicht.

Robin Meißner kommt für Stefan Kutschke

66. Minute: Erster Wechsel bei Dynamo. Für Kutschke ist jetzt Robin Meißner auf dem Platz.

66. Minute: Jetzt mal Eckball für Hansa. Schuster bringt den Ball in den Sechzehner, dort kann Menzel klären.

64. Minute: Dreifachwechsel bei Hansa: Harenbrock, Haugen und Ruschke sind jetzt für Fröling, Schumacher und Lebeau.

62. Minute: Und der nächste Kopfball. Dieses Mal darf Menzel ran, er bekommt aber keinen richtigen Druck hinter den Ball, leichte Beute für Tormann Uphoff.

61. Minute: Das gibt es doch nicht! Dynamo findet seinen absoluten Meister in Uphoff. Jetzt entschärft er einen Kopfball von Casar.

60. Minute: Zweimal kommt Kutschke gut an den Ball im Sechzehner, wird aber zweimal von Rossipal gestoppt, der die Schüsse blockt.

58. Minute: Wieder ein ganz gefährlicher Freistoß von Batista Meier. Aber erneut findet er seinen Meister in Keeper Uphoff, der seit seinem Fehler beim Gegentor ein überragendes Spiel macht.

57. Minute: Immer wieder sagt Stadionsprecher Peter Hauskeller, dass die Fans das Trinken nicht vergessen sollen. Vor allem der K-Block ist in der prallen Sonne, einige Anhänger stehen oberkörperfrei im Block.

56. Minute: Kurzes Scharmützel an der Eckfahne von Hansa. Menzel im Zweikampf mit Fröling, Schiedsrichter Gerach entscheidet auf Freistoß für Hansa.

53. Minute: Wieder grätscht Dafner in einen Ball, er ist heute richtig heiß.

52. Minute: Bünning spielt eine geniale Flanke über 30 Meter auf Lemmer, der den Ball annimmt, zum Tor zieht und schießt, Uphoff kann gerade noch so zur Ecke klären.

49. Minute: Batista Meier setzt sich auf links durch, passt fast perfekt auf Kutschke, der am rechten Pfosten den Ball zurückköpft, doch vor dem Hansa-Tor findet die Vorlage keinen Abnehmer.

47. Minute: Die Hansa-Fans machen jetzt richtig Stimmung. Der Zugang zum Block ist immer noch randvoll.

46. Minute: Der Ball rollt wieder.

15.04 Uhr: Hansa nimmt einen Wechsel vor. Der gebürtige Bautzner und Ex-Dynamo-Spieler sowie Kapitän der Kogge, Franz Pfanne, kommt ins Spiel. Dafür bleibt Gürleyen draußen.

15.03 Uhr: Die Hansa-Spieler sind als Erstes wieder auf dem Rasen, Dynamo kommt kurze Zeit später.

14.57 Uhr: Einige Hansa-Fans wurden von der Polizei gestoppt

Rund 150 Hansa-Fans wurden vor der Partie von der Dresdner Polizei gestoppt. Wie Sprecher Marko Laske (50) TAG24 bestätigte, lief eine Maßnahme auf einem Parkplatz, bei der die Identitäten festgestellt wurden. Die lief im Zuge der Gefahrenabwehr, weil es im Vorfeld der Partie wohl Hinweise auf mögliche Auseinandersetzungen gab. "Gegen 9 Uhr, in den frühen Morgenstunden, haben wir zahlreiche offensichtliche Rostocker Fans im Bereich des Großen Garten ausgemacht. Diese Personen sind von der Polizei umschlossen und im Zuge der Gefahrenabwehr zum Parkplatz des Dynamo-Stadions gebracht worden. Es bestand der Verdacht, dass diese Personen eine mögliche Auseinandersetzung mit Dynamo-Fans suchen", so Laske zu TAG24. Kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit kamen die Anhänger offenbar im Stadion an.

14.49 Uhr: Jetzt ist Halbzeit! Nun scheint die aktive Fanszene von Hansa im Stadion zu sein.

14.48 Uhr: Unterdessen tummeln sich etliche Hansa-Fans am Eingang zum Gästeblock, es werden Banner entrollt.

45. Minute: Eine Minute wird nachgespielt in der ersten Hälfte.

44. Minute: Gelb für Niklas Hauptmann. Im Zweikampf kommt Rossipal zu Fall, Schiedsrichter Timo Gerach pfeift den Angriff ab und zeigt den Karton.

40. Minute: Jetzt hat Hansa einige gute Aktionen nacheinander. Am Strafraum kommt der gebürtige Dresdner Naderi an den Ball, doch Schreiber im Dynamo-Tor hat den Ball sicher.

39. Minute: Jetzt heißt es mal "Hansa Rostock" aus dem Block. Bis jetzt war nach dem Gegentreffer absolute Stille.

38. Minute: Weiterhin gibt Dynamo hier spielerisch den Ton an. Jetzt bringt aber Fröling den Schuss ganz gefährlich in Tor-Nähe, setzt den Ball knapp neben den rechen Pfosten. Die beste Hansa-Chance bis dahin.

34. Minute: Aus einem Freistoß entsteht eine gefährliche Situation, Roßbach kommt an den Ball, Casar rettet und klärt zur Ecke. Auch die kann die SGD überstehen, weil Gürleyen den Kopfball über den Kasten setzt.

33. Minute: Gelbe Karte für Bünning. Er streckt das Bein zum Ball, Naderi geht zu Boden.

30. Minute: Casar probiert es jetzt mal aus der Distanz. Doch erneut ist Uphoff im Hansa-Tor zur Stelle.

29. Minute: Aus dem Hansa-Block kommt keinerlei Unterstützung mehr. Die Fans singen weder etwas, noch zeigen sie sonst irgendeine Form des Supports.

27. Minute: Daferner vergibt Riesenchance auf das 2:0. Nach einer Flanke von links kommt er artistisch an den Ball, aber Uphoff rettet in höchster Not. Nach der Ecke kommt Bünning mit dem Kopf an den Ball, doch Uphoff packt die nächste Parade aus.

20. Minute: Nach 20 Minuten ist Dynamo hier die tonangebende Mannschaft. Hansa hatte ein, zwei gute Anfangsminuten, doch spätestens seit dem Führungstreffer spielt vorrangig die SGD.

17. Minute: Bastista Meier nimmt es selbst in die Hand, ein Hansa-Spieler hat einen Kopf dran, die dabei herausspringende Ecke bringt nichts ein.

15. Minute: Dynamo nimmt auf jeden Fall den Kampf an, ist spritzig in den Zweikämpfen, bringt Tempo ins Spiel. Immer wieder wird Bastista Meier gesucht, der jetzt den ersten Freistoß herausholt.

14. Minute: Der Spielverlauf spielt jetzt natürlich Dynamo in die Karten. Hansa ist in dieser Saison nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga noch sieglos, die Verunsicherung groß.

Christoph Daferner bringt Dynamo nacht nur acht Minuten in Führung

8. Minute: Da ist das 1:0 für Dynamo! Im Mittelfeld dreht Batista Meier auf, sieht auf der linken Seite Kutschke, der den Ball direkt aufs Tor bringt. Uphoff im Hansa-Tor macht bei der Abwehr keine gute Figur, denn sie landet direkt vor den Füßen von Daferner, der dankend von rechts einnetzt: 1:0 für die Hausherren und der Hansa-Block verstummt.

Spielen zum ersten Mal beide von Beginn an und sorgen für das 1:0: Vorlagengeber Stefan Kutschke (r.) und Torschütze Christoph Daferner (l.). © Lutz Hentschel

8. Minute: Tooooooor für Dynamo!

5. Minute: Glück gehabt! Dynamos Kammerknecht verschätzt sich bei einem Ball, Naderi kommt an die Kugel, doch der Verteidiger bügelt seinen eigenen Fauxpas gleich wieder selbst aus.

4. Minute: Beide Fanlager sind laut, aber die Lautstärke aus dem K-Block auf jeden Fall mächtiger. Alle Fans im Block singen und springen.

3. Minute: Hansa versteckt sich nicht, versucht sich in den gegnerischen Strafraum zu kombinieren, doch der letzte Pass von Naderi findet keinen Abnehmer.

1. Minute: Gleich die erste gute Gelegenheit für Dynamo. Lemmer steckt auf Kutschke durch, der schließt ab, der Ball geht nur knapp am linken Pfosten vorbei.

14.03 Uhr: Der Ball rollt, es geht los!

14.01 Uhr: Dynamo-Fans mit Choreo und Feuerwerk

Die Dynamo-Fans haben vor dem Anpiff eine Jagd-Choreografie enthüllt und ein minutenlanges Feuerwerk anschließend abgefackelt.

Die Dynamo-Fans entrollten diese Choreografie vor dem Spiel und zündeten zudem Feuerwerk. © Lutz Hentschel

13.56 Uhr: Nur noch wenige Minuten bis zum Anpfiff

Die Aufstellung von Dynamo wurde soeben verlesen. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Anpfiff. Der "12. Mann" läuft. Aufgrund der Übertragung beim MDR wird die Partie nicht exakt 14 Uhr, sondern wenige Minuten später angepfiffen.

13.50 Uhr: Bei Hansa Rostock steht ein gebürtiger Dresdner in der Startelf

Bei Hansa Rostock gibt ein Spieler sein Startelf-Debüt in der 3. Liga, der in Dresden geboren und fußballerisch bei Dynamo groß geworden ist. Ryan Don Naderi (21) startete wie so viele Dresdner bei "Soccer for Kids", kam 2015 in den Nachwuchs der Schwarz-Gelben und kickte dort bis 2021 in der U17 und der U19. Anschließend ging es zu Borussia Mönchengladbach, wo er sich bei den Amateuren in der Regionalliga etablierte. In diesem Sommer kaufte in Hansa Rostock, er erhielt einen Vierjahres-Vertrag bis Ende Juni 2028.

Ryan Don Naderi (21, r.) kickt jetzt bei Hansa, ist gebürtiger Dresdner. © IMAGO / PaetzelPress

13.37 Uhr: Der Hansa-Block füllt sich

Der Hansa-Block füllt sich immer mehr. Die Anhänger sind vorrangig in weißer Kleidung angereist.