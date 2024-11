Er liebt Druck: Darum ist Dynamo-Torhüter Tim Schreiber mental so stark

Dresden - Torhüter Tim Schreiber (22) avanciert bei seinem "Herzensverein" Dynamo Dresden immer mehr zum Fels in der Brandung, zeigte in den vergangenen Spielen bärenstarke Leistungen. "Ich bin der letzte Mann vorm Tor und von mir aus muss die Ruhe kommen und das versuche ich in jedem Spiel meiner Mannschaft zu geben", erklärte der Keeper die Interpretation seiner Rolle im Team.

Tim Schreiber ist erst 22 Jahre alt, mental aber unheimlich gefestigt. Das hat seine Gründe. © Lutz Hentschel

Von Anfang an war dem gebürtigen Freitaler klar, was in seiner Heimat auf ihn zukommt. Vor und nach seiner Unterschrift tauschte er sich mit Benny Kirsten (37) aus. Der Ex-Keeper der Schwarz-Gelben verdeutlichte ihm noch einmal, was es heißt, bei der SGD zwischen den Pfosten zu stehen: "Druck pur".

"Manche Leute finden es eher schwierig, in Drucksituationen zu gehen, manche gehen dem aus dem Weg, wir beide finden es geil", sagte Schreiber am Dienstag nach dem Training im Gespräch mit TAG24.

Dass er mit gerade einmal 22 Jahren so gefestigt wirkt, ist kein Zufall. Seit Jugendtagen arbeitet er immer wieder mit Psychologen zusammen. So auch in der vergangenen Saison in Saarbrücken. "Nicht, weil ich irgendein Problem habe, sondern weil ich mich in dem Bereich verbessern und meine Psyche trainieren wollte, um noch besser zu werden", berichtete er.

So ist es auch zu erklären, dass Schreiber die Pfiffe im Rudolf-Harbig-Stadion kaltließen, die es in dieser Saison bereits gab. Auch Kommentare im Internet prallen an ihm ab.

"Ich bin damit aufgewachsen und ich habe seit meiner Jugend daran gearbeitet, dass ich damit umgehen kann. Ich kann den einen oder anderen Fan hier auch verstehen manchmal, aber ich lasse so etwas null Komma null an mich heran", machte er klar.