Aue gegen Dynamo: Erster gegen Zweiter - so wie 2016

Dresden/Aue - Erster gegen Zweiter - diese Konstellation vor einem Sachsenderby gab es zuletzt am 30. April 2016. Damals hieß es in Dresden 1:1, und am Ende stiegen Dynamo und Aue auf. Damals war es schon der 36. Spieltag, jetzt ist alles noch Zukunftsmusik. Die SGD geht allerdings als Favorit ins Spiel.