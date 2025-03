Dynamo in Essen live: Vier Wechsel! Stamm tauscht durch und setzt Top-Stürmer auf die Bank

Dynamo Dresden bei Rot-Weiss Essen im Liveticker: SGD-Trainer Thomas Stamm tauscht im Vergleich zum Spiel gegen den BVB II auf vier Positionen.

Von Florian Mentele

Essen - Wie verabschiedet sich Dynamo Dresden in die Länderspielpause? Zum Abschluss der Englischen Woche wartet heute ab 14 Uhr mit Rot-Weiss Essen ein echter Brocken.

Beide Vereine kennen sich gut, immerhin wohnte man zum Winter-Trainingslager im türkischen Lara Tür an Tür im selben Hotel. Dort legte RWE wohl auch den Grundstein für eine bislang furiose Rückrunde. Essen ist aktuell das Team der Stunde und holte vor dem 0:1-Rückschlag bei Viktoria Köln unter der Woche überragende sechs Siege aus sieben Partien. In unserem Liveticker zum Duell am 29. Spieltag der 3. Liga bleibt Ihr am Ball!

12.56 Uhr: Mit diesen Aufstellungen starten die Mannschaften

Thomas Stamm reagiert auf die Strapazen der Englischen Woche und tauscht im Vergleich zum torlosen Remis gegen den BVB II auf vier Positionen. Jakob Lemmer, Vinko Sapina, Dominik Kother und Christoph Daferner nehmen zunächst auf der Bank Platz, dafür starten Robin Meißner, Mika Baur, Lukas Boeder sowie Stefan Kutschke.

SGD-Coach Stamm nimmt vier Veränderungen vor. © TAG24

12.35 Uhr: Thomas Stamm sieht Saison noch nicht in der "Crunchtime"

Langsam aber sicher neigt sich die Spielzeit der heißen Phase entgegen, für SGD-Trainer Thomas Stamm steigt der Druck allerdings noch nicht. "Man merkt, dass die Spiele weniger werden und du jetzt auf Gegner triffst, wo du das Hinspiel im Spätherbst hattest. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass wir an einem Punkt sind, wo wir alle Kräfte bündeln müssen, weil wir überspielt sind oder die Mannschaft auf Kante ist. Es ist Mitte der Rückrunde und wir haben noch viele Partien vor uns. Es ist eine wichtige Phase, aber noch keine entscheidende. Wir treffen jetzt auf Gegner, gegen die wir in der Hinserie nicht so gepunktet haben, von daher ist es viel wichtiger, dass wir gut aus der Englischen Woche kommen", so der Schweizer im Vorfeld der Aufgabe in Essen.

Thomas Stamm bleibt vor dem Spiel in Essen trotz näherrückendem Saisonende entspannt. © Lutz Hentschel

12.22 Uhr: Das sagt Uwe Koschinat zum Spiel gegen den Tabellenführer

RWE-Coach Uwe Koschinat befürchtet gegen den Spitzenreiter der 3. Liga natürlich ein schweres Spiel, wie er auf der abschließenden Pressekonferenz deutlich machte. "Sie sind auf jeder Position doppelt stark besetzt. Im Verlaufe des Spiels können sie immer energiereich nachlegen. Die Dynamos verfügen über ein spielstarkes Mittelfeld und bauen in der Defensive sehr strategisch und intelligent das Spiel auf. Wenn man sie spielen lässt, dann sind sie nur schwer zu bezwingen. Es kommt eine Top-Mannschaft an die Hafenstraße. Wir brauchen in allen Teilbereichen einen absolut herausragenden Tag", so der 53-Jährige.

Uwe Koschinat hofft auf einen "herausragenden Tag" seiner Mannschaft. © Picture Point / Gabor Krieg

12.04 Uhr: Schiedsrichter Timon Schulz leitet das Spiel

Timon Schulz (28) aus Lehrte in Niedersachsen ist heute als Schiedsrichter im Einsatz. Der Unparteiische feiert seine Premiere mit den Dynamo-Profis, bislang leitete er nämlich nur zwei Partien der Dresdner U17. Die gingen beide verloren. Zweimal hatten auch die Essener das Vergnügen mit dem Referee, jeweils setzte es gegen die SpVgg Unterhaching dabei aber eine Niederlage. Unterstützt wird der 28-Jährige von seinen Assistenten Alexander Roppelt und Christoph Kluge, als Vierter Offizieller steht Stefan Zielsdorf bereit.

Timon Schulz (28, r.) darf sich heute das erste Mal um die Dynamo-Profis kümmern. © PICTURE POINT / S. Sonntag

11.47 Uhr: Diesen Spielern droht eine Sperre

Während die Polizei neben dem Platz aufpasst, müssen einige Profis auf dem Rasen selbiges tun. Bei Dynamo stehen Philip Heise, David Kubatta, der fragliche Tony Menzel und Vinko Sapina bei je vier Gelben Karten. Im Falle einer weiteren würde sich ihre Länderspielpause verlängern, sie müssten am 30. März gegen Wehen Wiesbaden pausieren. Aufseiten von Essen haben Hinspiel-Torschütze Julian Eitschberger und Winter-Neuzugang Klaus Gjasula vier Kartons gesammelt. Ihnen droht somit eine Sperre am 28. März beim SC Verl.

11.33 Uhr: Großeinsatz für Polizei in Essen

Von der Essener Polizei wurde die Partie zwischen Dynamo und RWE als "Hochrisikospiel" eingestuft, entsprechend viele Beamte sind heute im Einsatz. Die Dresden-Fans, die am Hauptbahnhof ankommen, werden in Shuttle-Bussen zum Stadion an der Hafenstraße gebracht. "So wollen Polizei und Bundespolizei gemeinsam verhindern, dass die gegnerischen Fangruppen in Kontakt kommen“, erklärte Polizeisprecher Matthias Werk gegenüber der WAZ. Besonders heikel: Am Samstag ist ab 12.30 in der Essener Innenstadt auch eine Demo der rechtsradikalen Gruppe "JS" angekündigt. Die soll wohl auch am Hauptbahnhof starten. Dazu werden zahlreiche Gegendemonstranten in vierstelliger Zahl erwartet.

Die Polizei in Essen hat heute alle Hände voll zu tun. © Swen Pförtner/dpa

11.17 Uhr: Volles Haus an der Hafenstraße

Das Stadion an der Hafenstraße ist mit 19.300 Zuschauern das zweite Mal in dieser Saison ausverkauft. Bisher gelang dies nur gegen Alemannia Aachen zum Saisonauftakt. Knapp 2500 Fans reisen aus Dresden mit ins Ruhrgebiet, die Stadiontore öffnen sich um 12.30 Uhr. Eine Tageskasse wird es nicht geben.

Das Stadion an der Hafenstraße ist zum zweiten Mal in dieser Saison ausverkauft. © Fabian Strauch/dpa

10.59 Uhr: Auf diese Spieler muss Thomas Stamm verzichten

Bei Paul Lehmann (Rücken) und Jonas Oehmichen (Schulter) reicht es noch nicht für das Spiel in Essen, sie werden definitiv ausfallen. Außerdem wackelt der Einsatz von Tony Menzel. Der 20-Jährige hat unter der Woche gegen den BVB II einen Schlag auf den Knöchel abbekommen. Am Donnerstag wurde ein MRT gemacht, wie Stamm auf der abschließenden PK am Freitag erklärte. "Das Ergebnis kommt heute noch, danach entscheiden wir. Er ist aber wirklich sehr fraglich." Vinko Sapina feierte zwar gegen Dortmund sein Startelf-Comeback, hat aber eben erst eine zweimonatige Verletzungspause hinter sich und könnte daher zum Abschluss der Englischen Woche erst einmal wieder auf die Bank rücken. "Es ist möglich, dass er auch am Samstag spielt", erklärte Stamm. "Wenn ich das Gefühl habe, er gehört zu den Richtigen, die starten, dann wird er starten."

Tony Menzel (l.) hat eine Blessur am Knöchel aus dem BVB-Spiel mitgenommen. © Lutz Hentschel

10.43 Uhr: Personalsituation bei Rot-Weiss Essen

Tobias Kraulich ist nicht der einzige Ausfall bei den heutigen Hausherren. Daneben muss Coach Uwe Koschinat auch noch auf die Langzeitverletzten Ekin Celebi (Sehnenverletzung), Gianluca Swajkowski (Außenbandriss), Manuel Wintzheimer (Syndesmoseanriss) und Nils Kaiser (Knie-OP) verzichten. Dafür hat Mittelfeldspieler Tom Moustier seine Gelbsperre abgesessen und kehrt zurück.

10.32 Uhr: Tobias Kraulich verpasst Wiedersehen mit Dynamo Dresden

Mit Tobias Kraulich kickt aktuell noch ein weiterer Ex-Dynamo an der Hafenstraße, der Innenverteidiger fehlt den Essenern aber im heutigen Duell mit seinem früheren Verein. Der 25-Jährige holte sich unter der Woche bei Viktoria Köln nämlich die Ampelkarte ab und muss daher gesperrt pausieren. Sonst gehört der gebürtige Erfurter allerdings zum absoluten Stammpersonal der Rot-Weissen und absolvierte in der aktuellen Spielzeit wettbewerbsübergreifend bereits 25 Einsätze, in denen ihm drei Treffer gelangen. Vergangene Saison kam er in Dresden auch verletzungsbedingt nicht über 14 Partien hinaus und verließ die Sachsen nach einem Jahr bereits wieder.

Mit Tobias Kraulich (r.) muss RWE heute auf eine Stammkraft verzichten. © PICTURE POINT / S. Sonntag

10.16 Uhr: Ahmet Arslan dreht bei Rot-Weiss Essen auf

Sinnbildlich für den Essener Aufstieg steht wiederum eine Person, die in Dresden immer noch ein hohes Ansehen genießt: Ahmet Arslan. Der Drittliga-Torschützenkönig von 2022/23 verließ Dynamo bekanntlich nach dem verpassten Aufstieg in Richtung Magdeburg, wo er jedoch nie glücklich wurde. Auch eine Leih-Rückkehr zur SGD brachte anschließend nicht den gewünschten Erfolg zurück, aber an der Hafenstraße ist er mittlerweile angekommen. In den vergangenen sieben Partien steuerte der 30-Jährige vier Treffer und eine Vorlage bei, mit insgesamt acht Toren und fünf Assists ist er bester Knipser und Scorer bei RWE. Auch in der dürftigen Hinrunde stach der gebürtige Memminger bereits heraus, trotzdem wurde immer wieder Kritik an ihm als Führungsspieler laut. Mit dem aktuellen Lauf legte aber auch Arslan noch eine Schippe drauf: Gegen Wiesbaden brillierte er mit Tor und Vorlage, zuletzt sorgte er mit einem wunderschönen Freistoß-Treffer für den 1:0-Sieg gegen Mannheim.

Ahmet Arslan traf im Wintertrainingslager seine alten Kollegen wieder. Inzwischen ist er aber auch in Essen angekommen. © Lutz Hentschel

9.55 Uhr: Vinko Sapina zurück an alter Wirkungsstätte

An der Hafenstraße kommt es heute zu zahlreichen Wiedersehen, so auch für Vinko Sapina (29). Der Dynamo-Riese spielte vergangene Saison noch bei RWE, avancierte dort blitzschnell zum Kapitän - und wechselte im Sommer dann nicht gerade geräuschlos nach Dresden. TAG24 hat im Vorfeld des Spiels mit dem Kroaten gesprochen, das Interview findet Ihr unter: "Besondere Rückkehr an alte Wirkungsstätte: Dynamos Sapina genau rechtzeitig wieder fit".