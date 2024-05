Achterbahnfahrt in der Relegation! Wiesbaden dreht Spiel, doch Traumtor rettet den Jahn

Am Freitag relativierte der Wiesbaden-Trainer seine Aussage jedoch wenige Minuten vor Spielbeginn am Sky-Mikrofon, vielmehr sei im Vorfeld alles bis ins kleinste Detail durchgesprochen worden. An die Regeln werde er sich selbstverständlich halten.

"Der Tritt gegen die Wasserflasche war ein großer Fehler. In der Situation mit dem Gegentor, dem nicht gegebenen Elfmeter und dem Zwischenstand in Rostock sind die Emotionen in mir hochgekocht. Ich habe mich entschuldigt, die Strafe akzeptiert und auch einen Beitrag in die Mannschaftskasse gezahlt", erklärte der 44-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den Jahn.

Unterstützung für die Domstädter gab es unmittelbar nach dem verpassten Direkt-Aufstieg am letzten Spieltag der 3. Liga von der Konkurrenz. In einer bewegenden Rede stachelte Münster-Kapitän Marc Lorenz (35) den SSV an, mit in die 2. Bundesliga zu kommen.

"Liebe Regensburger Mannschaft, liebe Mitarbeiter, liebe Fans: Ich ziehe den Hut vor euch, was ihr diese Saison geleistet habt. Mit dem Tod von Agy hattet ihr einen brutalen Schicksalsschlag. Was ihr da sportlich gemacht habt, ihr seid zusammengerückt. Ich wünsche mir nur eins: Haut in den zwei Spielen alles raus und kommt mit uns in die 2. Liga. Ich wünsche euch nur das Beste! Wir möchten euch nächstes Jahr wieder hier in Münster sehen", so der 35-Jährige.