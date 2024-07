Keine zweite Chance! Bundesligist bekräftigt Rauswurf von Stammkeeper

Bochum - Keine zweite Chance für eine Vereinsikone! Manuel Riemann (35) darf nach seinem Paukenschlag-Rauswurf vor der Abstiegs-Relegation nicht mit dem VfL Bochum in die Vorbereitung starten. Die Ära des langjährigen Stammkeepers findet damit wohl endgültig ihr trauriges Ende.

Manuel Riemann (35) flog zum Saisonende nach neun Jahren beim VfL Bochum raus, nun hat der Klub die Entscheidung aufgefrischt. © David Inderlied/dpa

Der Torhüter "nimmt bis auf Weiteres nicht am Trainingsbetrieb des VfL teil", hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung des Revierklubs.

Beide Seiten seien im Zuge der Aufarbeitung im Austausch, weitere Stellungnahmen werde es, bis diese erfolgt ist, nicht geben.

Allerdings kündigten die Verantwortlichen an der Castroper Straße bereits im Mai eine schnelle Klärung der Angelegenheit an, zu der es bislang jedoch nicht kam.

Riemann war nach der 1:4-Niederlage am letzten Bundesliga-Spieltag gegen Werder Bremen und somit unmittelbar vor den beiden entscheidenden Relegationsspielen gegen Fortuna Düsseldorf aus dem Kader der Bochumer gestrichen worden.

Als Grund nannte der Verein damals "unüberbrückbare unterschiedliche Auffassungen zu teaminhaltlichen Themen", stellte allerdings auch klar, dass es sich weder um eine Suspendierung noch um eine Bestrafung handele.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll der 35-Jährige mit harscher Kritik an seinen Teamkollegen angeeckt sein und dabei Grenzen überschritten haben.