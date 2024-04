Ex-Spice-Girl will Image aufpolieren: Skandal-Boss Horner schon bald auf Netflix?

Das Ex-Spice-Girl und sein Ehemann waren bereits in der Erfolgs-Doku "Formula 1: Drive to Survive" des Streaming-Riesen zu sehen, nun sollen sich die Kameras aber vor allem auf ihr Privatleben konzentrieren.

Wie der englische Mirror berichtet, befindet sich das Promi-Paar sogar bereits in Gesprächen über eine Zusammenarbeit und will mit den auf Film gebannten Einblicken die jüngsten Beziehungsprobleme im Zuge der Vorwürfe gegen den F1-Funktionär hinter sich lassen.

Beim Großen Preis von Bahrain stand Geri Halliwell ihrem Ehemann Christian Horner zur Seite. © David Davies/PA Wire/dpa

Eine inzwischen ehemalige Red-Bull-Mitarbeiterin hatte Anfang Februar dieses Jahres schwere Anschuldigungen gegen Horner erhoben und ihm "unangemessenes Verhalten" vorgeworfen.

Eine interne Untersuchung sprach den Teamchef anschließend zunächst von jeglicher Schuld frei, allerdings gelangten kurz darauf private E-Mails und Chat-Verläufe an die Öffentlichkeit, die gar kein gutes Licht auf den Briten warfen.

Besonders unter diesem Leak habe auch das Familienleben des Glamour-Paares stark gelitten. Dennoch zeigten sich beide wenig später demonstrativ Hand in Hand beim Großen Preis von Bahrain.

Horner selbst wies die Vorwürfe stets zurück, ein Ende des Skandals ist allerdings trotzdem noch nicht in Sicht. Laut der Boulevardzeitung The Sun sollen die Ermittlungen in der vergangenen Woche mit neuen Befragungen in die nächste Runde gegangen sein. Das erste Ergebnis wurde von der betroffenen Frau angefochten.

Halliwell und der F1-Boss sind seit 2015 verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn sowie jeweils eine Tochter aus vergangenen Beziehungen.