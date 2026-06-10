Trotz großem Fan-Kritikpunkt: Sachsenring-Ticketnachfrage über Rekord-Vorjahr

Leipzig/Oberlungwitz - 256.441 Menschen gönnten sich im vergangenen Jahr das Sachsenring-Erlebnis – ein Allzeit-Rekord. Aktuelle Prognosen geben Grund zur Annahme, dass diese Zahl 2026 sogar übertroffen werden könnte. Doch die Organisatoren sind (noch) vorsichtig.

Präsentierten einige Kernzahlen zum diesjährigen MotoGP-Rennen am Sachsenring (v.l.): Sachsenring-Event-Chef Robert Dorn, ADAC-Motorsport-Sprecher Oliver Runschke und ADAC-Sachsen-Boss Klaus Klötzner. © Lutz Brose

Bis Dienstagabend seien 105.000 Tickets verkauft worden, teilte der Chef der Sachsenring Event GmbH, Robert Dorn (36), im "Dock20" am neuen Leipziger Stadthafen mit. Damit läge man rund drei Prozent über dem Vorjahreswert, den man damals rund vier Wochen vor der Veranstaltung erreicht hatte. Einige Tribünen seien sogar schon ausverkauft.

Die Preise habe man trotz erhöhter Lizenzgebühr durch die Vertragsverlängerung bis 2031 stabil halten können. Dorn: "Wir werden tunlichst vermeiden, Mehrkosten auf die Besucher umzulegen!"

Diese Wasserstandsmeldung bedeute jedoch nicht, dass man zum Moto-GP-Rennen am Sonntag (12. Juli) auch mehr Zuschauer auf den Rängen habe. Besonders viele Besucher aus der Region würden sich erst kurzfristig und vor allem wetterabhängig für oder gegen ein Kommen entscheiden.

Das Event entwickle sich auch immer mehr zu einem Familienfest. Tickets würden demnach nicht nur eingefleischte Motorsportfans kaufen.

Um dem Zuschauertrend zu folgen, wird dieses Jahr am Donnerstag (9. Juli) erstmals ein kostenfreier Family Day ausgerichtet, bei dem Kinder bei MotoGP-Simulator, Hüpfburg, Pocket Bikes und vielem anderen auf ihre Kosten kommen.