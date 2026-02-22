 291.902

Olympia 2026 im Ticker: Delegationen strömen in die Arena von Verona

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Olympia geht mit einer Abschlussfeier in Verona zu Ende. Die Delegationen schwenken Fahnen und tragen alle Uniform.

Von Tina Hofmann, Martin Gaitzsch, Ivan Simovic, Niklas Perband, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina gehen heute zu Ende!

Die deutschen Frauen-Duos haben am Samstag im Zweierbob mit Gold und Silber die nächsten Medaillen für Team D im Eiskanal eingesackt. Am finalen Tag der Spiele ziehen die Männer im Vierer zum krönenden Abschluss nach. Mit der Schlussfeier in Verona, die unter dem Motto "Beauty in Action" steht, gehen die Spiele zu Ende.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

21.40 Uhr: Nicht vergessen! Wir sind bei der Abschlussfeier einer Sportveranstaltung. Also werden auch noch einige Sieger gekürt, darunter die schwedische Langläuferin Ebba Andersson. Es ertönt deshalb auch die Hymne von Schweden.

21.30 Uhr: Nachdem alle Delegationen in der Arena angekommen sind, wird eine "Hommage an Europa" geboten.

Es wird dabei getanzt, was das Zeug hält. Unter anderem hüpft mit Flavio Cannone ein italienischer Sportler gekonnt auf dem Trampolin herum.

21.13 Uhr: Die Anzahl der Fahnen hat sich signifikant erhöht.

Inzwischen sind die Delegationen auf dem Weg ins Amphitheater und schwenken zahlreiche kleinere Flaggen. Bei der deutschen Delegation vollführen die Eiskunstläufer Annika Hocke und Robert Kunkel eine anspruchsvolle Hebefigur.

Die unter dem Motto "Beauty in Action" gestartete Abschluss-Feier bietet nun für alle Betrachter ein festliches und farbenfrohes Bild.  © Michael Kappeler/dpa

21.09 Uhr: Mittlerweile sind die Fahnenträger auf dem Weg in die Arena von Verona.

Manche der Flaggen werden von Sportlern getragen. Andere Nationen sind bereits abgereist, sodass Volunteers die Fahnen dieser Staaten in die Arena bringen. Insgesamt haben 92 Nationen an den Olympischen Spielen 2026 teilgenommen. Deutsche Fahnenträger sind übrigens die Rodler Tobias Wendl und Tobias Arlt.

92 Flaggen werden in die Arena von Verona getragen.
92 Flaggen werden in die Arena von Verona getragen.  © Michael Kappeler/dpa

20.59 Uhr: Was jetzt noch zu einer Olympischen Feierlichkeit fehlt, ist Feuer.

Nun ist auch das Olympische Feuer unterwegs in die Arena.

Vier Herren sind dafür verantwortlich, dass das Olympische Feuer nach Verona getragen wird.
Vier Herren sind dafür verantwortlich, dass das Olympische Feuer nach Verona getragen wird.  © Michael Kappeler/dpa

20.55 Uhr: Während die Sportler bei der italienischen Nationalhymne mitsingen, wird ganz gemächlich die italienische Fahne am Mast hochgezogen. Daneben weht die olympische Flagge im Wind.

20.53 Uhr: Nach rund 20 Minuten sind dann auch das erste Mal Sportler zu sehen. Freudig strahlen italienische Medaillengewinner in die Kamera, ehe ein Bläser besinnliche musikalische Töne anstimmt.

20.47 Uhr: Nach klassischer Musik geht es mit "Faces of Olympia" - den "Gesichtern von Italien" weiter.

Die Zuschauer im blau eingefärbten Amphitheater bekommen eine gefühlvolle tänzerische Darbietung zu sehen.

20.40 Uhr: Gezeigt wird eine imposante Opern-Kulisse.

Passend dazu ertönt klassische Musik, die man aus der Oper kennt. Unter anderem wird "La Traviata" von Guiseppe Verdi inszeniert und damit auch die Kultur des Gastgeberlands Italien abgefeiert. Auch "Rigoletto" erklingt.

20.35 Uhr: Geplant sind Feierlichkeiten im griechisch-römischen Stil.

Da die Abschluss-Zeremonie in Verona stattfindet, was Schauplatz von "Romeo und Julia" ist, sind Parallelen zum Shakspeare-Drama zu erwarten.

"Beauty in Action" lautet das Motto bei der Olympischen Abschlussfeier.
"Beauty in Action" lautet das Motto bei der Olympischen Abschlussfeier.  © Michael Kappeler/dpa

22. Februar, 20.27 Uhr: Was passiert am Abend in Verona?

Mit einer Abschlussfeier gehen die Olympischen Spiele zu Ende.

Schauplatz ist die Verona Olympic Arena.

In Verona werden gehen die Olympischen Winterspiele feierlich zu Ende.
In Verona werden gehen die Olympischen Winterspiele feierlich zu Ende.  © Francisco Seco/AP/dpa

22. Februar, 17 Uhr: USA gewinnen Eishockey-Finale

Spiel, Satz und Sieg bei Olympia!

Die USA holen sich die letzte Olympische Goldmedaille. Jack Hughes heißt der Schütze des entscheidenden Treffers zum 2:1 in der Overtime. Während bei den US-Boys die Freude riesengroß ist, müssen die Final-Gegner aus Kanada den späten Nackenschlag erstmal abschütteln.

Die USA siegen im Eishockey-Finale gegen Kanada mit 2:1 nach Overtime.
Die USA siegen im Eishockey-Finale gegen Kanada mit 2:1 nach Overtime.  © Peter Kneffel/dpa

22. Februar, 16.38 Uhr: USA und Kanada müssen in die Overtime

Es ist und bleibt ein packendes Eishockey-Duell.

Zwischen Kanada und den USA schwanken Kufen-Waagen hin und her. Chancen gibt es hüben wie drüben, doch es bleibt auch nach dem 3. Drittel beim 1:1-Unentschieden. Doch es fällt heute definitiv

Den Kanaadiern ist gegen die USA erst ein einziges Tor gelungen.
Den Kanaadiern ist gegen die USA erst ein einziges Tor gelungen.  © Peter Kneffel/dpa

22. Februar, 15.46 Uhr: Kanada gleicht aus

Kurz vorm Ende des 2. Drittels konnte Kanada im Eishockey-Finale ausgleichen.

Es steht 1:1. Der Torschütze war Cale Makar. Fällt im 3. Drittel eine Entscheidung oder muss die Overtime her?

US-Torwart Connor Hellebuck (Mitte) wurde von den Kanadiern in Spielminute 39 überwunden.
US-Torwart Connor Hellebuck (Mitte) wurde von den Kanadiern in Spielminute 39 überwunden.  © Peter Kneffel/dpa

22. Februar, 14.52 Uhr: USA auf Goldkurs

Nach dem ersten Drittel führen die USA im Eishockey-Finale 1:0 gegen Kanada.

Das bislang einzige Tor hatte Matt Boldy in der 6. Minute geschossen.

22. Februar, 14.40 Uhr: Deutschland wird Fünfter in der Medaillenwertung

Der angestrebte dritte Rang wurde verfehlt, am Ende landet Team D auf Platz 5 bei den Winterspielen. Insgesamt wurde achtmal Gold, zehnmal Silber und achtmal Bronze geholt - 26 Medaillen an der Zahl.

In Peking vor vier Jahren wurde Deutschland hinter Norwegen noch Zweiter in der Nationenwertung.

"Deutschland ist und bleibt eine Wintersportnation. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir in der Gesamtbilanz unseren eigenen Ansprüchen bei den Winterspielen 2026 nicht gerecht geworden sind", sagte Sport-Staatsministerin Christiane Schenderlein (CDU) laut dpa.

"Bei Olympischen Winterspielen wollen wir, wie in den vergangenen Jahren, zu den Top-3-Nationen gehören, im Sommer wieder zu den besten fünf. Die Ergebnisse aus Italien sind deshalb auch ein klarer Handlungsauftrag, unsere geplanten Reformen weiter voranzutreiben."

22. Februar, 14.23 Uhr: Lochner über sein großes Finale - "Kann ich jetzt überhaupt noch nicht glauben"

"Unglaublich, dass ein Plan nochmal so aufgeht bei meiner letzten Fuhre. Das kann ich jetzt überhaupt noch nicht glauben und es wird ewig dauern, bis ich das realisiere", sagte Johannes Lochner nach seinem Olympiasieg im Viererbob dem ZDF.

"Es ist einfach so ein Traum, der sich seit zwei Jahren in meinem Kopf abgespielt hat. Dass er jetzt wahr ist - unbeschreiblich. Das ist ein Moment für die Ewigkeit", sagte Lochner, dessen Karriere nun ein "perfektes Ende" gefunden hat.

Gold im letzten Rennen für Johannes Lochner!
Gold im letzten Rennen für Johannes Lochner!  © dpa | Robert Michael

22. Februar, 14.19 Uhr: Finale im Eishockey wird zum Finale der Winterspiele - USA legen vor

Jetzt heißt es USA gegen Kanada. Die beiden favorisierten Herren-Mannschaften spielen um den Eishockey-Olympiasieg. Es ist die letzte sportliche Entscheidung der Winterspiele.

Bereits nach knapp sechs Minuten gehen die USA mit 1:0 in Führung.

22. Februar, 13.49 Uhr: Vorletzte Entscheidung gefallen - Schwedinnen sind Curling-Olympiasiegerinnen

Bis ins 10. End kämpfen Schweden und die Schweiz ihr mehr als 2,5 Stunden langes Finale beim Curling aus.

Am Ende sind die Schwedinnen die überglücklichen Gewinnerinnen, gewinnen mit 6:5.

Nun gibt es nur noch eine einzige Medaillen-Entscheidung bei diesen Olympischen Spielen: Das Eishockey-Finale der Herren (14.10 Uhr) zwischen den USA und Kanada.

22. Februar, 13.16 Uhr: Medaillen-Rekord! BSD rettet deutsche Olympia-Bilanz

In Peking gab es für den Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) vor vier Jahren schon 16 Medaillen - in Cortina wurde das sogar deutlich überboten.

Unglaubliche 19 Medaillen holt Team D durch Rodeln, Skeleton und Bob! Ohne den Eiskanal hätte Deutschland nur siebenmal Edelmetall.

Titelfoto: Michael Kappeler/dpa

