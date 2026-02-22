 278.304

Olympia 2026 im Ticker: Deutsche Viererbob-Herren verteidigen Dreifach-Führung!

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Laura Nolte und Deborah Levi haben Gold im Zweierbob gewonnen, Lisa Buckwitz und Neele Schuten schnappen sich Silber.

Von Tina Hofmann, Martin Gaitzsch, Ivan Simovic, Niklas Perband, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina gehen heute zu Ende!

Die deutschen Frauen-Duos haben am Samstag im Zweierbob mit Gold und Silber die nächsten Medaillen für Team D im Eiskanal eingesackt. Am finalen Tag der Spiele wollen die Männer im Vierer zum krönenden Abschluss weiteres Edelmetall regnen lassen.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

22. Februar, 10.19 Uhr: Frauen starten auf die 50 Kilometer

Zeitgleich mit dem dritten Viererbob-Lauf begann auch der Skilanglauf-Massenstart der Frauen.

Für Deutschland ist nur Katharina Henning Dotzler am Start über die 50 Kilometer. Nach 7,2 Kilometern liegt sie auf Rang 9 mit schon knapp 22 Sekunden Rückstand auf die derzeit führende Schwedin Ebba Andersson.

22. Februar, 10.10 Uhr: Viererbob-Herren verteidigen Dreifach-Führung

Wieder zaubert Lochner zwar keinen perfekten Lauf in den Eiskanal, der Konkurrenz lässt er aber trotzdem kaum eine Chance.

Friedrich verliert erneut einige Hundertstel, liegt nun 0,48 Sekunden hinter Lochner. Ein Angriff ist wohl nur noch bei einem wirklich heftigen Patzer von Lochner möglich.

Auch Ammour zeigt eine zufriedenstellende Fahrt, liegt nun aber schon fast eine volle Sekunde hinter seinem führenden Landsmann. Wichtiger für ihn: Er bleibt auf dem dritten Rang. Die Schweizer um Michael Vogt sitzen ihm mit nur 0,9 Zehnteln Rückstand allerdings im Nacken. Der Italiener Baumgartner liegt 18 Hundertstel hinter Ammour. Der Bronze-Kampf bleibt spannend!

Johannes Lochner sowie seine Anschieber Thorsten Margis, Jörn Wenzel und Georg Fleischhauer fahren in einer eigenen Liga.
Johannes Lochner sowie seine Anschieber Thorsten Margis, Jörn Wenzel und Georg Fleischhauer fahren in einer eigenen Liga.

22. Februar, 9.47 Uhr: Deutsche starten in den dritten Viererbob-Lauf

Weil sie auf Rang 1, 2 und 3 nach den ersten zwei Läufen liegen, starten Johannes Lochner, Francesco Friedrich und Adam Ammour und ihre Anschieber im 3. Lauf ab 10 Uhr an eben jenen Positionen.

Kann Friedrich Lochner doch noch einmal angreifen? Kann Ammour den Bronze-Rang gegen die internationale Konkurrenz verteidigen?

22. Februar, 7.48 Uhr: Macht Olympiasiegerin Nolte doch weiter?

Eigentlich sei es der Plan gewesen nach den Olympischen Winterspielen in Cortina aufzuhören, berichtete Laura Nolte nach ihrem Sieg im Zweierbob.

"Ich glaube, das haben wir uns jetzt beide so ein bisschen anders überlegt. Es macht einfach noch super viel Spaß", gestand die Deutsche. Also Attacke auf den Gold-Hattrick in den französischen Alpen in vier Jahren? "La Plagne hat natürlich einen besonderen Platz in unserem Herzen. Da hatten wir unseren ersten Weltcupsieg zusammen. Also ja, gucken wir mal, was die Zukunft bringt", sagte Nolte mit Blick auf Anschieberin Deborah Levi.

Laura Nolte (l.) und Deborah Levi wollen 2030 wohl doch nochmal angreifen.
Laura Nolte (l.) und Deborah Levi wollen 2030 wohl doch nochmal angreifen.

22. Februar, 7.29 Uhr: Kanada über "Hass" nach Curling-Gold und Schummel-Wirbel

"Es gab in dieser Woche viel Hass da draußen, aber wir haben uns entschieden, diesen Hass nicht in unsere Kabine zu lassen, ihm keinen Raum in unseren Köpfen zu geben und uns einfach gegenseitig zu vertrauen", sagte Kanadas Curler Marc Kennedy nach dem Olympiasieg seines Teams.

Zu Beginn des Turniers hatte der Schwede Oskar Eriksson dem 44-Jährigen verbotene mehrmalige Berührung des Steins vorgeworfen. Kennedy reagierte wütend, stritt alles ab und rief Eriksson gar "Fuck off" ("Verpiss dich") zu.

"Ich hätte das besser lösen können, absolut. Aber was geschehen ist, ist geschehen", ordnete er den Wirbel nach Kanadas Triumph ein.

Kanada jubelte über Curling-Gold.
Kanada jubelte über Curling-Gold.

22. Februar, 7.10 Uhr: Alles hat ein Ende

Nach mehr als zwei Wochen gehen die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina heute zu Ende.

Die Viererbob-Entscheidung (10 Uhr und 12.15 Uhr) der Männer verspricht noch einmal reichlich Medaillen für Team D.

Um 20.30 Uhr findet dann die große Abschlussfeier statt mit Tobias Wendl und Tobias Arlt als Fahnenträger für Deutschland - für Euch auch bei uns im Ticker mit- und nachzulesen.

21. Februar, 23.30 Uhr: Das war der vorletzte Olympia-Tag

Damit verabschieden wir uns aus dem 15. und vorletzten Wettkampftag der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina.

In unserem Medaillenspiegel erfahrt Ihr, wie Deutschland kurz vor dem Ende des Mega-Events dasteht, nachdem die Zweierbob-Duos der Frauen die Edelmetall-Bilanz noch einmal etwas aufbügeln konnten.

21. Februar, 23 Uhr: Finnland gewinnt Bronze im Eishockey

Deutschland-Bezwinger Slowakei bleibt auch gegen Finnland ohne Chance.

Die Skandinavier gewinnen mit 6:1 (1:0,1:1,4:0) in der Milano Santagiulia Ice Hockey Arena.

21. Februar, 22.09 Uhr: Kanada krönt sich zum Curling-Olympiasieger!

Das kanadische Curling-Team der Männer hat sich im Finale mit 9:6 gegen Großbritannien durchgesetzt und Gold gewonnen!

Nach einem spannenden Duell, das fast in die Verlängerung ging, brachen bei den Kanadiern alle Dämme.

Kanada ist Curling-Olympiasieger!
Kanada ist Curling-Olympiasieger!

21. Februar, 21.49 Uhr: Deutscher Doppelsieg im Zweierbob

Goldmedaille im Zweierbob verteidigt! Laura Nolte und Deborah Levi geben sich im letzten Durchgang keine Blöße und wiederholen ihren Erfolg aus Peking vier Jahre später auch im Eiskanal von Cortina.

Silber schnappt sich Team Deutschland ebenfalls, Lisa Buckwitz und Neele Schuten fahren mit 0,53 Sekunden Abstand auf Platz zwei.

Für einen deutschen Dreifach-Triumph hat es leider nicht gereicht, Kim Kalicki und Talea Prepens kamen im vierten Lauf nicht mehr am US-Duo Humphries Armbruster/Jones, das sich über Bronze freut.

Laura Nolte und Deborah Levi fahren im Eiskanal von Cortina zur nächsten deutschen Bob-Goldmedaille!
Laura Nolte und Deborah Levi fahren im Eiskanal von Cortina zur nächsten deutschen Bob-Goldmedaille!

21. Februar, 21.05 Uhr: Jetzt zählt es für die deutschen Zweierbobs

Der vierte und finale Durchgang beim Zweierbob der Frauen steht in den Startlöchern!

Den Anfang machen Viktoria Cernanska und Lucia Mokrasova aus der Slowakei, Laura Nolte und Deborah Levi beschließen den Wettkampf an Position 20, wenn es ans Eingemachte und um die Goldmedaille geht.

