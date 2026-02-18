 213.101

Olympia 2026 im Ticker: Eiskunstlauf-Star beklagt "abscheulichen Hass im Internet" nach Sturz-Drama

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: US-Eiskunstläufer Ilia Malinin hat sich einige Tage nach seinem Sturz-Drama in der Kür über Online-Hass beschwert.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind im vollen Gange!

Gold, Silber und Bronze: Johannes Lochner, Francesco Friedrich und Adam Ammour haben am Dienstag einen deutschen Dreifach-Sieg im Zweierbob eingefahren. Am zwölften Wettkampftag hat Deutschland am Mittwoch etwa in Form von Skirennläuferin Emma Aicher die Chance auf eine Medaille im Slalom.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

18. Februar, 10.16 Uhr: Emma Aicher vorerst auf Platz sechs

Emma Aicher zeigt mal wieder, was für eine gute Allrounderin sie ist, aktuell reicht das aber nur für Platz sechs.

Allerdings hat die zweifache Silber-Gewinnerin im Moment nur wenige Hundertstel Abstand auf die Medaillenränge, hier ist also noch alles drin.

18. Februar, 10.09 Uhr: Lena Dürr legt im Slalom vor

Im Slalom der Skirennläuferinnen geht es seit 10 Uhr im ersten Durchgang zur Sache.

Lena Dürr hat dabei mit 47,95 Sekunden gut vorgelegt und sich zwischenzeitlich auf Platz eins geschoben, wurde allerdings direkt im Anschluss von US-Superstar Mikaela Shiffrin wieder verdrängt. Der Abstand beträgt 0,82 Sekunden. Gleich ist Emma Aicher dran.

18. Februar, 9.54 Uhr: Eiskunstlauf-Star Ilia Malinin beschwert sich über Online-Hass

Nach mehr als zwei ungeschlagenen Jahren hat US-Eiskunstläufer Ilia Malinin bei der Kür am Freitag gepatzt. auch wenn er damit an einem verrückten Abend keinesfalls allein war, prasselte im Anschluss an das Sturz-Drama offenbar großer Groll in den sozialen Netzwerken auf ihn ein.

"Auf der größten Bühne der Welt kämpfen auch diejenigen, die nach außen hin am stärksten wirken, möglicherweise innerlich unsichtbare Kämpfe", schrieb der 21-Jährige auf Instagram.

"Abscheulicher Hass im Internet greift den Verstand an, und Angst lockt ihn in die Dunkelheit, egal wie sehr man sich bemüht, trotz des endlosen, unüberwindbaren Drucks bei Verstand zu bleiben", fügte Malinin an.

Der zweifache Weltmeister war nach seiner Führung im Kurzprogramm bei der Kür gestürzt und noch auf Platz acht abgefallen. Mikhail Shaidorov aus Kasachstan schnappte sich so überraschend die Goldmedaille.

Ilia Malinin leistete sich bei der Kür am Freitag einen folgenschweren Fehler.
Ilia Malinin leistete sich bei der Kür am Freitag einen folgenschweren Fehler.  © WANG Zhao / AFP

18. Februar, 8.54 Uhr: Friedrich findet Silber "verdammt cool"

Der vierfache Olympiasieger Francesco Friedrich freut sich anscheinend auch über eine Silbermedaille.

"Silber sieht verdammt cool aus", so Friedrich nach dem Rennen am Dienstag.

Francesco Friedrich und Alexander Schüller freuen sich über Silber.
Francesco Friedrich und Alexander Schüller freuen sich über Silber.  © Michael Kappeler/dpa

17. Februar, 22.30 Uhr: So sieht der Medaillenspiegel aus

Mit dem Triumph im Zweier-Bob kamen drei weitere Medaillen für Team D hinzu.

Einen Überblick über den aktuellen Medaillen-Stand findet Ihr im Artikel: "Das ist der Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele".

17. Februar, 22.20 Uhr: So kann das Podest gerne immer aussehen

Team D hat im Zweier-Bob triumphiert - und dominiert.

Neben feinstem Edelmetall für sich, beschenkten die Sportler ihr Land mit tollen Szenen von der Siegerehrung.

Ganz oben: Freudensprünge bei Johannes Lochner und Georg Fleischhauer.
Ganz oben: Freudensprünge bei Johannes Lochner und Georg Fleischhauer.  © Robert Michael/dpa
Team D - eine Macht im Zweier-Bob.
Team D - eine Macht im Zweier-Bob.  © Michael Kappeler/dpa

17. Februar, 22 Uhr: Drei Deutsche auf dem Treppchen

Nach dem Ende des vierten Laufs im Zweier-Bob steht fest: Das Siegertreppchen ist Schwarz-Rot-Gold!

Johannes Lochner, Francesco Friedrich und Adam Ammour gaben sich keine Blöße und verteidigten ihren Vorsprung mit nahezu tadellosen Fahrten vor der Konkurrenz.

Haben allen Grund zu Jubeln: Johannes Lochner und Georg Fleischhauer.
Haben allen Grund zu Jubeln: Johannes Lochner und Georg Fleischhauer.  © Robert Michael/dpa

17. Februar, 21.52 Uhr: Lochner überragend zu Gold

Johannes Lochner und sein Anschieber Georg Fleischhauer haben noch einen drauf gesetzt und sind zu Gold gefahren.

Inklusive bester Startzeit kamen sie nach 54.91 Sekunden ins Ziel. Die nahezu fehlerlose Fahrt war ein Genuss. Glückwunsch!

Gesamtzeit von Lochner und Fleischhauer: 3.39.70 Minuten.

Johannes Lochner und sein Anschieber Georg Fleischhauer holen überragend Gold!
Johannes Lochner und sein Anschieber Georg Fleischhauer holen überragend Gold!  © Michael Kappeler/dpa

17. Februar, 21.48 Uhr: Friedrich auf Silber-Kurs

Mit einer Zeit von 55.33 Sekunden kommt Francesco Friedrich ins Ziel.

Gesamtzeit jetzt: 3.41.04 Minuten. Das ist mindestens Silber.

Francesco Friedrich und Alexander Schüller gewinnen Silber.
Francesco Friedrich und Alexander Schüller gewinnen Silber.  © Michael Kappeler/dpa

17. Februar, 21.46 Uhr: Ammour macht Bronze klar

Im vierten und letzten Lauf schlittert Adam Ammour mit seinem Anschieber Alexander Schaller in 55,35 Sekunden über die Bobbahn.

Ihre Gesamtzeit beträgt damit 3.41.52 Minuten. Trotz eines kleinen Drifts zwischendrin, kann ihnen die Bronze-Medaille damit niemand mehr nehmen.

Die beiden legten die bisher beste Startzeit an den Tag.

Adam Ammour ließ sich den dritten Rang auch im letzten Lauf nicht mehr nehmen.
Adam Ammour ließ sich den dritten Rang auch im letzten Lauf nicht mehr nehmen.  © Michael Kappeler/dpa

17. Februar, 20.52 Uhr: Feiert Team D im Zweier-Bob gleich das Medaillen-Triple?

Um 21.05 Uhr geht es mit dem finalen vierten Lauf im Zweier-Bob weiter.

Nicht allzu gewagte These: Erlauben sich die drei deutschen Teams keine Fehler, feiert Team D gleich ein Medaillen-Triple aus Gold, Silber und Bronze.

Titelfoto: WANG Zhao / AFP

Mehr zum Thema Olympische Winterspiele: