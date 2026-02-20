Olympia 2026 im Ticker: Gold für Deutschland! Maier fliegt zum Ski-Cross-Sieg

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Freestylerin Daniela Maier fährt zum Sieg im Ski Cross und holt die Goldmedaille.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind im vollen Gange!

Am 13. Wettkampftag bleibt Deutschland zum ersten Mal ohne Medaille. Damit steht Team D weiterhin bei fünf Olympiasiegen und jeweils achtmal Silber und Bronze. In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

20. Februar, 13.17 Uhr: Daniela Maier holt Gold für Deutschland!

Daniela Maier hat es geschafft, die gebürtige Schwarzwälderin holt Gold im Ski Cross! Nach Bronze bei den Spielen vor vier Jahren in Peking setzt sich die 29-Jährige überraschend souverän im Großen Finale an die Spitze und holt den Triumph vor der Schweizerin Fanny Smith. Bronze geht an Sandra Näslund aus Schweden, die Französin Marielle Berger Sabbatel muss sich mit dem undankbaren vierten Platz begnügen.

Daniela Maier fährt zum Olympiasieg! © KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

20. Februar, 13.11 Uhr: Daniele Maier auf Medaillenkurs

Die deutsche Freestylerin Daniela Maier hat es beim Ski Cross der Frauen ins Große Finale geschafft und damit sehr gute Chancen auf Edelmetall! Dafür muss sie nur eine ihrer drei Gegnerinnen hinter sich lassen. Die Schwedin Sandra Näslund, Fanny Smith aus der Schweiz und Marielle Berger Sabbatel dürften aber ebenfalls alle drei eine Medaille im Visier haben.

20. Februar, 12.44 Uhr: Rekord-Rodler tragen die deutsche Fahne

Mit Gold in der Teamstaffel avancierten Tobias Wendl und Tobias Arlt zu den erfolgreichsten deutschen Winter-Olympioniken aller Zeiten, jetzt wird dem Duo die nächste besondere Ehre zuteil: Sie tragen die schwarz-rot-goldene Fahne bei der Abschlussfeier. "Es war ein Lebensziel von uns, die deutsche Mannschaft als Fahnenträger anführen zu dürfen. Dass wir das nun zum Abschluss unserer olympischen Karrieren erfüllen können, ist mindestens so viel wert wie der Olympiasieg hier", erklärten die Rodler. Wendl war schon als Fahnenträger für die Eröffnungsfeier nominiert gewesen, ging jedoch letztlich leer aus. Die beiden kündigten bereits an, dass die laufenden Winterspiele ihre letzten sein werden.

Die Rodler Tobias Wendl und Tobias Arlt dürfen die deutsche Fahne bei der Abschlussfeier tragen. © Michael Kappeler/dpa

20. Februar, 11.04 Uhr: Deutschland bislang vom Blech-Pech verfolgt

Mit elf vierten Plätzen führt Deutschland die wohl unglücklichste Olympia-Rangliste im Moment an. Im Biathlon erwischte es sowohl die Männer- als auch die Frauenstaffel, dazu Vanessa Voigt im Einzel. Die Langlauf-Damen fuhren in der Staffel ebenso am Podest vorbei, im Skispringen verfehlten das Mixed- und Super-Team knapp Edelmetall. Dazu kommen Toni Eggert und Florian Müller im Rodel-Doppelsitzer, Skeletoni Hannah Neise, Snowboarderin Annika Morgan im Slopestyle, Lisa Buckwitz im Monobob sowie Tatjana Paller bei der Skibergsteigen-Premiere. Andere schwarz-rot-goldene Dramen wie bei Lena Dürr, die zweimal auf Medaillenkurs war und vor allem im Slalom kurios scheiterte, sind hier sogar noch ausgenommen. Norwegen holt sich mit neun zweiten Plätzen derzeit Silber in der Blech-Statistik, was angesichts von 16 Goldmedaillen aber zu verkraften sein dürfte. Frankreich schrammte achtmal knapp am Treppchen vorbei und belegt damit Platz drei.

Vanessa Voigt landete sowohl im Einzel als auch in der Staffel auf dem undankbaren vierten Platz. © Marco BERTORELLO / AFP

20. Februar, 9.43 Uhr: Felix Neureuther wünscht sich kürzere Strecken bei Olympia

Als TV-Experte betreute Deutschlands Ski-Star Felix Neureuther die Olympischen Spiele in Bormio. Die vielen verschiedenen Wettkampfstandorte waren dem 41-Jährigen in Italien jedoch ein Dorn im Auge. "Ob das die Zukunft für die Olympischen Spiele ist, mit den weiten Wegen und den verteilten Sportstätten, ist für mich daher schon fraglich", stellte er im Interview mit der Süddeutschen Zeitung fest. "Wir sollten die Spiele an Orte vergeben, wo sie nicht nur dezentral durchführbar sind." Die Spiele werden aktuell in 13 verschiedenen Stätten ausgetragen. Für das Mega-Event 2030 in den französischen Alpen ist erneut ein dezentrales System mit mehreren Orten geplant. "Es war sehr separiert, und da ist nicht die Olympia-Stimmung aufgekommen, die sich viele erhofft hatten", so Neureuther weiter.

Im Deutschen Haus hatte Felix Neureuther ein Lächeln auf den Lippen, doch insgesamt kritisierte der ARD-Experte die Olympia-Stimmung. © Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance/Team D/dpa

19. Februar, 22.21 Uhr: Das war der 13. Wettkampftag

Der 13. Wettkampftag verlief aus deutscher Sicht eher enttäuschend: Zum ersten Mal bei diesen Winterspielen holte Team D keine Medaille. Auch im noch laufenden Eiskunstlauf-Finale der Frauen gibt es keine weitere Medaillenchance, denn es ist keine deutsche Teilnehmerin am Start. Wie sich Deutschland dadurch jetzt im Medaillenspiegel positioniert, findet Ihr hier.

19. Februar, 21.55 Uhr: USA krönt sich zum Eishockey-Olympiasieger

Die USA haben das Eishockey-Finale der Frauen gegen Kanada in der Overtime mit 2:1 für sich entschieden! Vier Minuten waren gespielt, da sorgte Megan Keller mit dem entscheidenden Treffer für die übersprudelnde US-amerikanische Freude. Dabei hatte Kanada beinahe die gesamte Partie über geführt, erst zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit hatten die USA überhaupt ausgeglichen.

Die USA feiern den dritten Olympiasieg ihrer Geschichte im Frauen-Eishockey. © Hassan Ammar/AP/dpa

19. Februar, 21.50 Uhr: Schwerer Sturz überschattet Halfpipe-Qualifikation

Die Qualifikation der Freestyle-Skifahrerinnen auf der Halfpipe ist von einem schweren Sturz der Medaillenkandidatin Cassie Sharpe überschattet worden. Die Kanadierin stürzte im zweiten Durchgang bei der Landung nach einem Trick und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Sharpe musste lange behandelt werden und konnte erst nach rund zehn Minuten in einem Schlitten abtransportiert werden. Dabei gab die 33-Jährige den geschockten Zuschauern immerhin selbst leichte Entwarnung und winkte ins Publikum. Ihr Ergebnis aus dem ersten Lauf reichte trotzdem, um sich als Drittbeste für das Finale zu qualifizieren. Ob Sharpe dort am Samstagabend antreten kann, ist noch nicht klar.

Die Kanadierin Cassie Sharpe ist in der Qualifikation für das Halfpipe-Finale schwer gestürzt. © David Davies/PA Wire/dpa

19. Februar, 21.33 Uhr: Eishockey-Finale geht in die Overtime

Ist das spannend! Fast zwei Drittel lang lag Kanada im Eishockey-Finale der Frauen mit 1:0 vorn, doch zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit egalisierte Hilary Knight den Rückstand der USA. Damit geht es in die Overtime, vorher bereiten die Eismaschinen aber noch einmal die Spielfläche auf.

19. Februar, 21.14 Uhr: Italienischer Ski-Coach schmeißt hin

Für Italien laufen die Winterspiele im eigenen Land eigentlich äußerst erfolgreich, die Technik-Spezialisten des Herren-Alpin-Teams bekamen bisher aber nichts vom Medaillenkuchen ab. Nach enttäuschenden Ergebnissen zieht deshalb Trainer Mauro Pini (61) Konsequenzen und reicht seinen Rücktritt ein. "Ich übernehme die Verantwortung für die enttäuschenden Ergebnisse der italienischen Athleten in den technischen Disziplinen. Nach reiflicher Überlegung und in Anerkennung des fehlenden gegenseitigen Vertrauensverhältnisses zu ihren Vorgesetzten halte ich es für richtig, einen Schritt zurückzutreten", ließ der 61-Jährige über eine Mitteilung des italienischen Skiverbandes FISI ausrichten. Erst im vergangenen April hatte Pini das Technik-Team der italienischen Skirennfahrer übernommen, allerdings schon während der Weltcup-Saison nicht die erhofften Ergebnisse feiern können. Bei Olympia nahm die Formkrise dann ihren Lauf: In Slalom und Riesenslalom zusammen erreichten nur zwei von acht Starten überhaupt das Ziel.

Mauro Pini (61) reicht nach weniger als einem Jahr als italienischer Technik-Chefcoach seinen Rücktritt ein. © Martin Baumann/TASR/dpa

19. Februar, 19.18 Uhr: Kanada und die USA kämpfen um Eishockey-Gold

Es geht um Gold! Ein besseres Eishockey-Finale der Frauen hätte man sich kaum ausmalen können, denn es treffen die beiden Top-Favoriten Kanada und USA aufeinander. Es ist tatsächlich das fünfte Mal in Folge, dass die beiden Nationen im Olympiafinale stehen, bei drei der letzten vier Duellen behielt Kanada die Oberhand.

Kanada geht als Titelverteidiger ins Finale. © Alexander NEMENOV / AFP

Die USA forderten Kanada schon in den vergangenen vier Olympia-Finals heraus, konnten davon aber nur eins für sich entscheiden. © Alexander NEMENOV / AFP

19. Februar, 17.54 Uhr: Eisschnellläufer Finn Sonnekalb ohne Chance im Finale über 1500 Meter

Der deutsche Eisschnellläufer Finn Sonnekalb reist ohne Medaille von den Olympischen Spielen ab. Nach seiner Erkrankung kurz vor seinem ersten Wettkampf hat er auch über 1500 Meter noch nicht die nötige Power, um mit den Topläufern mitzuhalten, und beendet den Wettkampf auf Platz 13. Den Olympiasieg schnappte sich der Chinese Zhongyan Ning, der überraschend Favorit Jordan Stolz aus den USA in die Schranken wies, vor Stolz und dem Niederländer Kjeld Nuis. Die anderen beiden Deutschen Hendrik Dombek und Moritz Klein belegten am Ende die Plätze 19 und 20. Damit ist auch die letzte deutsche Medaillenhoffnung des Tages geplatzt, zum ersten Mal bei diesen Winterspielen endet damit ein Wettkampftag ohne Edelmetall für Team D. Die letzten beiden Entscheidungen des Tages, die Eiskunstlauf-Kür der Frauen und das Eishockey-Finale der Frauen, finden ohne deutsche Beteiligung statt.

Finn Sonnekalb ist nicht rechtzeitig fit geworden, um seine Topleistung abrufen zu können. © Peter Kneffel/dpa

19. Februar, 17.15 Uhr: Schweizer Frauen-Team holt Eishockey-Bronze

Was für ein Krimi! Bis zum Ende der regulären Spielzeit stand es zwischen Schweden und der Schweiz im Eishockey-Bronzematch der Frauen 1:1, und auch die Overtime schien ohne weiteren Treffer zu verlaufen. 50 Sekunden vor dem Ende der Overtime schlug jedoch die Stunde von Alina Müller: Die Schweizer Topstürmerin überwand die schwedische Torhüterin und sorgte so dafür, dass die Eidgenossinnen nach Platz vier vor vier Jahren in Peking dieses Mal mit Edelmetall nach Hause fahren.

Alina Müller bescherte der Schweiz kurz vor Ende der Overtime die Bronzemedaille. © Alexander NEMENOV / AFP

19. Februar, 15.59 Uhr: Schweiz und Schweden wollen Eishockey-Bronze

Bei den Frauen befindet sich das Eishockey-Turnier schon auf der Zielgeraden, gleich werden die ersten Medaillen vergeben. Im Spiel um Platz drei zwischen der Schweiz und Schweden steht es im zweiten Drittel allerdings noch 1:1, es ist ein heißer Fight um Bronze.

Schweden und die Schweiz kämpfen um Eishockey-Bronze. © JULIEN DE ROSA / AFP

19. Februar, 14.55 Uhr: Spanien holt Gold im Skibergsteigen

Die erste Goldmedaille im Skibergsteigen bei den Herren geht an den Spanier Oriol Cardona Coll. Nikita Filippov aus Russland, der unter neutraler Flagge antritt, schnappt sich Silber, Dritter wird Thibault Anselmet aus Frankreich. Der Deutsche Finn Hösch war bereits im Vorlauf ausgeschieden.

Oriol Cardona Coll (M.) holt die erste Goldmedaille im Skibergsteigen der Männer. © Michael Kappeler/dpa

19. Februar, 14.43 Uhr: Deutsche Kombinierer verpassen Medaille im Teamsprint

Das darf doch nicht wahr sein! Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek können ihren Vorsprung aus dem Springen nicht halten und fahren trotz hervorragender Podest-Chancen im Langlauf über 2x7,5 Kilometer am Ende zu Platz fünf im Teamsprint. Direkt vom Start weg schmolz der Vorsprung rasant, ein Doppel-Sturz von Geiger in der achten Runde verhagelte die schwarz-rot-goldenen Edelmetall-Hoffnungen dann endgültig. Das bedeutet die ersten Spiele ohne Edelmetall für die DSV-Kombinierer seit 1998! Die Goldmedaille geht nach Norwegen, Finnland landet auf dem zweiten Platz. Österreich schnappt sich Bronze. Italien wird noch Vierter.

Ein Sturz von Vinzenz Geiger begrub die deutschen Medaillen-Hoffnungen in der Kombination endgültig. © Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Für Johannes Rydzek (Bild) und Vinzenz Geiger hat es nicht zu einer Medaille gereicht. © Tobias SCHWARZ / AFP

19. Februar, 14.03 Uhr: Tatjana Paller verpasst Medaille beim ersten Skibergsteigen

Schade! Im ersten olympischen Finale der Frauen beim Skibergsteigen schrammt Tatjana Paller auf dem vierten Platz knapp am Podest vorbei. Die Starnbergerin startete leider durchwachsen ins Rennen, hatte das Feld als Sechstplatzierte lange vor sich, aber holte am Ende noch fleißig auf und ließ Giulia Murada aus Italien sowie die Französin Margot Ravinel hinter sich. Gold geht in die Schweiz zu Marianne Fatton, Zweite wird Emily Harrop aus Frankreich, die Spanierin Ana Rodriguez Alonso freut sich über Bronze.

Für Tatjana Paller (l.) hat es knapp nicht zu Edelmetall gereicht. © Michael Kappeler/dpa

19. Februar, 13.13 Uhr: Deutsche schafft es ins erste Skibergsteigen-Finale

Tatjana Paller bekommt die Chance auf eine der ersten Medaillen überhaupt im Skibergsteigen. Die WM-Dritte hat sich im zweiten Halbfinale der Frauen als Zweitplatzierte hinter der Französin Margot Ravinel für die Entscheidungsrunde qualifiziert und damit gute Aussichten auf Edelmetall. Insgesamt treten sechs Skibergsteigerinnen in der letzten Runde an.