Olympia 2026 im Ticker: Nach Sturz schwer gezeichnet, doch Ski-Ass startet trotzdem
Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Am Freitag starten die Olympischen Spiele 2026 in Mailand und Cortina offiziell mit einer spektakulären Eröffnungsfeier im Mailänder San Siro.
Vom 6. bis zum 22. Februar kämpfen die weltbesten Wintersportler in 16 Disziplinen um insgesamt 348 Medaillen, 183 Athletinnen und Athleten vertreten dabei die deutschen Farben - Rekord!
In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.
6. Februar, 13.58 Uhr: Starkes Abfahrtstraining von Kira Weidle-Winkelhorst
Mit starker Verzögerung konnte das Abfahrtstraining der Frauen doch noch durchgezogen werden, das unterschiedlicher für die beiden Deutschen nicht hätte laufen können.
Emma Aicher (22) hatte als erste Starterin nach der langen Unterbrechung große Probleme mit der Strecke in Cortina, verpasste einige Tore und landete weit hinten im Feld. Kira Weidle-Winkelmann (29) hingegen überzeugte mit der drittschnellsten Laufzeit.
Dann waren aber alle Augen auf Lindsey Vonn (41) gerichtet: Die US-Amerikanerin, die sich nach ihrem Kreuzbandriss der Belastungsprobe unterzog, wirkte souverän und brachte ihre fahrt ohne größere Probleme ins Ziel. Eine Medaille scheint für die 41-Jährige trotz ihres Handicaps nicht ausgeschlossen zu sein.
6. Februar, 13.40 Uhr: Daniel Hemetsberger kehrt schwer gezeichnet auf die Piste zurück
Er ist irre hart im Nehmen: Der Österreicher Daniel Hemetsberger (34), der im Abfahrtstraining am Donnerstag so schwer gestürzt war, dass er sogar seinen Helm verlor, stand keine 20 Stunden später wieder auf der Piste und fuhr seine nächste Abfahrt.
Dabei war der Speed-Spezialist schwer gezeichnet: Mit Plastern auf Nase und Wange, blutunterlaufenem Auge und mehreren fehlenden Zähnen kehrte er auf die Piste zurück, war aber guter Dinge und scherzte noch mit seinen Teamkollegen herum.
Beim finalen Abfahrtstraining fuhr der 34-Jährige dann sogar auf den zweiten Platz, da aber insgesamt 21 Athleten das Training ausließen und zahlreiche weitere mit sichtbar angezogener Handbremse fuhren, hat das für den Wettkampf am Samstag keine Aussagekraft.
6. Februar, 12.15 Uhr: Abfahrts-Training der Frauen lange unterbrochen
Das zweite Abfahrtstraining der Frauen steht unter keinem guten Stern!
Zunächst musste das Training schon nach der ersten Fahrerin Ilka Štuhec (35) unterbrochen werden, da diese crashte und die Piste im Anschluss repariert werden musste, doch seither ging weiterhin nicht viel. Noch vor Deutschlands Medaillen-Hoffnung Emma Aicher (22), die als Sechste an den Start gehen soll, wurde das Training erneut unterbrochen, weil dichter Nebel über der Piste hängt.
Somit warten nicht nur Aicher und die zweite Deutsche Kira Weidle-Winkelmann (29) auf ihren Start, sondern auch Lindsey Vonn (41). Der Durchgang der US-Amerikanerin wird heiß erwartet, schließlich tritt sie mit einem Kreuzbandriss im linken Knie an, den sie sich vor rund einer Woche zugezogen hatte.
6. Februar, 11.45 Uhr: Deutsche Bob-Fahrer reisen vor Eröffnungsfeier ab
Die deutschen Top-Favoriten auf Olympia-Gold, Francesco Friedrich (35) und Johannes Lochner (35) samt ihrer Bob-Crews, werden nicht an der Eröffnungsfeier teilnehmen - obwohl sie bereits für Trainingsfahrten in Cortina weilten. Stattdessen geht es vorzeitig zurück nach Innsbruck (Friedrich) bzw. an den Königssee (Lochner).
Geplant war die Abreise zwar ohnehin, weil die Wettkämpfe der Bobfahrer erst am 16. Februar starten und beide Teams noch einen Trainingsblock nach den Testfahrten in Cortina einschieben wollten, allerdings erst nach der Eröffnungsfeier.
Doch daraus wird nun nichts. Der Grund: Im Athleten-Dorf gibt es nicht genug Platz für die Dauerrivalen, denn die Anzahl der Betten ist knapp. Die Schlafplätze werden für Sportler benötigt, deren Wettkämpfe früher stattfinden.
6. Februar, 8.30 Uhr: Heute gehen die Olympischen Spiele offiziell los!
Heute geht es endlich los! Um 20 Uhr werden die Olympischen Spiele bei der Eröffnungsfeier im Mailänder San Siro offiziell eröffnet.
Doch während ein großer Teil der Athleten zwar in Mailand vor Ort sein wird, ist es aufgrund der Verteilung der Wettkampforte über ganz Norditalien nicht für alle möglich, dort teilzunehmen.
Deshalb gibt es drei weitere Feiern: In Cortina, der Partnerstadt von Mailand, wird sogar ebenfalls ein Olympisches Feuer entzündet, zudem gibt es kleinere Veranstaltungen in Livigno und Predazzo, wo Deutschlands Co-Fahnenträgerin Katharina Schmid (29) Team D anführen wird.
Wettkämpfe gibt es allerdings schon seit Mittwoch, und auch heute dürfen unter anderem die Eiskunstläufer und Curler schon ran, bevor der Startschuss gefallen ist. Den kompletten Zeitplan findet Ihr hier. Die ersten Medaillenentscheidungen fallen dann am Samstag, den Beginn machen um 11.30 Uhr die Skirennfahrer mit der Abfahrt in Bormio.
5. Februar, 22.07 Uhr: DSV-Adler Hoffmann stark im Training
So wird's gemacht! Deutschlands Medaillen-Hoffnungsträger Felix Hoffmann (28) hat sich im ersten Training beeindruckend präsentiert.
Auf der Olympia-Normalschanze in Predazzo mischte der 28-jährige Skispringer in allen drei Durchgängen vorne mit. Einen Lauf konnte der Thüringer gewinnen, in den anderen erreichte er die Ränge zwei und drei.
Philipp Raimund (25) überzeugte ebenfalls und landete auf den Plätzen drei, fünfzehn und sechs.
Der zweifache Olympiasieger Andreas Wellinger (30) erreichte die Platzierungen 20, elf und 18. Pius Paschke (35) kam dagegen nur auf die Ränge 28, 30 und 27.
5. Februar, 21.40 Uhr: Freestyle-Snowboarder Vicktor verpasst Finale
Ist das bitter! Der deutsche Freestyle-Snowboarder Noah Vicktor (24) hat den Einzug ins Big-Air-Finale verpasst.
Der 24-Jährige scheiterte in der Qualifikation, nachdem er bei seinen ersten beiden Sprüngen die Tricks nicht stehen konnte und jeweils im Schnee landete. Damit bleibt ihm wie schon bei den Winterspielen 2022 in Peking der Einzug ins Finale am Samstag verwehrt.
5. Februar, 20.10 Uhr: DSV-Springerinnen im Training ohne Ausrufezeichen
Am heutigen Mittwochabend haben die deutschen Skispringerinnen ihr erstes offizielles Training absolviert. Auf der Normalschanze von Predazzo zeigten die DSV-Adler dabei gut noch Luft nach oben.
Katharina Schmid (29) belegte rund 24 Stunden vor ihrem Auftritt als Fahnenträgerin bei der Olympia-Eröffnungsfeier die Plätze 15, 18 und 19. Selina Freitag (24) konnte ebenfalls noch nicht vorne eingreifen.
Am besten präsentierte sich aus deutscher Sicht Agnes Reisch (26), die mit den Rängen vier, zehn und fünf überzeugte. Juliane Seyfarth (35) kam derweil nicht über die Ränge 38, 33 und 26 hinaus.
5. Februar, 16.39 Uhr: Finnlands Eishockeyspiel verschoben
Man hatte es zuvor schon befürchtet, nun ist es offiziell: Das Eishockey-Gruppenspiel der Frauen zwischen Finnland und Kanada findet heute nicht statt.
Im finnischen Team gab es einen Norovirus-Ausbruch, sodass viele Spielerinnen nicht einsatzfähig sind.
Die ursprünglich um 21 Uhr angesetzte Partie wird aus diesem Grund nun am kommenden Donnerstag nachgeholt. Diese Entscheidung trafen die Teams gemeinsam mit den Veranstaltern.
5. Februar, 16.10 Uhr: Eishockey-Frauen verlieren gegen Schweden
Auftakt-Niederlage für die deutschen Eishockey-Frauen!
Am Tag vor der offiziellen Olympia-Eröffnungsfeier hat die Mannschaft von Bundestrainer Jeff MacLeod ihr erstes Vorrundenspiel verloren, unterlag Schweden deutlich mit 1:4 (1:1, 0:2, 0:1).
Dabei war die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) durch Katarina Jobst-Smith (9. Minute) in Führung gegangen, musste sich aber am Ende durch die Treffer von Lina Ljungblom (12./28.), Mira Jungaker (40.) und Thea Johansson (52.) dann doch klar geschlagen geben.
5. Februar, 14.17 Uhr: Sturz im Abfahrtstraining
Auf der "Pista Stelvio" ist es im Abfahrtstraining erneut zu einem üblen Sturz gekommen. Nach dem Abflug von Fredrik Möller (25) am gestrigen Mittwoch hat es auf der "Pista Stelvio" in Bormio nun auch ÖSV-Star Daniel Hemetsberger (34) gelegt.
Der Österreicher verlor nach der zweiten Zwischenzeit in einer Rechtskurve die Kontrolle, rutschte in Rückenlage und stürzte. Dabei flog er durch ein Tor, verlor seinen Helm und wurde schließlich vom Fangnetz gestoppt.
Hemetsberger erlitt eine blutige Nase, eine Verletzung im Mundbereich sowie eine Schwellung am Auge. Zudem klagte er über Schmerzen im Bein.
Der Norweger Möller hatte sich bereits am Vortag bei seinem schweren Sturz im ersten Training eine Schulterluxation zugezogen. Ob er am Samstag um 11.30 Uhr bei der Herren-Abfahrt antreten kann, bleibt offen.
5. Februar, 11 Uhr: Sabotage im Olympischen Dorf! Große Wasser-Panne
Die Olympischen Spiele schreiben noch vor dem offiziellen Start die nächste Negativschlagzeile: Im Olympischen Dorf in Mailand wurden in mehreren Dutzend Zimmern die Sanitäranlagen mutwillig beschädigt, berichtet die Zeitung Corriere della Sera unter Berufung auf die Polizei.
Demnach seien zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar in 70 Zimmern Duschen und Toiletten beschädigt worden. Vermutlich kamen dabei unter anderem Fräsen zum Einsatz, die Rede ist von Sabotage. Der Zustand sei erst jetzt nach einem großflächigen Wasserschaden festgestellt worden.
Pikant: Eigentlich sollte zum neugebauten Olympischen Dorf nur Menschen mit einem besonderen Ausweis und QR-Code der Zugang möglich sein. Überwachungskameras sollen weitere Aufschlüsse bringen.
4. Februar, 21.01 Uhr: Ergebnisse der ersten Spiele im Curling-Mixed
Die ersten vier Spiele im Curling-Mixed-Wettkampf sind beendet.
Schweden, Großbritannien, Kanada und die Schweiz haben zum Auftakt jeweils einen Sieg eingefahren.
Alle Ergebnisse hier auf einen Blick:
Schweden - Südkorea 10:3
Großbritannien - Norwegen 8:6
Kanada - Tschechien 10:5
Estland - Schweiz 7:9 n.V.
4. Februar, 19.53 Uhr: Stromausfall zum Olympia-Auftakt
So hatte man sich das ganz sicher nicht vorgestellt: Der Auftakt im Curling-Mixed ist andere als nach Plan verlaufen.
Wegen eines Stromausfalls im Olympiastadion von Cortina d'Ampezzo musste der Wettbewerb nämlich für mehrere Minuten unterbrochen werden.
Um 19.08 Uhr fiel in der Eissporthalle kurzfristig die Beleuchtung aus. Nach kurzer Verzögerung war das Problem allerdings auch schon wieder behoben, sodass es ohne weitere Vorkommnisse weitergehen konnte.
4. Februar, 19.01 Uhr: Inoffizieller Start der Olympischen Winterspiele
Zwei Tage vor der offiziellen Eröffnung starten die Mixed-Curling-Teams den Wettkampf in Cortina D'Ampezzo.
Ab 19.05 Uhr stehen die ersten vier Partien im Olympiastadion auf dem Programm.
4. Februar, 18.17 Uhr: Draisaitl und Schmid tragen deutsche Fahne bei Olympia
Das Rätselraten ist vorbei, die Entscheidung gefallen: Leon Draisaitl (30) und Katharina Schmid (29) werden die deutschen Fahnenträger bei der Olympia-Eröffnungsfeier am kommenden Freitagabend sein. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) verkündete die Entscheidung am Mittwoch offiziell.
Der Eishockey-Star und die siebenmalige Skisprung-Weltmeisterin setzten sich in einer Abstimmung mit mehr als 135.000 teilnehmenden Fans gegen Johannes Rydzek (34, Nordische Kombination), Laura Nolte (27, Bob), Tobias Wendl (38, Rodel-Doppelsitzer) und Ramona Hofmeister (29, Snowboard) durch.
Damit tritt das Duo die Nachfolge von Eisschnellläuferin Claudia Pechstein (53) und Bob-Dominator Francesco Friedrich (35) an, die bei den Spielen 2022 in Peking die deutsche Fahne getragen hatten.
4. Februar, 15.03 Uhr: Russische Cyberangriffe auf Olympische Winterspiele
Zwei Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo ist Italien offenbar Ziel russischer Hacker-Attacken geworden. Das teilte Außenminister Antonio Tajani (72) am gestrigen Dienstag nach Angaben mehrerer Medien mit.
"Wir haben eine Reihe von Cyberangriffen auf Büros des Außenministeriums, beginnend in Washington, und auch auf einige Standorte der Olympischen Winterspiele, darunter Hotels in Cortina, vereitelt", sagte der 72-Jährige und betonte zugleich, dass diese "russischen Ursprungs" gewesen seien. Nähere Angaben dazu machte er jedoch nicht.
4. Februar, 13.35 Uhr: Erster Sturz im Training! Rennfahrer mit Helikopter abtransportiert
Noch bevor die Wettkämpfe richtig starten, gibt es die erste Sturzmeldung: Skirennfahrer Fredrik Möller (25), einst Super-G-Sieger von Bormio, hat es erwischt.
Der Norweger stürzte im ersten offiziellen Abfahrtstraining in Bormio und musste mit dem Helikopter von der Stelvio-Piste gebracht werden. Dem Vernehmen nach hatte Möller in einer Kurve den Halt verloren und schlitterte über die Piste. Im Anschluss soll er seinen linken Arm nicht mehr richtig bewegt haben können.
Nach minutenlanger Behandlungspause wurde Möller an einem Seil hängend weggeflogen.
4. Februar, 11.30 Uhr: Heute starten schon die ersten Wettkämpfe
Auch wenn der offizielle Startschuss für die Olympischen Spiele erst am Freitag fällt, finden schon heute die ersten Wettkämpfe statt!
Den Anfang der Winterspiele machen die Curling-Wettbewerbe, am Mittwoch um 19.05 Uhr finden im Mixed-Team mehrere Vorrundenspiele statt.
Einen Überblick, welche Events heute stattfinden, findet Ihr hier: "Olympia 2026: Das sind alle Wettkämpfe am 4. Februar".
3. Februar, 22.18 Uhr: 92 Prozent der Olympia-Teilnehmer getestet
Die Internationale Test-Agentur (ITA) hat in den sechs Monaten vor den Spielen 7100 Dopingproben entnommen und insgesamt rund 2800 Olympia-Athleten und -Athletinnen mindestens einmal getestet.
Das entspricht 92 Prozent des Teilnehmerfeldes. Der Fokus lag dabei auf den Risikodisziplinen: Die meisten Tests habe es im Skispringen, Biathlon, Rodeln, Eisschnelllauf und Short Track gegeben.
Mit anteilsmäßig mehr als 94 Prozent erwischte es demnach vor allem Athleten aus China, Deutschland, den USA und Spanien.
3. Februar, 20 Uhr: US-Team ändert Quartier-Namen
Kurz vor dem Start der Spiele nimmt das US-Olympiateam eine kuriose Änderung vor: Die Unterkunft der Delegation heißt nun nicht mehr "Ice House" (Eishaus), sondern "Winter House" (Winterhaus).
Das teilten die US-Sportverbände für Eiskunstlauf, Eisschnelllauf und Eishockey mit. Damit reagiert man offensichtlich auf eine namentliche Ähnlichkeit zur umstrittenen US-Einwanderungsbehörde "Immigration and Customs Enforcement", kurz ICE.
Die Behörde war nach ihrem teils brutalen Vorgehen gegen Einwanderer und mehreren Tötungsfällen in die Kritik geraten. Für großen Unmut sorgte zuletzt auch die Ankündigung der Stationierung dreier ICE-Beamter im amerikanischen Konsulat in Mailand für den Zeitraum der Spiele. Anschließend kam es am vergangenen Wochenende in der Modestadt auch zu Demonstrationen gegen ICE.
3. Februar, 18.38 Uhr: Deutsche Sporthilfe erhöht Medaillen-Prämien
Gute Nachrichten für die schwarz-rot-goldenen Athleten! Wie die Deutsche Sporthilfe am Dienstag mitteilte, ist ein Edelmetall-Erfolg in Italien so wertvoll wie noch nie zuvor.
Die Sportförderinitiative erhöht nämlich ihre Prämien. Für den Gold-Triumph gibt es künftig 30.000 Euro (bislang 20.000 Euro), während Silber-Sieger sich bei den anstehenden Spielen zusätzlich über 20.000 Euro (bislang 15.000 Euro) freuen dürfen. Nur die Bronzemedaille bleibt bei einer Prämie von 10.000 Euro unverändert.
3. Februar, 14.45 Uhr: Wer wird das deutsche Fahnenträger-Duo?
Wer führt Team Deutschland bei der Eröffnungsfeier im San Siro an? Wie immer soll es ein Duo aus einem Mann und einer Frau sein, das die deutsche Fahne beim Einlauf von Deutschland schwenken darf.
Zur Auswahl stehen jeweils drei Frauen und drei Männer. Bei den Sportlerinnen fällt die Entscheidung zwischen Snowboarderin Ramona Hofmeister (29), Bob-Pilotin Laura Nolte (27) und Skispringerin Katharina Schmid (29). Bei den Sportlern stehen Eishockey-Spieler Leon Draisaitl (30), Kombinierer Johannes Rydzek (34) sowie Rennrodler Tobias Wendl (38) zur Auswahl.
Wer am Ende die Fahne tragen darf, liegt auch in Eurer Hand: Noch bis einschließlich Dienstag, dem 3. Februar, könnt Ihr mitentscheiden und auf der Homepage des DOSB für Eure Favoriten abstimmen.
Auf wen die Wahl gefallen ist, wird am 5. Februar, dem Tag vor der Eröffnungsfeier in Mailand, bekannt gegeben.
3. Februar, 14.30 Uhr: Die Olympischen Spiele 2026 im TAG24-Ticker
Hallo und herzlich willkommen zu unserem großen Ticker zu den Olympischen Winterspielen 2026. Hier bleibt Ihr über alle wichtigen Infos rund um das deutsche Team, Medaillenentscheidungen und andere Highlights auf dem Laufenden.
Titelfoto: Rebecca Blackwell/AP/dpa