 265.952

Olympia 2026 im Ticker: Trotz Medaillen-Fiasko - Franziska Preuß freut sich über "super Abschluss"

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Deutschland kann sich berechtigte Gold-Hoffnungen im Zweier-Bob machen - Nolte und Buckwitz übernehmen die Führung.

Von Tina Hofmann, Martin Gaitzsch, Ivan Simovic, Niklas Perband, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind in vollem Gange!

Team D steht kurz vor dem Ende der Spiele bei sechs Olympiasiegen und jeweils achtmal Silber und Bronze. Kommt am letzten Wochenende noch Edelmetall dazu?

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

21. Februar, 15.35 Uhr: Franziska Preuß freut sich über "super Abschluss"

"Bei Olympia die Karriere zu beenden, ist was Spezielles. Gemeinsam mit der Doro war es ein super Abschluss", sagte Preuß nach dem Rennen in der ARD.

Umringt von ihren Liebsten flossen auch noch einmal die Tränen. "Eigentlich wollte ich nicht mehr weinen, aber da war es zu spät."

Über ihren letzten Auftritt resümierte die Gesamtweltcupsiegerin der Vorsaison: "Nach dem ersten Fehler habe ich es relativ gelassen gesehen... Es war egal, was rauskommt. Ich wollte einfach nochmal alles aufsaugen - und das ist mir gelungen."

Preuß bei ihrem letzten Zieleinlauf.
Preuß bei ihrem letzten Zieleinlauf.  © dpa | Hendrik Schmidt

21. Februar, 15.09 Uhr: Olympia-Negativrekord für deutsche Biathleten

So zweitrangig das heutige Ergebnis auch aktuell zu sein scheint, im Hintergrund steht nun eine umfassende Analyse an.

Denn nach dem Massenstart der Damen steht fest: Es ist das schlechteste Abschneiden überhaupt des deutschen Biathlon-Teams bei Olympischen Spielen! Nur in der Mixed-Staffel zu Beginn der Spiele konnte man aufs Podest laufen.

21. Februar, 14.55 Uhr: Danke, Franzi!

Preuß verabschiedet sich mit Rang 28 von der Biathlon-Bühne.

Die Luft war raus, egal - jetzt wird die 31-Jährige ihre tolle Laufbahn gebührend feiern können. Auch für die Italienerin Dorothea Wierer war es das letzte Rennen einer großen Karriere.

Beide werden zusammen nochmal auf die Runde laufen und sich bejubeln lassen.

Preuß (l.) und Dorothea Wierer lassen sich feiern.
Preuß (l.) und Dorothea Wierer lassen sich feiern.  © dpa | Hendrik Schmidt

21. Februar, 14.54 Uhr: Gold und Silber für Frankreich

Beim Biathlon-Massenstart der Frauen laufen Oceane Michelon und Julia Simon auf Platz 1 und 2. Tereza Vobornikova wird völlig unerwartet Dritte.

Voigt kommt auf Rang 7 ins Ziel, Hettich-Walz wird 17.

21. Februar, 14.47 Uhr: Sooo knapp! Voigt verschießt den letzten von 20 Schuss

Es wird wieder keine Medaille für Deutschland. Auch Voigt lässt eine Scheibe stehen, ist Siebte nach dem vierten Schießen.

Hettich-Walz muss ebenfalls erneut in die Strafrunde. Es führt überraschend die Tschechin Tereza Vobornikova.

Für Preuß kommt indes Fehler Nummer Sieben hinzu.

21. Februar, 14.39 Uhr: Hettich-Walz verschießt, Voigt weiter fehlerfrei

Vanessa Voigt geht nach dem ersten Stehendschießen als 5. auf die Runde - nach wie vor ohne Fehler.

Von denen schießt Hettich-Walz indes zwei, bei Preuß kommen gleich vier dazu! Für sie gilt es nun, ihr letztes Rennen einfach so gut es geht zu genießen. Sportlich scheint die Luft raus zu sein.

21. Februar, 14.31 Uhr: Voigt und Hettich-Walz nach zwei Schießen vorne mit dabei

Die beiden Deutschen bleiben bislang ohne Fehler. Preuß musste hingegen schon zweimal in die Runde.

Es führt die starke Französin Julia Simon. Zwölf Athletinnen sind nach wie vor ohne Fehlschuss unterwegs.

21. Februar, 14.15 Uhr: Drei Deutsche beim Massenstart am Start

Neben Preuß starten auch Vanessa Voigt und Janina Hettich-Walz.

Alle drei haben (Außenseiter-) Chancen aufs Podest, die Favoritinnen kommen allerdings aus Frankreich, Schweden, Norwegen und Italien.

Gelingt Vanessa Voigt der Sprung aufs Podest?
Gelingt Vanessa Voigt der Sprung aufs Podest?  © dpa | Hendrik Schmidt

21. Februar, 14.10 Uhr: Schlechteste Winterspiele aller Zeiten im Biathlon oder die große Erlösung?

Für Franziska Preuß wird es das letzte Rennen ihrer Karriere. Zeitgleich drohen den deutschen Biathleten die schlechtesten Winterspiele aller Zeiten.

In wenigen Minuten startet der Massenstart der Frauen. Können die Damen dem DSV-Team doch noch eine zweite Medaille sichern?

21. Februar, 13.59 Uhr: Deutsches Mixed-Team wird Siebter beim Skibergsteigen

Tatjana Paller und Finn Hoesch verpassen das ausgerufene Ziel von Platz 5 bei der ersten olympischen Skibergsteig-Staffel knapp. Die Deutschen werden mit 1,43 Minuten Rückstand Siebter.

Emily Harrop und Thibault Anselmet, die Favoriten aus Frankreich, steigen auf Rang 1. Silber und Bronze gehen an die Schweiz und Spanien.

Titelfoto: Montage: dpa | Hendrik Schmidt

Mehr zum Thema Olympische Winterspiele: