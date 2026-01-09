"Nicht weltcupwürdig": Ski-Star Hirscher beendet Saison und verzichtet auf Olympia!

Österreich - Eine Legende tritt vorerst von der großen Bühne: Marcel Hirscher (36) verzichtet freiwillig auf den Rest der Weltcup-Saison und die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina. Der österreichische Skirennläufer fühlt sich aktuell einfach nicht gut genug für die Elite.

Marcel Hirscher (36) beim Weltcup in Sölden im Oktober 2024. Diese Saison verzichtet das Ski-Ass auf auf die kommenden Wettkämpfe. © Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

Das erklärte der achtfache Gesamtweltcupsieger am Freitag in einem Instagram-Video. "Es geht sich nicht aus", sagte er darin.

Das Tempo, das er aktuell gehen könne, sei "nicht weltcupwürdig", so der 36-Jährige weiter. Zuletzt habe er mit den weltbesten Athleten trainiert und dabei seine Defizite aufgezeigt bekommen. "Das ist momentan nicht drin", beteuerte Hirscher.

Vor dem Jahreswechsel hatte der zweifache Olympiasieger zudem mit Hüft- und Wadenproblemen zu kämpfen, die ihn weiter zurückwarfen.

"Wenn ich wieder Weltcup-Rennen fahre, dann möchte ich das gescheit machen", versicherte der Österreicher, der inzwischen für die Niederlande startet. "Das geht sich gerade nicht aus und deswegen gibt es gerade keine Rennen und auch keine Olympischen Spiele."

Einen erneuten Rücktritt schloss der Slalom-Spezialist gute anderthalb Jahre nach seinem Sensations-Comeback aber aus. Er wolle weitertrainieren und dann wieder angreifen.