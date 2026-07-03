DFB-Bosse raten Nagelsmann zu Rücktritt: Bundestrainer vor dem Aus!
Frankfurt am Main - Die Uhr für Julian Nagelsmann (38) tickt offenbar langsam, aber sicher runter. Am Donnerstag sollen die DFB-Bosse dem Noch-Bundestrainer nach dem frühzeitigen WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft einen Rücktritt ans Herz gelegt haben.
Wie Bild berichtet, wurde der 38-Jährige am Vormittag zu einem dreistündigen Krisengipfel in die DFB-Zentrale in Frankfurt am Main mit Sportdirektor Rudi Völler (66), Präsident Bernd Neuendorf (64), DFL-Vize Hans-Joachim Watzke (67) und DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig (63) zitiert.
Bei dem Gespräch sollte Nagelsmann demnach das enttäuschende Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft sowie sportliche und atmosphärische Fehleinschätzungen erklären, wobei er augenscheinlich nicht die richtigen Worte fand.
Denn im Anschluss hätte das Gremium dem gebürtigen Landsberger zu einer freiwilligen Niederlegung seines Amtes geraten, um so wenigstens sein Gesicht wahren zu können.
Den Schritt versüßen soll ihm eine Abfindung in Höhe von sieben Millionen Euro, die er laut dem Bericht auch im Rücktritt-Szenario erhalten werde.
Außerdem bekomme Nagelsmann Bedenkzeit, unmittelbar im Zuge des Treffens fiel also keine Entscheidung. Spätestens bis Anfang nächster Woche soll sich das aber geändert haben.
Julian Nagelsmann hat keine Rückendeckung beim DFB mehr
Ein kurzfristiges Umdenken stehe hingegen nicht mehr im Raum. Laut der "Süddeutschen Zeitung", die sich auf DFB-Quellen bezieht, habe Nagelsmann beim Verband "keine Chance" mehr.
Inzwischen sei auch sein lautester Befürworter Völler vom Coach abgerückt, intern soll der 38-Jährige als "selbstverliebt" und unglücklich in seiner Außendarstellung wahrgenommen werden. Demzufolge hätte man sich einen würdevollen Abgang wie beim niederländischen Kollegen Ronald Koeman (63) nach dem Oranje-Aus gegen Marokko gewünscht.
Nagelsmann ist vertraglich noch bis 2028 an den Verband gebunden, direkt nach dem WM-Debakel gegen Paraguay hatte er noch angekündigt, den DFB-Bossen Argumente für seine Weiterbeschäftigung liefern zu wollen.
Der Übungsleiter übernahm die deutsche Nationalmannschaft im September 2023, schied im Jahr darauf bei der Heim-EM im Viertelfinale gegen Spanien aus, ehe bei der noch laufenden Weltmeisterschaft die große Enttäuschung im Sechzehntelfinale folgte.
Als Nachfolger steht Jürgen Klopp (59) ohnehin bereits in den Startlöchern. Der ehemalige BVB- und Liverpool-Trainer schloss ein Engagement als Bundestrainer zuletzt auch nicht aus.
Originalmeldung von 15.46 Uhr, zuletzt aktualisiert 16.07 Uhr.
Titelfoto: Tom Weller/dpa