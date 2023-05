Die Nächste, bitte! DSC angelt sich diese erfahrene Nationalspielerin

Dresden - Am Montag gab Allianz MTV Stuttgart die Verpflichtung der beiden ehemaligen Dresdner Mittelblockerinnen Monique Strubbe (21) und Kayla Haneline (28) bekannt. Am Dienstag schließt der DSC offiziell die Lücke, die durch die Weggänge entstand.

Nathalie Lemmens (28) überzeugt mit viel Höhe am Netz: Die Belgierin schließt die Lücke im DSC-Mittelblock. © imago/Belga

Denn nach der US-Amerikanerin Tia Jimerson (23) verstärkt sich der Meisterschaftsdritte mit der belgischen Nationalspielerin Nathalie Lemmens (28). Die Mittelblockerin wechselt von Dinamo Bucuresti an die Elbe und unterschrieb einen Jahresvertrag bis 2024.

"Ich bin schon sehr gespannt auf das Team. Wie ich gehört habe, ist der DSC ein sehr hart arbeitender Verein, der tolle Fans hat, in der Halle herrscht eine super Atmosphäre. Ich bin sehr motiviert für die neue Saison", sagt die Belgierin.

Nach Jimerson und Außenangreiferin Juliette Fidon-Lebleu (26) ist die 1,93 Meter große Athletin offiziell der dritte Neuzugang.

Der SC Potsdam verkündete vor wenigen Tagen aber auch die Wechsel von Libera Aleksandra Jegdic (28) und Außenangreiferin Hester Jasper (22). Somit hat der Klub bereits fünf Neue für die kommende Spielzeit sicher.

Lemmens ist in der Bundesliga keine Unbekannte. Sie spielte zwischen 2018 und 2020 für den VC Wiesbaden und stand dabei mehrere Male dem DSC am Netz gegenüber. Anschließend spielte sie in Paris, Ungarn und eben Rumänien.