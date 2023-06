"Riesen"-Transfer! Diese fast zwei Meter große Frau ist die neue Hauptangreiferin des DSC

Dresden - Sie ist fast zwei Meter groß und will nun in Europa durchstarten: Die US-Amerikanerin Grace Frohling (22) ist der sechste Neuzugang beim DSC .

Grace Frohling (22) wechselt von der San Diego University zum Dresdner SC. © Screenshot/Instagram/gracefrohling

Die 1,98 Meter große Frau wechselt von der University of San Diego an die Elbe. Sie unterschrieb einen Jahresvertrag.

Frohling spielt auf der Diagonalen und ist damit die neue Hauptangreiferin beim Meisterschaftsdritten.

"Ich bin überglücklich, meine professionelle Volleyballkarriere in der Bundesliga für Dresden zu beginnen. Deutschland war immer meine erste Wahl. Meine Familie hat deutsche Wurzeln, und ich habe Deutsch in der Schule gelernt, also freue ich mich darauf, die Kultur und Sprache in einer so schönen Stadt wie Dresden kennenzulernen", begründet die Neue ihren Wechsel.

Trainer Alexander Waibl (55) ist froh, die talentierte US-Amerikanerin nun in seinem Team zu wissen.

"Grace ist ein absoluter Wettkampftyp und in der Lage, ein Team von der Diagonalposition aus zu führen und zu begeistern. Sie wird sicher wie alle, die nach Europa kommen, um zu spielen, ein wenig Zeit brauchen, sich anzupassen, aber ich glaube, dass sie für uns eine richtig interessante Spielerin werden kann. Ich freu mich auch die Zusammenarbeit", so der Coach.