DSC vor Schicksalsspiel in Wiesbaden: "Dürfen jetzt nicht in Panik verfallen!"

Nach der knappen 2:3-Niederlage im ersten Play-off-Viertelfinale stehen die Volleyballerinnen des Dresdner SC am Mittwoch in Wiesbaden unter Druck.

Von Tina Hofmann

Dresden - Nach 136 Minuten lag der DSC vor 2735 Zuschauern in der Margon Arena sinnbildlich am Boden: Am Samstag verlor das Team den Auftakt in die Play-off-Viertelfinalserie gegen Wiesbaden nach einem dramatischen Spiel mit 2:3 (26:28, 28:26, 25:15, 23:25, 19:21).

DSC-Diagonalangreiferin Grace Frohling (22, M.) konnte am Samstag nicht ihre gewohnte Leistung abrufen. Am Mittwoch erhofft sich Coach Alex Waibl (56, l.) eine Steigerung. © Lutz Hentschel Zwar wehrte der Gastgeber vier Matchbälle ab, vergab im fünften Satz aber auch drei eigene. Im zweiten Spiel der "Best of three"-Serie steht die Mannschaft nun am Mittwoch (20.10 Uhr /Sport1) in Hessen mit dem Rücken zur Wand. Kapitänin Jennifer Janiska (29) machte klar: "Es ist nichts vorbei, wir dürfen jetzt nicht in Panik verfallen oder irgendeinen Frust schieben." Für Trainer Alexander Waibl (56) wird es viel zu analysieren und aufzuarbeiten geben. Vor allem, warum seine Hauptangreiferin Grace Frohling (22) ein Schatten ihrer selbst war, sich neun Eigenfehler leistete und eine Angriffsquote von lediglich 22 Prozent aufwies. DSC Volleyball Nach 14 Jahren macht Dittrich Schluss: DSC-Schmetterlinge haben neuen Vorstandsvorsitzenden "Uns hat ein bisschen der Mut im Angriff gefehlt. Man hat gesehen, dass wir nicht auf allen Positionen durchgängig gescort haben", musste Janiska feststellen.

Aufarbeitung und dann Vollgas: Für den DSC ist noch nichts verloren