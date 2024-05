Bundestrainer Waibl kämpft mit Problemen: Eine Spielerin sagt "Tschüss", eine ist verletzt

In der zweiten Woche der Volleyball Nations League in den USA kämpft Bundestrainer Alexander Waibl mit Personalsorgen.

Von Tina Hofmann

Dresden/Arlington (Texas, USA) - Vor dem Beginn der zweiten Woche in der Volleyball Nations League in Arlington (Texas, USA) hat DSC-Coach Alexander Waibl (56) in seiner Funktion als Bundestrainer mit Personalsorgen zu kämpfen.

Bitter für das deutsche Team: Monique Strubbe (22, r.) hat sich verletzt. © Christoph Soeder/dpa Wie der Deutsche Volleyball-Verband am Montag bekannt gab, hat sich eine Spielerin vom Team verabschiedet, eine andere ist verletzt. Ausgerechnet Diagonalangreiferin Kimberly Drewniok (26), die in der ersten Woche in der Türkei immer besser in Schwung kam, wird diesen Sommer womöglich nicht mehr zur Verfügung stehen. "Drewniok steht der Mannschaft aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung. Sie hatte mit Waibls Vorgänger Vital Heynen (54) besprochen, dass sie nur in der ersten Woche aushilft", hieß es in der Mitteilung. DSC Volleyball Tränenreicher Abschied! Diese besondere Ehre gibt es demnächst beim DSC Offenbar ließ sie sich dann von Waibl auch nicht umstimmen, noch weiter mit ihren Mannschaftskolleginnen für das gemeinsame Ziel der Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele in Paris zu kämpfen. Das ist besonders bitter, da das Team seit dem Abgang von Diagonalangreiferin Louisa Lippmann (29) zum Beach-Volleyball mit größten Sorgen auf dieser Position zu kämpfen hat. Lena Kindermann (24) gab erst vor wenigen Wochen ihr Debüt in der Auswahl.

Kimberly Drewniok (26) hat sich von der Nationalmannschaft verabschiedet. © -/eurovolley/CEV/dpa

Bundestrainer Alexander Waibl (56) kämpft mit Personalproblemen. © Christoph Soeder/dpa

Leana Grozer darf in der zweiten Woche der Nations League Erfahrungen sammeln