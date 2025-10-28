Deutsches Biathlon-Ass gesteht Rücktritts-Gedanken: "Wenn nicht ..."

Ruhpolding - Beim Loop One Festival in München stellte die deutsche Biathletin Anna Weidel (29) ihre aufsteigende Form unter Beweis, erreichte als einzige Deutsche das Finale und sicherte sich den vierten Platz. Dabei hätte sie zuvor beinahe schon das Gewehr an den Nagel gehängt!

Beim Loop One Festival feierte Anna Weidel (29) vor Heimpublikum in München einen starken vierten Platz und holte sich Selbstbewusstsein für die anstehende Saison. © Sven Hoppe/dpa

"Ich habe es die letzten Jahre relativ schwer gehabt mit Krankheiten und relativ vielen Rückschlägen. Wenn nicht jetzt Olympia anstehen würde, hätte ich relativ sicher schon aufgehört. Deshalb habe ich noch einmal alles reingelegt", erzählte die 29-Jährige gegenüber Sport1.

So war Weidel beinahe die komplette Saison 2023/24 ausgefallen und hatte auch in den Jahren, in denen sie öfter an den Start gehen konnte, immer wieder mit Infekten zu kämpfen, die sie besonders läuferisch ausbremsten.

Negativ-Highlight: Bei ihrem bisher einzigen WM-Rennen, dem Einzel von Oberhof 2023, verfing sich etwas in ihrem Diopter, wodurch die eigentlich so starke Schützin nichts sehen konnte und schließlich mit acht Fehlern als 87. ins Ziel kam.

Doch all die negativen Gedanken ließ Weidel jetzt hinter sich. Das große Ziel der Staffel-Europameisterin: Nach ihrer ersten Olympia-Teilnahme 2022, wo sie als Ersatzläuferin allerdings nicht zum Einsatz kam, sollen im kommenden Februar die ersten Rennen unter den fünf Ringen folgen.