Emotionaler Abschied! Biathlon-Star beendet Karriere und es fließen Tränen ohne Ende

Elisa Gasparin (33, r.) beendete am Sonntag ihre Karriere. © IMAGO / Gabor Baumgarten

In Goms versammelte sich die schweizerische Elite ein Wochenende nach dem offiziellen Saison-Ende im Weltcup nochmal für die nationalen Meisterschaften.

Der Samstag hätte für die 33-Jährige nicht besser laufen können, denn im Sprint stand sie ein letztes Mal ganz oben und wurde von allen gefeiert. Am Sonntag reichte es im Massenstart dann hauchdünn nicht für eine Medaille. Um lediglich 0,3 Sekunden verpasste sie Bronze.

Wie schon vor einer Woche in Oslo wurde Gasparin danach aber gebührend verabschiedet, es flossen jede Menge Tränen. Mit Champagner wurde auf ihre tolle Karriere angestoßen, ehe sie sich in den Biathlon-Ruhestand verabschiedet.

"Was für eine Reise. Ich kann kaum in Worte fassen, wie dankbar ich für all diese Jahre bin! Was mir für immer bleiben wird, sind die Emotionen, Freundschaften und Erlebnisse als Spitzensportlerin", erklärte sie schon vor dem finalen Rennen auf Instagram.