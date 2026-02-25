Deutsche Olympiasiegerin attackiert ARD und ZDF: "Eine Schande"

Dortmund - Zweimal ist sie schon zu Gold bei Olympischen Winterspielen im Bobsport gerast und trotzdem werden auch dieses Mal viele Zuschauer vor den TV-Geräten Laura Nolte (27) nicht gekannt haben. Dabei sind es gerade die Helden im Eiskanal, die in Mailand und Cortina die Medaillenbilanz des deutschen Teams retteten.

Laura Nolte (27) hat nach Ende der Olympischen Winterspiele die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten ins Visier genommen. © Robert Michael/dpa

Doch im Alltag fehlt es den Aushängeschildern des Wintersports nicht nur an Geld, Unterstützung und Anerkennung, sondern vor allem an wichtiger Präsenz im Fernsehen.

Darum hat Laura Nolte, die Gold im Zweierbob und Silber im Monobob gewann, die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten von ARD und ZDF heftig kritisiert.

"Wir Bobsportler sind mit Abstand der erfolgreichste Medaillengarant, haben aber kaum TV-Präsenz und sind daher auf beinahe selbstlose Sponsoren angewiesen. Das ist im Grunde eine Schande", schrieb sie in ihrer Kolumne in der Bild.

Dabei hatten vor allem die Bob- und Skeletonwettkämpfe mitunter die höchsten Einschaltquoten bei Olympia. Und bei den Männern elektrisierte natürlich das deutsche Duell um Doppel-Olympiasieger Johannes Lochner (35) und den bisherigen Dominator Francesco Friedrich (35).

Doch auch bei den Frauen ging es enorm spannend zu, lieferten sich die deutschen Top-Stars um Nolte, Lisa Buckwitz (31) und Kim Kalicki (28) heiße Duelle mit den US-Amerikanerinnen.