Frust bei den Dresdner Eislöwen: Hat sich Coach Neilson verzockt?

Dresden - Nach der 2:4-Pleite schepperte es heftig, aber nicht in der Kabine der Dresdner Eislöwen, sondern am Plexiglas beim Eislöwen-Ausgang am Eis. David Rundqvist (30) hatte voller Frust seine Kelle dagegen gedroschen. Und beim Gang in die Kabine legte der Stürmer nach. Eine Szene, die bezeichnend für die Situation in Dresden ist.