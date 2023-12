Kann Wahl im Derby spielen? Eislöwen-Neuzugang fehlt Ausrüstung!

Mitch Wahl (33, v.l.) war am Montag beim Glühwein-Event und wurde von Sportdirektor Matthias Roos (43) und Stadion-Sprecher Marcus den Fans präsentiert. © Eislöwen/Konrad Augustin

Der 33-Jährige hatte bis zum gestrigen Mittwochmittag noch keine Trainingseinheit auf dem Eis des Löwenkäfigs absolviert.

"Mitch hat noch immer nicht seine Ausrüstung", erklärt Eislöwen-Sprecher Konrad Augustin (35). Auf dem Münchner Flughafen sollen durch den Winter-Einbruch am Freitag über 10.000 Gepäckstücke gestrandet sein.



"Erst hieß es, dass bis Weihnachten alles verschickt wird", sagt Augustin und muss schmunzeln. Am Mittwoch gab's aber die frohe Kunde, dass Wahls Sachen "auf dem Weg nach Dresden" sind.

"Wenn alles klappt, kann er am Abend mit der 'U20' trainieren", so der Eislöwen-Sprecher am Mittwochmittag. Die erste Eis-Einheit mit den neuen Teamkollegen soll am heutigen Donnerstag folgen.

Ein Einsatz im Derby wird da wohl schwer. Wahl kennt weder das System noch die Laufwege seiner Mitspieler. Maximal dürfte deshalb eine Rolle als 13. Stürmer und Kurzeinsätze drin sein.