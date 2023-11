Herzzerreißend, was die Freundin von Eishockey-Profi (†29) nach seinem tragischen Tod findet

Yorkshire (England) - Nach dem tragischen Tod ihres geliebten Freundes, dem Eishockey-Spieler Adam Johnson (†29), verlas seine Partnerin Ryan Wolfe (24) auf seiner Beerdigung bewegende Zeilen. Sie habe ihm einen letzten Brief geschrieben und darin Worte gefunden, "ähnlich zu dem, was ich ihm an unserem Hochzeitstag vorgetragen hätte", sagte sie.