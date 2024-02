Beinbruch im Training! Sturz-Festival fordert nächstes prominentes Ski-Opfer

Ponte di Legno (Italien) - Es ist eine nicht enden wollende Serie an Hiobsbotschaften im alpinen Ski-Zirkus ! Schon wieder gibt es ein prominentes Sturz-Opfer: Die italienische Abfahrts-Olympiasiegerin von 2018, Sofia Goggia (31), verunglückte im Training so schwer, dass die Saison für sie frühzeitig zu Ende ist.

Sofia Goggia (31) stürzte im Training schwer. Nun droht ihr eine lange Reha - die Saison ist auf jeden Fall beendet. © Tiziana FABI / AFP

Der italienische Skiverband FISI teilte am Montagmittag auf seiner Homepage mit, dass Goggia beim Riesenslalom-Training in einer Rechtskurve mit dem rechten Bein gegen ein Tor geprallt und gestürzt sei.

Die viermalige Abfahrtsweltcup-Siegerin, die auch in diesem Jahr die Führung in ihrer Paradedisziplin innehat, wurde daraufhin mit einem Helikopter in eine Klinik in Mailand gebracht - mit dem Verdacht auf einen Bruch des Schien- und Wadenbeins, wie die Gazzetta dello Sport berichtete.

Goggia habe über Schmerzen in Bein und Knöchel geklagt, erklärte FISI-Arzt Andrea Panzeri kurz nach ihrer Einlieferung. "Wir alle haben Angst vor einer Fraktur, aber manchmal sind die Empfindungen der Athleten anders als die Untersuchungen."

Doch diese Hoffnung löste sich wenig später in Luft auf: Die Untersuchungen bestätigten den Verdacht auf einen Beinbruch, noch am Nachmittag sollte die Operation folgen.

Die Konsequenz: vorzeitiges Saison-Aus für die Gesamtweltcup-Fünfte Sofia Goggia!