Bei ihm scheiden sich die Geister: Klimaaktivist beendet Ski-Karriere mit nur 25 Jahren!

Er wolle das Wagnis einer langen Karriere bis 35 oder 40 nicht mehr eingehen und sei von den vielen Unfällen in der laufenden Saison in seiner Entscheidung für die körperliche Gesundheit bekräftigt worden.

Julian Schütter (25) im Januar 2023 beim Training in Kitzbühel. © Johann GRODER / APA / AFP

Nach einer Silbermedaille bei der Junioren-WM feierte Schütter erst in der Saison 2022/23 sein Weltcup-Debüt und schaffte es bereits im dritten Rennen in die Punkteränge.

Ausgerechnet bei der heimischen und berühmten Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel riss er sich jedoch das vordere Kreuzband im linken Knie, wobei auch sein Meniskus Schaden nahm. Seine Saison endete damit vorzeitig, er landete im Gesamtweltcup auf dem 109. Rang.

Abseits der Loipe erregte der Österreicher mit seinem Umweltaktivismus viel Aufmerksamkeit. Unter anderem setzte er sich für eine höhere CO2-Bepreisung ein und leistete selbst Kompensationszahlungen für seine Flugreisen an die NPO "atmosfair", wie er in einem Zeit-Interview verriet.

Bei der alpinen Ski-WM 2023 in Courchevel übergab er außerdem einen offenen Brief an den internationalen Skiverband FIS, in dem er für mehr Nachhaltigkeit plädierte.

Das Schreiben wurde von über 140 Wintersportlern, darunter Größen wie Mikaela Shiffrin (28) und ihr Freund Aleksander Aamodt Kilde (31), unterzeichnet.

Das soll allerdings nicht überall gut angekommen sein. Im ÖSV-Team habe man den überzeugten Veganer als "Nestbeschmutzer" gesehen und ihm im Falle von weiteren Diskussionen über Fleischkonsum sogar Gewalt angedroht.