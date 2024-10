Ski-Legende schimpft über Vonn-Comeback: "Dann hat sie einen Vollschuss"

Lindsey Vonn (40) hat ihre Karriere nach vielen schweren Verletzungen 2019 beendet. Nun liebäugelt sie aber wohl mit einer Rückkehr. © BARBARA GINDL / APA / AFP

Franz Klammer (70), der erfolgreichste Abfahrt-Rennläufer der Weltcup-Geschichte, macht sich große Sorgen um die US-Amerikanerin.

"Wenn sie das mit kaputtem Knie und der Prothese wirklich macht, hat sie einen Vollschuss", wurde das Ski-Urgestein im Interview mit oe24 deutlich. Trotzdem wünscht der Österreicher ihr "viel Glück und dass sie sich nicht noch schlimmer verletzt".

Seit Wochen halten sich die Rückkehr-Gerüchte um die Olympiasiegerin von 2010 hartnäckig. Nach Informationen der Schweizer Tageszeitung Blick möchte Vonn Mitte Dezember beim US-Heimrennen in Beaver Creek als Vorfahrerin an den Start gehen.

Sollte der Test glücken - und das Knie halten - könnte sie dann wieder voll in den Weltcup einsteigen, nachdem sie ihre Karriere eigentlich 2019 beendet hatte.

Kürzlich befeuerte die 40-Jährige die Gerüchteküche noch zusätzlich mit einem ominösen Instagram-Post, in dem sie davon sprach, dass sie jetzt gesund sei und ein "neues Kapitel" vor ihr liege, in dem sie das tun wolle, was sie liebt.