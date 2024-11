Rührende Liebeserklärung: Ski-Queen bangt um ihren kranken Leo

Maria Höfl-Riesch (39, r.) und Lindsey Vonn duellierten sich früher auf der Piste. (Archivfoto) © EPA/BARBARA GINDL

Die getankte Kraft könnte die viermalige Gesamtweltcup-Siegerin wohl schon bald auf der Piste gebrauchen. Seit Monaten halten sich Gerüchte über ihre Rückkehr hartnäckig.

Am Rande des 42. Sportpresseballs in Frankfurt am Main befeuerte ihre frühere Rivalin Maria Höfl-Riesch (39) sie jetzt noch einmal.

"Irgendwie deutet vieles darauf hin. Ich weiß jetzt auch nicht, was wirklich passiert. Das kennt man ja von den Amerikanern - die teasern gerne mal ein bisschen was an", sagte die deutsche Ex-Skirennläuferin laut der Deutschen Presse-Agentur. "Schauen wir mal, was Lindsey Vonn macht."

Von anderen Kollegen kassierte sie für die mutmaßlichen Pläne allerdings bereits heftigen Gegenwind.

Dabei wird der Ski-Queen vor allem ein fahrlässiger Umgang mit ihrer Gesundheit vorgeworfen, immerhin wurde ihr nach zahlreichen Verletzungen inzwischen ein künstliches Kniegelenk eingesetzt.