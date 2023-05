An Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp kommt man definitiv nicht vorbei, wenn man auf Taktikkämpfe steht!

Aus der Vogelperspektive heraus steuert Ihr Eure Einheiten über das Kampffeld. Wichtig ist dabei auch der Untergrund. Panzer können zum Beispiel nicht über Berge fahren. © Nintendo

Im Laufe der Kampagnen kommen immer weitere Einheiten dazu, die beispielsweise auch aus der Luft angreifen können. Wirklich taktische Tiefe bieten zusätzlich die einzelnen Kommandanten, die alle eine eigene Spezialfähigkeit besitzen. Andy von der Armee von Orange Star kann seine Truppen heilen, Kid von Blue Moon verstärkt seine Fernkampfwaffen und erhöht ihre Reichweite.

Dadurch muss man immer einen Blick auf alle Vorgänge haben. Zum Glück gibt es selbst für Einsteiger einen leichteren Modus, bei dem mögliche Fehlentscheidungen keine extrem großen Auswirkungen haben.

Und so entsteht während der beiden Teile, die einzeln anwählbar sind, aber aus Story-Gründen hintereinanderweg gespielt werden sollten, schnell ein extrem großer Suchtfaktor, bei dem das "Nur noch eine Runde"-Prinzip im Handumdrehen einsetzt.

So ist bis zum Release von "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" ein guter Grund gegeben, die Nintendo Switch schon vorher einzuschalten, wenn Ihr nicht eh schon die "Final Fantasy Pixel Remaster" fleißig zockt.