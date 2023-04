Im Mai erscheint endlich der Nachfolger zu "The Legend of Zelda: Breath of the Wild"

Leipzig - Freunde, es ist schon wieder Mai! Während sich das altbekannte Sommerloch so langsam bemerkbar macht, haben wir trotzdem ein paar Perlen gefunden, auf die Ihr Euch auch in diesem Monat freuen könnt - und dann ist da natürlich noch DAS Spiel , auf das Nintendo-Fans seit Jahren gewartet haben.

"Redfall" wirkt entsprechend, als würden sich die "Prey"-Macher an ihrem ganz eigenen Loot-Shooter a la " Destiny " oder "The Division" versuchen. Das Setting macht dabei durchaus einiges her und überzeugt mit frischen Ideen. Erste Gameplay-Szenen weckten bei uns jedoch den Eindruck, dass sich hinter der Vampir-Ballerei durchaus auch ein weiterer, eher durchschnittlicher Genre-Vertreter verbergen könnte. Und seien wir mal ehrlich: Davon gibt es inzwischen mehr als genug.

Darüber hinaus können Eure Helden nun auch Beziehungen untereinander entwickeln, was sich wiederum auf Ihr Verhalten auswirkt. Veteranen des ersten Teils wissen, wie stark sich so manche Eigenheit Eurer Krieger auf das Spiel auswirkte.

Davon abgesehen geht Teil 2 jedoch auch neue Wege. So sind es stets dieselben vier Charaktere, mit denen Ihr während einer Kampagne unterwegs seid. Die Versorgung Eurer Helden zwischen den Missionen entfällt dadurch gößtenteils, gleichzeitig soll ein Durchlauf der Story jedoch weitaus kürzer ausfallen. Waren es im Vorgänger nach bis zu 100 Stunden, sollt Ihr nun in etwa sechs Stunden durch sein, dafür haben die Entwickler jedoch mehrere Kampagnen versprochen.

Mit "Darkest Dungeon II" will Entwickler Red Hook Studios Fans seines beinharten Horror-Klassikers nun erneut düstere Gruften erkunden lassen. Grundsätzlich bleibt sich das Spiel dabei treu: Ihr seid nach wie vor mit vier Helden unterwegs, manövriert diese durch dunkle Gemäuer und nehmt es dabei in rundenbasierten Kämpfen mit allerlei Monstern auf, während Ihr stets auf Eure Fackel achten müsst.

Held Link bewegt sich in "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" viel in der Luft. Es gilt die neuen Himmelsinseln zu erkunden. © Nintendo

Wer auch nur ansatzweise für "The Legend of Zelda" etwas übrig hat, dürfte beim dritten Trailer zu "Tears of the Kingdom" wohl nur schwer um ein paar Tränen in den Augen herumgekommen sein.

Das bisher gezeigte Spielmaterial sieht tatsächlich so aus, als könnte Nintendo die Magie von "Breath of the Wild" noch einmal auf die so langsam in die Jahre gekommene Switch zaubern.

Besonders Links neue Fähigkeiten, die einen deutlich höheren Fokus aufbauen und ausprobieren haben, werden vermutlich für Monate die Gaming-Trends bei YouTube regieren, weil Vielspieler wieder irgendwelche fantastischen Kniffe entdeckt haben.

Die größte Frage wird wohl sein, ob die zahlreichen schwebenden Himmelsinseln aus dem neuen Teil reichen werden, um die Spielwelt, die vom Vorgänger inspiriert ist, für Kenner interessant genug werden zu lassen.

Aber die Japaner werden den Fans in ihrem wohl wichtigsten Spiel der letzten Jahre keine recycelte Welt vor die Füße werfen. Viel mehr kann man wohl davon ausgehen, dass im Mai ein heißer Anwärter für das "Game of the Year" erscheinen wird.

