Diese Games zocken wir über die Weihnachtstage

Wer das "Fest der Liebe" wortwörtlich nimmt, sollte vielleicht einen Blick auf die Spezialausgabe "The Jackbox Naughty Pack" werfen. Hier wird es allerdings schnell schlüpfrig und die Themen siedeln sich unterhalb der Gürtellinie an - sogleich aber nicht vulgär.

Wer also schon immer mal in "Magic The Gathering" reinschauen wollte, ohne gleich in die ersten Karten zu investieren, dem kann ich "Arena" sehr empfehlen.

Ich selbst habe schon unzählige Stunden in das Spiel gesteckt. Aber auch Einsteiger sind hier gut aufgehoben, weil "Arena" Euch zum Start ganz gut an die Hand nimmt, die Effekte das Kartenspiel nochmal ansprechender machen und Ihr die Grundlagen dabei recht schnell erlernt.

Wizards of the Coast/Magic Digital Studio

Viel zu lang lag "Lies of P" auf meinem "Pile of Shame" herum. Inzwischen hab ich das Soulslike nachgeholt und bin vollkommen begeistert.

Sophie kommt während ihrer Tätigkeit als Zimmermädchen allerlei mysteriösen Vorkommnissen auf die Spur. © Lowbirth Games

Ich liebe ein gutes Murder Mystery - egal ob als Buch, Film, Serie ... oder eben als Videospiel.

Eher durch Zufall bin ich in diesem Jahr über das nur wenig bekannte Indie-Game "This Bed We Made" gestolpert, in dem man in die Rolle des neugierigen Zimmermädchens Sophie schlüpft.

Im stimmungsvollen Neo-Noir-Stil kann man mit ihr in den Zimmern der Hotelgäste herumschnüffeln und dabei das ein oder andere Geheimnis entdecken. Schon bald ist man hier einem Mörder auf der Spur - oder eher er auf unserer?

Das narrative Mystery-Spiel hält zahlreiche knifflige Entscheidungen bereit, deren Beantwortung den restlichen Verlauf und das Ende beeinflussen. Wenn man keinen Ärger bekommen will, muss man darauf achten, seine Spuren zu verwischen!

Bei "This Bed We Made" ist ein wahnsinnig spannender Kriminalfall herausgekommen, der gleichzeitig viel emotionale Tiefe und Tragik bereithält. Für die Entwickler war dieses Game ganz offensichtlich eine Herzensangelegenheit, das merkt man bei jeder Interaktion, jedem Gespräch und jedem kleinen Easter Egg.

Die Story dauert zwischen drei und sechs Stunden, perfekt also für kurze Einheiten zwischen dem Weihnachtsbraten.