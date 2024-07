Diese Geheimtipps im Juli sind Euch sicher entgangen!

Das hat alles sicherlich etwas Staub angesetzt, macht für den schmalen Preis von 20 Euro und einer Spielzeit von circa 15 Stunden aber definitiv etwas her.

In der Rolle von Heldin Jade gilt es eine planetare Verschwörung aufzudecken. Also kämpft, sammelt und fotografiert Ihr Euch über den Planeten und schmunzelt über die noch heute flachen Witze von Begleiter Pey'J.

Ja, die "Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition" kam schon im Juni heraus, hat es aber trotzdem erst jetzt in unsere Liste geschafft. Aber zu Recht!

"Flintlock: The Siege of Dawn" ist recht einfach gehalten, hält Euch über die gesamte Spielzeit aber bei der Stange. © Kepler Interactive/A44

Wer noch nicht satt vom "Elden Ring"-DLC ist, kann sich in "Flintlock: The Siege of Dawn" bereits ins nächste Soulslike stürzen.

Wobei, ganz so knackig ist das Abenteuer aus dem Hause A44 Games nicht. Aber zunächst: Worum geht's? Kriegerin Nor hat leider statt es zu versiegeln ein großes Dämonentor geöffnet. Mithilfe des Fuchsgottes Enki möchte sie ihr Missgeschick nun beheben.

Auffällig ist dabei die hohe Spielgeschwindigkeit, die "Flintlock" an den Tag legt. Zwar gehört das Kampfsystem nicht zum Besten, was das Genre zu bieten hat. Dennoch macht die Mischung aus Parieren, Schlagen und Ausweichen auch hier Spaß.

Euer Begleiter kann unterdessen ebenfalls mithelfen und unter anderem den "Zermürbungsmodus" auslösen, bei dem Ihr Gegnern großen Schaden zufügen könnt. "Flintlock" erfindet das Rad sicherlich nicht neu, hat aber in den circa 13 Stunden Spielzeit genug eigene Ideen, damit man am Ball bleibt.

Coole Idee zum Beispiel: Werdet Ihr nicht getroffen, multiplizieren sich Eure Erfahrungspunkte bis zu dem Moment, wo Ihr Schaden bekommt. Gutes Spielen wird also belohnt.

Facts: