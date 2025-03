Diese heftige Rachestory wird Euch ganz schön ins Schwitzen bringen!

Leipzig - Das Spielejahr 2025 hatte schon einige Kracher zu bieten. Ein berühmt-berüchtigtes Soulslike war bislang aber noch nicht vertreten. Das ändert sich mit "The First Berserker: Khazan". Ob sich der Titel lohnt, erfahrt Ihr im Test.

Titelheld Khazan wurde übel mitgespielt. Praktisch, dass er mit Dämonenkräften zur Rache ansetzen kann. © Nexon/Neople

Zugegeben, wirklich schwer hatte es das Spiel aus dem Hause Neople nicht, um bei mir zu landen. Ein blutiges Soulslike im in dem Genre unverbrauchten Anime-Look klang schon von vornherein interessant.

Bislang gab es da nur "Code Vein" - und das hatte so seine Schwächen. Nun möchte es "The First Berserker: Khazan", das im sogenannten DNF-Universum (Dungeon & Fighter) spielt, besser machen.

Die Story ist schnell erklärt: Die Kämpfer Khazan und Ozma haben den Berserkerdrachen Hismar besiegt und somit das Land gerettet. Doch Titelheld Khazan wird plötzlich des Hochverrats beschuldigt, verstümmelt und abgeführt.

Beim Gefangenentransport gibt es jedoch einen Zwischenfall, der Khazan befreit. Allerdings nimmt eine Art Dämon von ihm Besitz, der ihm zwar seine Kräfte wiedergibt, doch auch den geschundenen Körper für sich beansprucht.

Jetzt ist es nicht nur der Kampf gegen die imperiale Armee, der den muskelbepackten Helden erwartet, sondern auch der Kampf gegen sich selbst.