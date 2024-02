Dieses Geheimtipps im Februar sind Euch bestimmt durch die Finger gerutscht!

Leipzig - Was war das schon wieder für ein grandioser Spielemonat ? Der Februar hatte einige Gamingperlen auf Lager, die Ihr hoffentlich nicht verpasst habt. Falls doch, geben wir einen kleinen Überblick!

Wer also neben " Final Fantasy " noch Zeit hat, sollte hier definitiv einen Blick riskieren.

Das liegt auch daran, weil unglaublich viel Liebe in Details gesteckt wurde. Die Areale sind toll gestaltet, das Levelsystem motiviert stetig und die Kämpfe sind absolut zugänglich. Gerade das Endgame nach den 12 Stunden Story macht im Online-Koop extrem viel Laune.

Genretypisch werden Monster verprügelt, Aufträge angenommen und haufenweise klischeebeladene Zwischensequenzen angeschaut. Tatsächlich funktioniert das beim Titel, der entfernt an Spiele wie " Xenoblade Chronicles " erinnert, aber ziemlich gut.

Und das zu Recht! Cagames hat die Marke, die gerade in Japan unglaublich beliebt ist, perfekt auf die Playstation gebracht. Ihr erkundet mit zahlreichen Kämpfern das Wolkenmeer des Zegagrande-Luftraums. Jeder Streiter hat dabei seinen eigenen Kampfstil.

Ein großes JRPG herausbringen, obwohl im selben Monat "Final Fantasy VII: Rebirth" herauskommt, scheint auf den ersten Blick ziemlich mutig zu sein. Doch "Granblue Fantasy: Relink" kann absolut überzeugen und erarbeitete sich in wenigen Wochen eine beachtliche Spielerzahl.

Auch richtig stark: Seit Februar gibt es im Schlachtfeldmodus endlich wieder Quests. In Kombination mit den mächtigen Zaubern, die weiterhin in jedem Match spielbar sind, wurde dem Modus eine zusätzliche Verrücktheit zuteil.

Klar, am 19. März soll bereits das nächste große Set "Wurbelfitz Werkstatt" erscheinen, doch das wird daran nichts ändern, dass die mächtigen Neuzugänge weiter genutzt werden.

In den Wochen danach entfaltet sich aber erst so wirklich die gesamte Bandbreite. Und ja, die 38 neuen Karten können definitiv wieder einmal den Unterschied machen. Gerade die vier neuen Legendären um "Tiefenschürf Brann" werden dem Meta wohl sehr lange erhalten bleiben.

Donkey Kong hat die Mini-Marios geklaut. Es liegt an Euch, sie nun zurückzuholen. © Nintendo

Nintendo bleibt sich treu und veröffentlicht weiterhin jeden Monat einen neuen Titel für die sehr in die Jahre gekommene Switch. Im Februar war die Neuauflage des GameBoy-Advance-Klassikers "Mario vs. Donkey Kong" an der Reihe.

Das Spielprinzip ist schnell erklärt: Mario hüpft wie so oft durch Levelabschnitte, schnappt sich einen goldenen Schlüssel, mit dem er in einen neuen Bereich kommt.

Dort gilt es, Mini-Marios einzusammeln, die in kleinen Rätseln zum Ausgang geleitet werden müssen. Am Ende steht ein wiederkehrender Kampf gegen Donkey Kong auf dem Plan. Das wars.

Die 6 Stunden Spielzeit können aber definitiv unterhalten, auch wenn der Preis mit 50 Euro definitiv zu hoch gegriffen ist.

Zwar wurde der Umfang im Vergleich zum Original etwas erhöht. Trotzdem fühlt es sich nie wie ein kompletter Vollpreistitel an.

Wer aber nichts gegen einen liebevollen, aber sehr leichten Zeitvertreib mit dem beliebten Klempner einzuwenden hat, kann natürlich zugreifen.

Facts: