Im Juni kommt endlich der Nachfolger der Nintendo Switch - und ein Spiel des Jahres?

Anfang Juni ist es endlich so weit! Nintendo schickt sein neues Flaggschiff ins Rennen und bringt mit der Switch 2 den Nachfolger seiner erfolgreichen Konsole.

In "Dune: Awakening" stellen wir uns dem Wüstenplaneten Arrakis und seinen Gefahren. © Funcom

Mit seinen "Dune"-Filmen landete Regisseur Denis Villeneuve in den vergangenen Jahren Riesenerfolge. Nun will Entwickler Funcom das Wüsten-Abenteuer auch auf die Konsole bringen. "Dune: Awakening" soll dabei eine Mischung aus MMO à la "World of Warcraft" und Survival-Spiel werden.

Auf dem bereits aus den Filmen bekannten Planeten Arrakis, der Euch hier als offene Welt zur Verfügung steht, kämpft Ihr nicht nur ums Überleben, sondern könnt auch Eure eigene Festung und sogar Fahrzeuge bauen, um die Wüste zu erkunden. Dabei nehmt Ihr es unter anderem mit den riesigen Sandwürmern des Planeten auf. Ihr müsst aber auch auf Euren Wasservorrat achten, um nicht zu Schaden zu kommen.

Wer mal wieder Bock auf einen richtigen Spielebrocken hat, der dürfte hier ordentlich auf seine Kosten kommen.

Ob "Dune: Awakening" ein genauso großer Hit wird wie die Filme von Denis Villeneuve werden wir ab dem 20. Mai erfahren.

