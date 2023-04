Musikalisch ins Glück - So gut ist Hearthstone: Festival der Legenden geworden!

Leipzig - Bevor mit " Diablo 4 " das nächste große Spiel von Blizzard auf den Markt kommt, werden die bekannten Marken des Entwicklers in schöner Regelmäßigkeit weiter gefüttert. So auch " Hearthstone ", das zuletzt mit dem Festival der Legenden die nächste große Erweiterung bekommen hat.

Mit dem Festival der Legenden hat "Hearthstone" 145 neue Karten erhalten. Einige davon machen richtig Spaß und sorgen für tolle Überraschungseffekte. © Blizzard

Das neue Set läutete auch das Jahr des Wolfes ein. Einige Karten rotieren in den wilden Modus, 145 neue Diener, Zauber und Waffen finden den Weg in die gewerteten Spiele. Und während in der Vergangenheit schon einige Erweiterungen nicht vollends überzeugen konnten, hat mich Festival der Legenden von der ersten Sekunde an gepackt.

Die neuen Instrumentwaffen, insbesondere die des Magiers und des Paladins, machen richtig Spaß. Das neue Schlüsselwort "Finale" fügt eine neue taktische Komponente hinzu, da jetzt genau überlegt werden muss, welche Karte als Letztes im eigenen Zug gespielt werden sollte.

Was mir aber besonders gefallen hat: In der ersten Woche nach Release ist mir noch keine Karte aufgefallen, die so übertrieben stark wäre, dass sie sofort geschwächt werden sollte. Klar, gerade der Dämonenjäger und der Schurke haben einige Aufwertungen bekommen, die sie aktuell wohl mit zu den stärksten Klassen machen lassen.

Dennoch sind mir im gewerteten Modus auf dem Weg zum Legendenrang zahlreiche unterschiedliche Deckvarianten begegnet, mit denen ich gar nicht gerechnet hatte.

Endlich wieder ein Überraschungseffekt!