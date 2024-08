Stadt knackt Hitze-Rekord: Hier wurden heute 42 Grad gemessen

Hangzhou - In weiten Teilen Ostchinas herrschte am heutigen Samstag eine sengende Hitzewelle, wobei die Temperaturen in einigen Gebieten Rekordwerte erreichten, so die Wetterbehörden.

Im Osten Chinas wurden am heutigen Samstag um die 42 Grad gemessen. © Peter Parks/AFP

China erlebt einen Sommer mit extremen Wetterbedingungen. Ungewöhnliche Hitze versengt Teile des Nordens und Ostens, während sintflutartige Regenfälle Überschwemmungen und Erdrutsche in zentralen und südlichen Regionen ausgelöst haben.

Laut einem Bericht des örtlichen Wetteramts stieg das Quecksilber in der östlichen Stadt Hangzhou am Samstag gegen 14.30 Uhr (8.30 Uhr in Deutschland) auf 41,9 Grad Celsius.

Der Wert "brach den Rekord für die höchste Lufttemperatur in der Geschichte der Beobachtung", heißt es in dem Bericht. Der bisherige Rekord lag bei 41,8 °C im August 2022.

Hangzhou, die Hauptstadt der wohlhabenden Provinz Zhejiang, beherbergt 12,5 Millionen Menschen und ist als wichtiges Technologiezentrum bekannt.

Alle 10 heißesten Städte Chinas lagen am frühen Samstagnachmittag in der Provinz Zhejiang, wobei die Stadt Zhuji einen Tageshöchstwert von 42,3 °C verzeichnete, so der Wetterdienst.